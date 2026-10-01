Σκέφτεστε να στραφείτε σε μια διατροφή χωρίς γλουτένη; Τι εξέταση να κάνετε πριν ξεκινήσετε

Εξετάσεις για κοιλιοκάκη: Γιατί πρέπει να μη διακόψετε την λήψη γλουτένης πριν από αυτές.

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Σκέφτεστε να στραφείτε σε μια διατροφή χωρίς γλουτένη; Τι εξέταση να κάνετε πριν ξεκινήσετε
ΥΓΕΙΑ
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Η έναρξη ενός διατροφικού πλάνου «χωρίς γλουτένη» πριν από τη διενέργεια εξετάσεων για την κοιλιοκάκη μπορεί να δυσχεράνει τη διάγνωση της πάθησης. Εάν το επίμονο φούσκωμα, η διάρροια και η δυσφορία στο στομάχι σάς ώθησαν να σταματήσετε την κατανάλωση ψωμιού και ζυμαρικών, αυτή η διατροφική αλλαγή ενδέχεται να επηρεάσει τη διαδικασία διερεύνησης που απαιτείται.

Συζητήστε το ενδεχόμενο εξετάσεων προτού αποκλείσετε τη γλουτένη από τη διατροφή σας. Εάν έχετε ήδη αλλάξει τη διατροφή σας, ενημερώστε τον γιατρό σας: η αξιολόγηση παραμένει εφικτή, αλλά τα επόμενα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν.

Γιατί η κατανάλωση γλουτένης είναι σημαντική για τις εξετάσεις;

Η κοιλιοκάκη (celiac disease) είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα κατά το οποίο η γλουτένη, μια πρωτεΐνη που περιέχεται στο σιτάρι, το κριθάρι και τη σίκαλη, προκαλεί βλάβες στο λεπτό έντερο. Οι εξετάσεις αποσκοπούν στον εντοπισμό ενδείξεων αυτής της αντίδρασης, συμπεριλαμβανομένων ειδικών αντισωμάτων στο αίμα και αλλοιώσεων στον εντερικό ιστό.

Μόλις διακοπεί η κατανάλωση γλουτένης, τα επίπεδα των αντισωμάτων ενδέχεται να μειωθούν και ο εντερικός βλεννογόνος να αρχίσει να επουλώνεται. Κατά συνέπεια, οι εξετάσεις αίματος μπορεί να εμφανίζουν φυσιολογικές τιμές και η βιοψία ενδέχεται να παρέχει λιγότερο σαφή αποτελέσματα, ακόμη και αν το άτομο πάσχει από κοιλιοκάκη.

Εάν επί του παρόντος συνεχίζετε να καταναλώνετε γλουτένη κανονικά, συνεχίστε τη συνήθη διατροφή σας όσο προγραμματίζετε την αξιολόγηση, εκτός εάν ο γιατρός σας δώσει διαφορετικές οδηγίες. Μην ξεκινήσετε διατροφή χωρίς γλουτένη αμέσως μετά από ένα θετικό αποτέλεσμα εξέτασης αίματος, χωρίς προηγουμένως να ελέγξετε αν απαιτούνται περαιτέρω εξετάσεις.

συμπτωματα κοιλιοκακης

Πότε πρέπει να ζητήσετε εξετάσεις για την κοιλιοκάκη;

Τα επίμονα, ανεξήγητα συμπτώματα από το πεπτικό σύστημα δικαιολογούν μια συζήτηση με τον γιατρό, ιδίως όταν συνοδεύονται από άλλες πιθανές ενδείξεις:

  • Συνεχιζόμενη διάρροια, κοιλιακό άλγος ή φούσκωμα.
  • Ακούσια απώλεια βάρους.
  • Παρατεταμένο αίσθημα κόπωσης.
  • Ανεξήγητη έλλειψη σιδήρου, βιταμίνης Β12 ή φυλλικού οξέος.
  • Σοβαρά ή επίμονα έλκη στο στόμα.

Αυτά τα ευρήματα μπορεί να οφείλονται σε διάφορες αιτίες. Οι εξετάσεις βοηθούν στη διαφοροποίηση της κοιλιοκάκης από παθήσεις με παρεμφερή συμπτώματα, όπως το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου.

