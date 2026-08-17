Μούχλα και σήψη: Αδιανόητες εικόνες φέρεται να τραβήχτηκαν μέσα σε αμερικανικό αεροπλανοφόρο

Οι εικόνες, τις οποίες δημοσίευσε ο συγγραφέας και ερευνητής Seth Harp, φαίνεται να απεικονίζουν ένα βρώμικο δάπεδο μπάνιου, διαβρωμένους σωλήνες και μια τουαλέτα που περιέχει καφετί υγρό

Μάνος Χατζηγιάννης

Μούχλα και σήψη: Αδιανόητες εικόνες φέρεται να τραβήχτηκαν μέσα σε αμερικανικό αεροπλανοφόρο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Seth Harp δείχνουν κακές συνθήκες υγιεινής και μούχλα στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS George Washington.
  • Το USS George Washington ολοκλήρωσε το 2023 μια εκτεταμένη επισκευή και ανανέωση καυσίμων διάρκειας σχεδόν έξι χρόνων στο ναυπηγείο Newport News.
  • Το Πολεμικό Ναυτικό έχει αναγνωρίσει σοβαρά προβλήματα ποιότητας ζωής στο USS George Washington κατά τη διάρκεια της γενικής επισκευής.
  • Το αεροπλανοφόρο USS George Washington προετοιμάζεται να αντικαταστήσει το USS Abraham Lincoln στη Μέση Ανατολή, παρά τα παράπονα για τις συνθήκες διαβίωσης και στα δύο πλοία.
  • Η Ομάδα Κρούσης Αεροπλανοφόρου «George Washington» βρισκόταν πρόσφατα στα Στενά της Μαλάκκα, σε προωθημένη ανάπτυξη.
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Πριν από λίγες μέρες το Πεντάγωνο επιχείρησε να διαψεύσει τις αναφορές για άσχημες συνθήκες και απόπειρες αυτοκτονίας στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, χαρακτηρίζοντάς τες υπερβολικές και παραπλανητικές.

Ωστόσο, σοκ προκαλούν οι εικόνες που δημοσιεύτηκαν και όπως υποστηρίζεται προέρχονται από το εσωτερικό ενός άλλου αμερικανικού αεροπλανοφόρου, του USS George Washington

Ο ερευνητής δημοσιογράφος Seth Harp δημοσίευσε φωτογραφίες που φέρονται να τραβήχτηκαν από το εσωτερικό του αεροπλανοφόρου USS George Washington που δείχνουν την παρουσία μούχλας.και εμφανίζουν άθλιες συνθήκες.

Στις νέες φωτογραφίες, που φέρονται να είναι από το USS George Washington, δείχνουν κακές συνθήκες σε τμήματα του αεροπλανοφόρου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ενώ το πλοίο προετοιμαζόταν να αποπλεύσει προς τη Μέση Ανατολή. Οι εικόνες, τις οποίες δημοσίευσε ο συγγραφέας και ερευνητής Seth Harp, φαίνεται να απεικονίζουν ένα βρώμικο δάπεδο μπάνιου, διαβρωμένους σωλήνες και μια τουαλέτα που περιέχει καφετί υγρό.

Οι φωτογραφίες δεν έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητη πηγή, ενώ το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δεν έχει επιβεβαιώσει δημοσίως πότε ή πού τραβήχτηκαν. Αυτή η διάκριση είναι σημαντική, ιδίως δεδομένου ότι το αεροπλανοφόρο ολοκλήρωσε μια εκτεταμένη ανανέωση καυσίμων και σύνθετη γενική επισκευή (RCOH) το 2023 και τώρα προετοιμάζεται για μια απαιτητική αποστολή.

Αυτό που κάνει το γεγονός ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι το USS George Washington ολοκλήρωσε μόλις το 2023 μια εξαιρετικά μακρά διαδικασία ανεφοδιασμού καυσίμων και σύνθετης γενικής επισκευής (RCOH). Το αεροπλανοφόρο παρέμεινε σχεδόν έξι χρόνια στο ναυπηγείο Newport News Shipbuilding — 2.120 ημέρες — υποβαλλόμενο σε γενική επισκευή στα μέσα του κύκλου ζωής του, κόστους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία περιελάμβανε τον ανεφοδιασμό των πυρηνικών αντιδραστήρων του, τον εκσυγχρονισμό βασικών συστημάτων και την ανακαίνιση του εσωτερικού του.

Το ίδιο το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ είχε προηγουμένως αναγνωρίσει σοβαρά προβλήματα που είχαν να κάνουν με την ποιότητα ζωή και που αφορούσαν το «George Washington» κατά τη διάρκεια αυτής της γενικής επισκευής, μετά από έρευνα σχετικά με τις συνθήκες που βίωναν οι ναύτες του.

Τώρα το CVN-73 κατευθύνεται από τον Ειρηνικό προς τη Μέση Ανατολή για να αντικαταστήσει το USS Abraham Lincoln μετά την εξαιρετικά παρατεταμένη αποστολή του.

Έτσι, το αεροπλανοφόρο που αποστέλλεται για να αναλάβει τη θέση του USS Abraham Lincoln —του οποίου οι ναύτες έχουν ήδη διαμαρτυρηθεί για τα υδραυλικά, τις συνθήκες υγιεινής, τις προμήθειες και άλλες συνθήκες διαβίωσης— αντιμετωπίζει πλέον παράπονα σχετικά με τις δικές του συνθήκες διαβίωσης επί του πλοίου, πριν καν φτάσει στον προορισμό του.

Η Ομάδα Κρούσης Αεροπλανοφόρου «George Washington», η οποία βρίσκεται σε προωθημένη ανάπτυξη, βρισκόταν την Πέμπτη στα Στενά της Μαλάκκα, σύμφωνα με το USNI News.Η ναυαρχίδα USS George Washington (CVN-73), καθώς και το καταδρομικό USS Robert Smalls (CG-62) και το αντιτορπιλικό USS Shoup (DDG-86), βρίσκονταν σε εκείνο το σημείο αφού πραγματοποίησαν διάπλευση προς τα δυτικά μέσω του Στενού της Σιγκαπούρης, όπως επιβεβαίωσε αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού στο USNI News.

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