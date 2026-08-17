Θεσπρωτία: Χειροπέδες σε ανήλικο για ληστεία

Συνελήφθη στους Φιλιάτες από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φιλιατών ανήλικος αλλοδαπός, που κατηγορείται για ληστεία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, νωρίτερα ο ανήλικος εισήλθε σε κατάστημα στους Φιλιάτες και αφαίρεσε χρηματικό ποσό -2.500- ευρώ που βρισκόταν δίπλα στο ταμείο, ενώ στην προσπάθειά του να διαφύγει χτύπησε στο πρόσωπο και απώθησε τον ιδιοκτήτη.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν άμεσα και προσήγαγαν τον ανήλικο, ο οποίος υπέδειξε σημείο όπου είχε αποκρύψει χρηματικό ποσό -400- ευρώ, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.