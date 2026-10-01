Συντετριμμένος ο Τζορτζ Κλούνεϊ με τον θάνατο του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ - Η υπόσχεση που έδωσε

Snapshot Ο Τζορτζ Κλούνεϊ ήταν βαθιά συγκλονισμένος από τον θάνατο του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, τον οποίο θεωρούσε σαν «δεύτερο γιο».

Ο Κλούνεϊ και ο Ράντε Γκέρμπερ συνίδρυσαν την Casamigos tequila, πουλήθηκε το 2017 για 1 δισ. δολάρια, αλλά η σχέση τους ξεπερνούσε την επαγγελματική συνεργασία.

Ο Κλούνεϊ και η σύζυγός του, Αμάλ, αποφάσισαν να προστατεύσουν τα παιδιά τους από τη δημοσιότητα, κρατώντας τα μακριά από τα φώτα της showbiz και παπαράτσι.

Ο ηθοποιός στήριξε τον Πρίσλεϊ και σε δύσκολες στιγμές, προσπαθώντας να τον καθοδηγήσει με κατανόηση και χιούμορ.

Η τραγωδία του θανάτου του Πρίσλεϊ ενίσχυσε την πεποίθηση του Κλούνεϊ να μεγαλώσουν τα δικά του παιδιά σε ένα προστατευμένο και ήρεμο περιβάλλον, μακριά από τη λάμψη του Χόλιγουντ. Snapshot powered by AI

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ γνώρισε τον Ράντε Γκέρμπερ περισσότερα από 20 χρόνια πριν σε ένα μπαρ της Νέας Υόρκης, όταν έκανε διάλειμμα από τα γυρίσματα μιας ταινίας. Εκείνη η τυχαία συνάντηση εξελίχθηκε σε μία από τις πιο στενές φιλίες της ζωής του και, αργότερα, σε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη επιχειρηματική συνεργασία.

Οι δύο άνδρες συνίδρυσαν την Casamigos tequila, η οποία πουλήθηκε το 2017 έναντι 1 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, η σχέση τους είχε προ πολλού ξεπεράσει τα όρια μιας επαγγελματικής συνεργασίας.

Ο Κλούνεϊ έγινε στενός φίλος και με τη σύζυγο του Γκέρμπερ, Σίντι Κρόφορντ, ενώ βρέθηκε κοντά στα παιδιά τους, Πρίσλεϊ και Κάια, από τότε που ήταν μικρά. Για εκείνα ήταν ο «θείος Τζορτζ», ενώ, σύμφωνα με πηγές του περιβάλλοντός του, ο Πρίσλεϊ είχε αποκτήσει μια ξεχωριστή θέση στη ζωή του, σχεδόν σαν «δεύτερος γιος».

Ο θάνατος του Πρίσλεϊ σε ηλικία 27 ετών φέρεται να προκάλεσε βαθιά θλίψη στον ηθοποιό και να ενίσχυσε ακόμη περισσότερο μια απόφαση που είχε πάρει εδώ και χρόνια μαζί με τη σύζυγό του, Αμάλ Κλούνεϊ: να κρατήσουν τα δικά τους παιδιά όσο το δυνατόν πιο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Τζορτζ Κλούνει και η Αμάλ Αλαμουντίν / AP

Ο Πρίσλεϊ και η Κάια μεγάλωσαν μακριά από το «πάρτι» του Χόλιγουντ

Παρότι τα δύο παιδιά της Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντε Γκέρμπερ μπήκαν από νεαρή ηλικία στον χώρο της μόδας, άνθρωποι κοντά στις δύο οικογένειες επισημαίνουν ότι ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ δεν κρίνουν τον τρόπο με τον οποίο οι φίλοι τους επέλεξαν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους.

Ο Πρίσλεϊ και η Κάια μεγάλωσαν στο Μαλιμπού, μακριά από το κέντρο της κοσμικής ζωής του Χόλιγουντ. Σύμφωνα με πηγές, οι γονείς τους προσπάθησαν για πολλά χρόνια να τους προσφέρουν μια ήρεμη και προστατευμένη καθημερινότητα.

Ο ίδιος ο Πρίσλεϊ είχε περιγράψει στο παρελθόν τα παιδικά του χρόνια ως ξέγνοιαστα, γεμάτα κολύμπι, surfing, water polo και ποδόσφαιρο.

Η Κάια Γκέρμπερ και ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ / AP

Ο «θείος Τζορτζ» στις δύσκολες στιγμές

Η σχέση του Κλούνεϊ με τον Πρίσλεϊ δεν περιοριζόταν στις οικογενειακές διακοπές ή στις καλές στιγμές.

Όταν ο νεαρός Γκέρμπερ αντιμετώπισε νομικές περιπέτειες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ο ηθοποιός φέρεται να στάθηκε δίπλα του χωρίς να τον κρίνει.

