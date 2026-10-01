Άρτα: Φωτιά σε διαμέρισμα - Απεγκλωβίστηκε πατέρας με δύο παιδιά

Snapshot Φωτιά ξέσπασε στην κουζίνα διαμερίσματος στην Άρτα, προκαλώντας πυκνούς καπνούς σε ολόκληρη την πολυκατοικία.

Έγινε επιχείρηση απεγκλωβισμού πατέρα και των δύο ανήλικων κοριτσιών του από τον τρίτο όροφο λόγω των καπνών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 14 πυροσβέστες με έξι οχήματα, που κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Ο πατέρας και τα παιδιά απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια χάρη στην άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η πυροσβεστική συνέχισε τον έλεγχο των χώρων της πολυκατοικίας μετά την κατάσβεση της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική στην Άρτα, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα και γέμισε με πυκνούς καπνούς την πολυκατοικία.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στον χώρο της κουζίνας και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες έφτασαν στο σημείο και κατάφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο.

Ιδιαίτερη επιχείρηση χρειάστηκε για την ασφαλή απομάκρυνση ενός πατέρα και των δύο ανήλικων κοριτσιών του, που βρίσκονταν στον τρίτο όροφο του κτιρίου, σύμφωνα με το epirusgate.

Οι έντονοι καπνοί είχαν κάνει δύσκολη την έξοδό τους από την πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί η συνδρομή των πυροσβεστών.

Ο πατέρας και οι δύο κόρες του απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχισαν να επιχειρούν στο σημείο.

Συνολικά στην επιχείρηση συμμετείχαν 14 πυροσβέστες με έξι οχήματα, τόσο για την κατάσβεση της φωτιάς όσο και για τον έλεγχο των χώρων της πολυκατοικίας.

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