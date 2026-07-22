Μπρους Γουίλις: Σπάνια δημόσια εμφάνιση εν μέσω της μάχης με μετωποκροταφική άνοια

Ο θρυλικός ηθοποιός εθεάθη σε βόλτα στο Λος Άντζελες, σε μία από τις ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις του μετά τη διάγνωση με αφασία και μετωποκροταφική άνοια

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Μπρους Γουίλις: Σπάνια δημόσια εμφάνιση εν μέσω της μάχης με μετωποκροταφική άνοια
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Μπρους Γουίλις πραγματοποίησε σπάνια δημόσια εμφάνιση, καθώς εθεάθη να κάνει βόλτα με αυτοκίνητο στο Στούντιο Σίτι του Λος Άντζελες, συνεχίζοντας τη μάχη με τη μετωποκροταφική άνοια και την αφασία.

Ο 71άχρονος «αστέρας» της σειράς ταινιών Die Hard διεγνώσθη με τη νευροεκφυλιστική νόσο τον Φεβρουάριο του 2023. Τη διάγνωση είχε επιβεβαιώσει τότε η γυναίκα του, Έμα Χέμινγκ, η οποία από τότε έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στη φροντίδα του. Ο ηθοποιός, που πλέον εμφανίζεται σπάνια δημόσια, έδειχνε ευδιάθετος καθώς επέβαινε ως συνοδηγός σε SUV κατά τη διάρκεια μιας περίπου ωριαίας διαδρομής, την Κυριακή 19 Ιουλίου.

Η εμφάνιση έρχεται λίγο μετά τις πληροφορίες που είδαν το «φως» της δημοσιότητας σχετικά με την εξέλιξη της ασθένειας και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει σταδιακά τον οργανισμό.

Φορώντας ένα μπλε καπέλο του μπέιζμπολ, ο Γουίλις έδειχνε χαλαρός καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Από τη στιγμή της διάγνωσης, έχει αποσυρθεί από την υποκριτική και έχει περιορίσει σημαντικά τις δημόσιες εμφανίσεις του.

Μετά την ολοκλήρωση της εξόδου του, επέστρεψε στην κατοικία του, όπου διαμένει σε ξεχωριστό ισόγειο κτίσμα από τη γυναίκα του και τα παιδιά τους, καθώς η κατάσταση της υγείας του απαιτεί συνεχή φροντίδα και παρακολούθηση.

Η Έμα Χέμινγκ Γουίλις έχει αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής φροντίδας του συζύγου της, έχοντας παράλληλα συγκροτήσει εξειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών που παρακολουθεί την πορεία της υγείας του.

Παρ’ ότι ζουν σε διαφορετικούς χώρους έχει αποκαλύψει ότι μαζί με τις δύο κόρες τους, τη 14άχρονη Μέιμπελ και την 11άχρονη Έβελιν, επισκέπτονται καθημερινά τον Μπρους. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2009, εννέα χρόνια μετά το διαζύγιο του ηθοποιού από τη Ντέμι Μουρ, με την οποία απέκτησε τρεις κόρες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γουίλις απαθανατίζεται σε βόλτα με αυτοκίνητο. Τον περασμένο Απρίλιο είχε φωτογραφηθεί χαμογελαστός στους δρόμους του Λος Άντζελες, λίγο μετά τον εορτασμό των 71ων γενεθλίων του.

Η Έμα Χέμινγκ κυκλοφόρησε πρόσφατα το βιβλίο The Unexpected Journey, στο οποίο περιγράφει τη δύσκολη πορεία μετά τη διάγνωση του ηθοποιού και τη δική της μετάβαση στον ρόλο της φροντίστριας και υπέρμαχου της ενημέρωσης για τη νόσο.

Παράλληλα, ίδρυσε το The Emma & Bruce Willis Fund, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τη μετωποκροταφική άνοια, στη χρηματοδότηση της επιστημονικής έρευνας και στην υποστήριξη των ανθρώπων που φροντίζουν ασθενείς.

Όπως έχει δηλώσει, η προσωπική εμπειρία της οικογένειας ανέδειξε τις δυσκολίες που βιώνουν χιλιάδες οικογένειες μακριά από τα «φώτα» της δημοσιότητας, γεγονός που αποτέλεσε την αφορμή για τη δημιουργία του οργανισμού.

Η μετωποκροταφική άνοια προσβάλλει τους μετωπιαίους και κροταφικούς λοβούς του εγκεφάλου, επηρεάζοντας σημαντικά την ικανότητα επικοινωνίας και κατανόησης της γλώσσας, ενώ, η μακροπρόθεσμη μνήμη του ηθοποιού παραμένει ανεπηρέαστη σε μεγάλο βαθμό, σύμφωνα με πληροφορίες.

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο Μπρους Γουίλις εξακολουθεί να περιβάλλεται από τη στήριξη της συζύγου του, της πρώην συζύγου του, Ντέμι Μουρ και των πέντε θυγατέρων του. Τα μέλη της οικογένειας δημοσιεύουν συχνά κοινές φωτογραφίες από οικογενειακές στιγμές, ενημερώνοντας διακριτικά τους θαυμαστές του για την πορεία της υγείας του.

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