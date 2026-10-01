ΚΥΣΕΑ: Σε εξέλιξη η συνεδρίαση στο Μέγαρο Μαξίμου
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
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- Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) στο Μέγαρο Μαξίμου.
- Η συνεδρίαση πραγματοποιείται υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
- Η έναρξη της συνεδρίασης ήταν στις 17:30.
Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 17:30 η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας στο Μέγαρο Μαξίμου.
Η συνεδρίαση πραγματοποιείται υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
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