Κατά τη διάρκεια της ιατρικής επίσκεψης, περιγράψτε πότε ξεκίνησαν τα συμπτώματα, τυχόν διατροφικές αλλαγές και το σχετικό οικογενειακό ιστορικό. Αναφέρετε τυχόν πρότερη διάγνωσή σας με διαβήτη τύπου 1 ή αυτοάνοσης νόσου του θυρεοειδούς, καθώς αποτελούν επίσης λόγους για να εξεταστεί το ενδεχόμενο ελέγχου.

Ανάλογα με τα ευρήματα, ο γαστρεντερολόγος ενδέχεται να συστήσει ενδοσκόπηση με λήψη βιοψιών. Μια λεπτή, εύκαμπτη κάμερα εισάγεται από το στόμα, επιτρέποντας την λήψη και εξέταση μικρών δειγμάτων από τον βλεννογόνο ιστό του εντέρου.

Τι γίνεται αν έχετε ήδη διακόψει την κατανάλωση γλουτένης;

Ενημερώστε τον γιατρό για το χρονικό διάστημα που αποφεύγετε τη γλουτένη και για το πόσο αυστηρά τηρείτε το σχετικό πλάνο αυτήν την αποχή. Μην υποθέσετε ότι ένα προηγούμενο αρνητικό αποτέλεσμα αποκλείει την κοιλιοκάκη, εάν η εξέταση πραγματοποιήθηκε αφότου είχατε ήδη αλλάξει τη διατροφή σας.

Ένας ειδικός μπορεί να χρησιμοποιήσει γενετικά τεστ, για να διευκρινίσει την κατάσταση. Η απουσία των σχετικών γονιδιακών παραλλαγών καθιστά την κοιλιοκάκη πολύ απίθανη, αλλά και η παρουσία τους δεν την επιβεβαιώνει.

Ορισμένα άτομα χρειάζεται να επανεντάξουν προγραμματισμένα τη γλουτένη στη διατροφή τους πριν από περαιτέρω εξετάσεις (gluten challenge). Συμφωνήστε για την ποσότητα, τη διάρκεια και την παρακολούθηση με τον ειδικό σας, αντί να ακολουθήσετε κάποιο πρωτόκολλο που θα βρείτε στο διαδίκτυο. Ενημερώστε τον γιατρό για τυχόν σοβαρές αντιδράσεις που είχατε στο παρελθόν, προτού εξετάσετε το ενδεχόμενο επανένταξης της γλουτένης στη διατροφή σας.

κοιλιοκακη

Το να νιώσετε καλύτερα αν δεν τρώτε γλουτένη επιβεβαιώνει τη διάγνωση κοιλιοκάκης;

Όχι. Οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες του 2025 για τη διάγνωση της κοιλιοκάκης αναφέρουν, ότι η βελτίωση μετά την αποχή από τη γλουτένη έχει, από μόνη της, πολύ χαμηλή προγνωστική αξία.

Η -μη οφειλόμενη σε κοιλιοκάκη- ευαισθησία στο σιτάρι και άλλες παθήσεις του πεπτικού συστήματος μπορούν να προκαλέσουν παρόμοια συμπτώματα. Η επιβεβαιωμένη διάγνωση είναι σημαντική, καθώς η κοιλιοκάκη απαιτεί δια βίου αποφυγή της γλουτένης, διατροφική αξιολόγηση και ιατρική παρακολούθηση.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί μια αρνητική εξέταση αίματος να μην εντοπίσει την κοιλιοκάκη;

Ναι. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν ή η κλινική υποψία παραμένει ισχυρή, ο γιατρός μπορεί να συστήσει αξιολόγηση από ειδικό, παρά να αρκεστεί στο αρνητικό αποτέλεσμα της αιματολογικής εξέτασης.

Πρέπει να υποβληθούν σε έλεγχο οι στενοί συγγενείς, ακόμη και αν δεν παρουσιάζουν συμπτώματα;

Ένας γονέας, αδελφός/ή ή παιδί ατόμου με κοιλιοκάκη θα πρέπει να συζητήσει το ενδεχόμενο ελέγχου με τον γιατρό του. Το οικογενειακό ιστορικό μπορεί να δικαιολογήσει την αξιολόγηση, ακόμη και χωρίς συμπτώματα στο πεπτικό σύστημα.

Συμπέρασμα

Πριν δοκιμάσετε μια διατροφή χωρίς γλουτένη για ανεξήγητα συμπτώματα, ρωτήστε εάν ενδείκνυται εξέταση για κοιλιοκάκη. Εάν έχετε ήδη αποκλείσει τη γλουτένη, ένα συμφωνημένο διαγνωστικό πλάνο μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε μια αξιόπιστη απάντηση.

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