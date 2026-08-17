Κρήτη: Μοντέλο του Νταλί η ηλικιωμένη που την μετέφεραν με ξαπλώστρα σε πανηγύρι - Ποια είναι

Snapshot Η 90χρονη Καρίνα Ρεκ, γερμανικής καταγωγής, ζει μόνιμα στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια.

Υπήρξε μοντέλο του Σαλβαντόρ Νταλί και συμμετείχε σε ταινία του Παζολίνι.

Είναι γλύπτρια και δημιούργησε το έργο «Αντάρτης της Ειρήνης» στο οροπέδιο της Νίδας με τη βοήθεια Ανωγειανών εργάτων.

Έχει γράψει βιβλίο για τον αντιστασιακό αγώνα των Κρητικών κατά των γερμανικών δυνάμεων κατοχής.

Είναι γνωστή ως η «Καρίνα των Ανωγειανών» και έχει εξαιρετικές ικανότητες στο φλαμένγκο. Snapshot powered by AI

Viral έχει γίνει από χθες μια ηλικιωμένη, η οποία μεταφέρθηκε πάνω σε ξαπλώστρα σε πανηγύρι στην Κρήτη.

Ωστόσο όπως αποδείχθηκε δεν είναι μια τυχαία ηλικιωμένη, αφού στο παρελθόν έχει υπάρξει μοντέλο του Σαλβαντόρ Νταλί και συμμετείχε σε ταινία του Παζολίνι.

Πρόκειται για μια 90χρονη η οποία έχει καταγωγή από τη Γερμανία, είναι γλύπτρια και είναι γνωστή στην Κρήτη ως η Καρίνα των Ανωγειανών.

Η Καρίνα Ρεκ, όπως είναι το όνομά της εκτός από μοντέλο του Νταλί είναι εξαιρετική χορεύτρια φλαμένγκο και έφτασε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Ανώγεια από ένα τραγούδι του Ψαραντώνη, το οποίο άκουσε τυχαία στο Βερολίνο, όπως αναφέρει το patris.gr.

Ως γλύπτρια τοπίου, η Καρίνα Ρεκ, δημιούργησε τον “Αντάρτη της Ειρήνης” στο οροπέδιο της Νίδας δουλεύοντας δύο χρόνια με Ανωγειανούς εργάτες!

Μάλιστα έχει γράψει και βιβλίο αφιερωμένο στη μνήμη του αντιστασιακού αγώνα του κρητικού λαού ενάντια στις γερμανικές δυνάμεις κατοχής στην Κρήτη (1941-1945).

Η Καρίνα είναι 90 ετών και τα τελευταία χρόνια διαμένει μόνιμα στο χωριό Μαργαρίτες Μυλοποτάμου.