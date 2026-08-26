H κόρη του Μπρους Γουίλις, Ρούμερ, μιλά για τη συμβίωση με τον πατέρα της και την άνοια

Snapshot Η Ρούμερ Γουίλις εκφράζει ευγνωμοσύνη για τον χρόνο που περνά με τον πατέρα της, ο οποίος έχει διαγνωστεί με μετωποκροταφική άνοια.

Περιγράφει την άνοια ως μια άγνωστη πρόκληση με διαφορετική πορεία σε κάθε ασθενή, αλλά επισημαίνει ότι ο πατέρας της παραμένει καλά δεδομένων των συνθηκών.

Η παρουσία της εγγονής της, Λουέτα, φέρνει χαρά και τρυφερότητα στην καθημερινότητα του Μπρους Γουίλις.

Η εμπειρία με την ασθένεια του πατέρα την οδήγησε να κάνει γενετικό έλεγχο APOE για τον κίνδυνο Αλτσχάιμερ και να δώσει έμφαση στην πρόληψη της δικής της υγείας.

Η βασική της επιθυμία είναι να παραμείνει υγιής και ενεργή για να βρίσκεται κοντά στην κόρη της για πολλά χρόνια. Snapshot powered by AI

Η Ρούμερ Γουίλις, κόρη του Μπρους Γουίλις, μιλά με συγκίνηση για την καθημερινότητά της δίπλα στον πατέρα της, ο οποίος έχει διαγνωστεί με μετωποκροταφική άνοια (FTD), τονίζοντας πόσο σημαντικό είναι για εκείνη να αξιοποιεί κάθε στιγμή που περνούν μαζί.

Η 38χρονη ηθοποιός, μιλώντας στο People, περιγράφει την άνοια ως ένα «μυστήριο» και μια άγνωστη πρόκληση, καθώς η πορεία της διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Παρά τις δυσκολίες, η ίδια λέει ότι ο πατέρας της είναι καλά δεδομένων των συνθηκών. Όταν τον επισκέπτεται μαζί με την τριών ετών κόρη της, Λουέτα, εκείνος χαμογελά, γεγονός που για τη Ρούμερ αποτελεί μια πολύτιμη υπενθύμιση ότι η αγάπη, η χαρά και η τρυφερότητα εξακολουθούν να υπάρχουν.

https://www.instagram.com/p/Dcd_dAinyiU/

«Είμαι τόσο ευγνώμων που έχω αυτόν τον χρόνο μαζί του, για όσα χρόνια κι αν είναι», σημειώνει, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη της για το γεγονός ότι η οικογένειά της παραμένει ενωμένη και υποστηρικτική.

Η εμπειρία της με τον πατέρα της την ώθησε, επίσης, να γίνει πιο προληπτική σε ό,τι αφορά τη δική της υγεία. Στο πλαίσιο συνεργασίας της με την Function, υποβλήθηκε μεταξύ άλλων σε γενετικό έλεγχο APOE, προκειμένου να ενημερωθεί για τον κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ.

Όπως εξηγεί, βασική κινητήρια δύναμή της είναι η επιθυμία να βρίσκεται δίπλα στην κόρη της για όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια. Για τη Ρούμερ, η πρόληψη και η έγκαιρη ενημέρωση αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της προσπάθειάς της να παραμείνει όσο γίνεται πιο υγιής και ενεργή.

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