ΚΥΣΕΑ: Σε εξέλιξη η συνεδρίαση στο Μέγαρο Μαξίμου

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Παναγιώτης Βελισσάρης

ΚΥΣΕΑ: Σε εξέλιξη η συνεδρίαση στο Μέγαρο Μαξίμου
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  • Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) στο Μέγαρο Μαξίμου.
  • Η συνεδρίαση πραγματοποιείται υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
  • Η έναρξη της συνεδρίασης ήταν στις 17:30.
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Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 17:30 η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Συνεδρίαση ΚΥΣΕΑ

Συνεδρίαση ΚΥΣΕΑ

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Συνεδρίαση ΚΥΣΕΑ

Συνεδρίαση ΚΥΣΕΑ

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