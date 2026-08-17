Μέγκαν Μαρκλ – Πρίγκιπας Χάρι: Τους συμβούλευσαν να «εξαφανιστούν» επαγγελματικά

Snapshot Η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι αντιμετωπίζουν επαγγελματικές αποτυχίες και σοβαρή ζημιά στη δημόσια εικόνα τους μετά την αποχώρησή τους από τα βασιλικά καθήκοντα.

Ο ειδικός Κίνσεϊ Σκόφιλντ συμβουλεύει το ζευγάρι να αποσυρθεί προσωρινά από τα επαγγελματικά και να επικεντρωθεί σε ένα συγκεκριμένο και ουσιαστικό έργο με τη βοήθεια έμπειρων συνεργατών.

Η Μέγκαν δοκίμασε ποικίλες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, όπως τα podcast και το Netflix, αλλά οι συνεργασίες αυτές τερματίστηκαν γρήγορα, γεγονός που υποδεικνύει έλλειψη μακροπρόθεσμης επιτυχίας.

Η Σκόφιλντ τονίζει ότι πρέπει να δημιουργήσουν προϊόντα που θα έχουν αξία ανεξάρτητα από τη διασημότητά τους και να αποφεύγουν τη συνεχή αναφορά στη βασιλική οικογένεια.

Υπάρχει πιθανή σύνδεση ανάμεσα στις προσπάθειες συμφιλίωσης με τον βασιλιά Κάρολο και την ανάγκη του ζευγαριού να αποκαταστήσει την επαγγελματική τους αξιοπιστία. Snapshot powered by AI

Από την ημέρα που εγκατέλειψαν τα βασιλικά καθήκοντά τους η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι πηγαίνουν επαγγελματικά από την μία αποτυχία στην άλλη. Η φήμη και η δημόσια εικόνα τους έχει δεχθεί σοβαρό πλήγμα και γι’ αυτό ειδικός σε θέματα της βασιλικής οικογένειας τους συμβουλεύει να «εξαφανιστούν» επαγγελματικά για κάποιο διάστημα έως ότου ανακάμψουν.

Σύμφωνα με την Κίνσεϊ Σκόφιλντ ο δούκας και η δούκισσα του Σάσσεξ διαθέτουν μεγάλη αναγνωρισιμότητα, αλλά δεν έχουν βρει τρόπο να την κάνουν να τους αποφέρει έσοδα από την αγορά. «Θα τους συμβούλευα να εξαφανιστούν επαγγελματικά για λίγο, να μειώσουν δραστικά τον αριθμό των ανακοινώσεων και να εντοπίσουν ένα πραγματικά συναρπαστικό έργο, με έμπειρους ανθρώπους γύρω τους που ξέρουν πώς να το υλοποιήσουν», δήλωσε η Σκόφιλντ.

«Η αποκατάσταση της φήμης είναι εφικτή, αλλά δεν πιστεύω ότι θα επιτευχθεί με μια ακόμη αλλαγή εταιρικής ταυτότητας ή μια ακόμη λαμπερή διαφημιστική καμπάνια. Θα συνιστούσα το αντίθετο. Λιγότερα λόγια, λιγότερες ανακοινώσεις και περισσότερη δράση», είπε η Σκόφιλντ. Και συνέχισε: «Η επιτυχία είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης της φήμης στο Χόλιγουντ. Δημιούργησε κάτι αδιαμφισβήτητο και ξαφνικά η συζήτηση αλλάζει».

Η Μέγκαν Μαρκλ, έχει δοκιμάσει τις δυνάμεις της σε πολλαπλές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, όπως τα podcast, την εκπομπή μαγειρικής της στο Netflix, «With Love, Meghan», και το λανσάρισμα της μάρκας της, As Ever. Η συμφωνία για τα podcast με το Spotify, η οποία απέφερε στον δούκα και τη δούκισσα του Σάσσεξ το ποσό των 20 εκατομμυρίων δολαρίων, έληξε το 2023 μετά από μία μόνο σεζόν της εκπομπής της Μέγκαν Μαρκλ, «Archetypes». Το Netflix επίσης τερμάτισε τη συνεργασία με την δούκισσα τον Μάρτιο.

«Όταν προσπαθείς να εδραιώσεις την επιρροή σου σε όλες τις κατηγορίες ταυτόχρονα, μπορεί να καταλήξεις να μην εδραιώσεις επιρροή σε καμία από αυτές. Διάλεξε έναν τομέα, γίνε καλός σε αυτόν και άφησε την επιτυχία να ξαναχτίσει την αξιοπιστία σου», σημείωσε η Σκόφιλντ. «Πρέπει να σταματήσουν να αντιμετωπίζουν τη διασημότητά τους ως το προϊόν και να αρχίσουν να δημιουργούν προϊόντα αρκετά ισχυρά ώστε να επιβιώσουν χωρίς τη διασημότητά τους», εξήγησε.

Η Σκόφιλντ συμβούλευσε το ζευγάρι να «αποσυρθεί» και να μην προσπαθεί να παίρνει εκείνο όλες τις αποφάσεις στα έργα που αναλαμβάνει αλλά να επιτρέπει σε επαγγελματίες να τα χειριστούν. Επίσης σημείωσε ότι πρέπει να βρουν έργα που δεν σχετίζονται με την αντιπαράθεσή τους με τη βασιλική οικογένεια.

«Υπάρχει ένα όριο στο πόσες φορές μπορείς να εξηγήσεις στο κοινό γιατί αποχώρησες από τη βασιλική οικογένεια. Αν θέλουν να έχουν μακροβιότητα στον χώρο του θεάματος, πρέπει να αποδείξουν ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για το γούστο, τις ιδέες και τις ιστορίες τους, όταν η μοναρχία δεν αποτελεί το κίνητρο», τόνισε η Σκόφιλντ.

«Επίσης, δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο το γεγονός ότι παρατηρούμε μία ανανέωση στις προσπάθειες για συμφιλίωση με τον βασιλιά Κάρολο, σε μια στιγμή που ο Χάρι και η Μέγκαν πρέπει να αποκαταστήσουν την αξιοπιστία τους. Υποψιάζομαι ότι καταλαβαίνουν ότι η διαταραγμένη σχέση τους με τη βασιλική οικογένεια έχει καταστεί επαγγελματικό εμπόδιο», υπογράμμισε.