Σύμφωνα με άνθρωπο από το περιβάλλον του Κλούνεϊ, ο ηθοποιός προσπαθούσε να τον προσεγγίσει με κατανόηση και χιούμορ, υπενθυμίζοντάς του ακόμη και τη δική του σύλληψη το 2012 κατά τη διάρκεια πολιτικής διαμαρτυρίας έξω από την πρεσβεία του Σουδάν στην Ουάσινγκτον.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντι Γκέρμπερ / AP

Οι συνθήκες, βέβαια, ήταν εντελώς διαφορετικές: ο Κλούνεϊ είχε συλληφθεί για πολιτική ανυπακοή, ενώ διαμαρτυρόταν για τον αποκλεισμό ανθρωπιστικής βοήθειας στο Σουδάν.

Το μήνυμα που προσπαθούσε να περάσει στον Πρίσλεϊ ήταν κυρίως να μην βιάζεται.

«Πήγαινέ το πιο αργά, κράτησέ το απλό», φέρεται να του έλεγε. Ο Κλούνεϊ γνώριζε από προσωπική εμπειρία ότι η επιτυχία δεν έρχεται πάντα νωρίς. Η δική του μεγάλη ευκαιρία ήρθε όταν ήταν ήδη στα 30 του, με το ER, έπειτα από χρόνια επαγγελματικής αβεβαιότητας.

Η διαφορετική επιλογή για Αλεξάντερ και Ella

Όταν ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ απέκτησαν τα δίδυμα Αλεξάντερ και Ella το 2017, αποφάσισαν να ακολουθήσουν έναν πολύ διαφορετικό δρόμο.

Τα παιδιά τους δεν εμφανίζονται σε κόκκινα χαλιά, οι φωτογραφίες τους δεν δημοσιεύονται στα social media και το ζευγάρι μιλά δημόσια για εκείνα μόνο με γενικούς όρους.

Ο Κλούνεϊ έχει δηλώσει ανοιχτά ότι βασικός του στόχος είναι να προστατεύσει την ιδιωτικότητά τους.

Η επιλογή αυτή έχει και μία επιπλέον διάσταση εξαιτίας της δουλειάς της Αμάλ Κλούνεϊ ως δικηγόρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία χειρίζεται υποθέσεις που συχνά αφορούν ισχυρά και επικίνδυνα πρόσωπα ή καθεστώτα.

Για την οικογένεια, επομένως, η απουσία των παιδιών από τη δημόσια εικόνα δεν αποτελεί μόνο προσωπική επιλογή αλλά και ζήτημα ασφάλειας.

Σύμφωνα με πηγές, το ζευγάρι έχει αποφασίσει επίσης ότι τα παιδιά του δεν θα μπουν στον χώρο της showbiz όσο είναι ακόμη μικρά και ότι οποιαδήποτε τέτοια επιλογή θα γίνει πολύ αργότερα στη ζωή τους.

Μακριά από το Χόλιγουντ

Ο Κλούνεϊ έχει παραδεχθεί ότι δεν ήθελε τα παιδιά του να μεγαλώσουν στο Λος Άντζελες, μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η φήμη και οι συγκρίσεις με άλλα «διάσημα παιδιά» είναι αναπόφευκτες.

Γι’ αυτό ο ίδιος και η Αμάλ επέλεξαν να περνούν μεγάλο μέρος της οικογενειακής ζωής τους στη Γαλλία.

Ο ηθοποιός έχει εξηγήσει πως επιθυμεί τα παιδιά του να μεγαλώσουν χωρίς να ανησυχούν για τους παπαράτσι και χωρίς να αισθάνονται ότι πρέπει να ανταποκριθούν στο βάρος του οικογενειακού τους ονόματος.

Ο θάνατος του Πρίσλεϊ, σύμφωνα με ανθρώπους του περιβάλλοντός του, δεν δημιούργησε αυτή την απόφαση. Την έκανε, όμως, ακόμη πιο ισχυρή.

Μια απώλεια που τον άγγιξε προσωπικά

Για τον Κλούνεϊ, ο Πρίσλεϊ δεν ήταν απλώς ο γιος ενός καλού φίλου. Ήταν ένα παιδί που είχε δει να μεγαλώνει και στο οποίο είχε σταθεί τόσο στις εύκολες όσο και στις δύσκολες στιγμές του.

Πηγή ανέφερε ότι ο θάνατός του αποτέλεσε «μεγάλο σοκ» για τον ηθοποιό, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δεμένος με τον Ράντε Γκέρμπερ.

Η τραγωδία φαίνεται, έτσι, να επιβεβαιώνει ακόμη περισσότερο για τον Τζορτζ Κλούνεϊ μια πεποίθηση που είχε διαμορφώσει εδώ και χρόνια: ότι για τα δικά του παιδιά η μεγαλύτερη πολυτέλεια δεν είναι η πρόσβαση στη λάμψη του Χόλιγουντ, αλλά το δικαίωμα να μεγαλώσουν μακριά από αυτήν.

Διαβάστε επίσης