ΚΥΣΕΑ: Σε εξέλιξη η συνεδρίαση στο Μέγαρο Μαξίμου

Snapshot Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η έναρξη της συνεδρίασης ήταν στις 17:30. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 17:30 η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Συνεδρίαση ΚΥΣΕΑ INTIME NEWS

Συνεδρίαση ΚΥΣΕΑ INTIME NEWS

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