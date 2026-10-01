Διπλωματικές πηγές: «Μια ακόμη προκλητική μονομερής ενέργεια» η τουρκική NAVTEX

Snapshot Η Τουρκία ανακοίνωσε παράνομες έρευνες σε κυπριακά χωρικά ύδατα και υφαλοκρηπίδα μέσω της NAVTEX 953/26.

Η ενέργεια χαρακτηρίζεται ως προκλητική και μονομερής από διπλωματικές πηγές.

Οι μονομερείς ενέργειες χωρίς τη συναίνεση της Κυπριακής Δημοκρατίας παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση UNCLOS.

Οι ενέργειες αυτές επιδιώκουν την εδραίωση τετελεσμένων κατοχής και αντίκεινται στους κανόνες του διεθνούς δικαίου.

Τέτοιες ενέργειες αυξάνουν τις εντάσεις και υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα σε κρίσιμη συγκυρία. Snapshot powered by AI

Με την παράτυπη τουρκική NAVTEX (953/26), η Τουρκία εξήγγειλε παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, στο πλαίσιο του σχεδιαζόμενου υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και της παράνομης αποσχιστικής οντότητας, αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

«Η ενέργεια αυτή συνιστά μία ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια», τονίζουν χαρακτηριστικά.

«Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), μονομερείς ενέργειες για την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών, χωρίς τη συναίνεση της Κυπριακής Δημοκρατίας, στερούνται νομικής βάσης και παραβιάζουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα», αναφέρουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν:

«Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε μία διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής και αντιβαίνουν προδήλως στους κανόνες του διεθνούς δικαίου».

«Σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ευρύτερη περιοχή, ανάλογες ενέργειες επιτείνουν τις εντάσεις, υπονομεύουν την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και λειτουργούν εις βάρος της περιφερειακής σταθερότητας».

Η τουρκική NAVTEX

Η Τουρκία εξέδωσε χθες, 30 Σεπτεμβρίου, μέσω του σταθμού NAVTEX Αττάλειας, τη NAVTEX 0953/26, δεσμεύοντας θαλάσσια περιοχή για εργασίες του ερευνητικού σκάφους Oruç Reis από 1 έως 25 Οκτωβρίου. Θα συνοδεύεται από τα υποστηρικτικά/ερευνητικά σκάφη Denar Pathfinder, Denar Echo και Kirici.

Η διάταξη των συντεταγμένων ακολουθεί τον θαλάσσιο άξονα του σχεδιαζόμενου αγωγού Anamur-Teknecik, που προβλέπεται να συνδέει το Ανεμούριο με τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Τεκνετζίκ, ανατολικά της κατεχόμενς Κερύνειας.

Ο αγωγός έχει συνολικό μήκος περίπου 101 χιλιομέτρων, εκ των οποίων περίπου 97 υποθαλάσσια.

Η προηγούμενη NAVTEX 0731/26 για το Oruç Reis περιλάμβανε περιορισμένη περιοχή νότια του Anamur. Η νέα 0953/26 επεκτείνει τη δεσμευμένη περιοχή δυτικότερα και νοτιότερα, έως πολύ κοντά στις ακτές του κατεχόμενου τμήματος της Κύπρου.

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