Θεσπρωτία: Χειροπέδες σε ανήλικο για ληστεία
Ο ανήλικο πριν συλληφθεί είχε μπει σε κατάστημα και αφαίρεσε 2.500 ευρώ
Συνελήφθη στους Φιλιάτες από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Φιλιατών ανήλικος αλλοδαπός, που κατηγορείται για ληστεία.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, νωρίτερα ο ανήλικος εισήλθε σε κατάστημα στους Φιλιάτες και αφαίρεσε χρηματικό ποσό -2.500- ευρώ που βρισκόταν δίπλα στο ταμείο, ενώ στην προσπάθειά του να διαφύγει χτύπησε στο πρόσωπο και απώθησε τον ιδιοκτήτη.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν άμεσα και προσήγαγαν τον ανήλικο, ο οποίος υπέδειξε σημείο όπου είχε αποκρύψει χρηματικό ποσό -400- ευρώ, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης.
Ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.