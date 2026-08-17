Γέφυρα 378 μέτρων συνδέει τη Βραζιλία απευθείας με την Ευρωπαϊκή Ένωση

Μια γέφυρα 378 μέτρων στον ποταμό Οιαποκί συνδέει τη Βραζιλία με τη Γαλλική Γουιάνα, δηλαδή με γαλλικό έδαφος και την Ευρωπαϊκή Ένωση

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Γέφυρα 378 μέτρων συνδέει τη Βραζιλία απευθείας με την Ευρωπαϊκή Ένωση
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Η Διμενική Γέφυρα του Οιαποκί αποτελεί ένα από τα πιο ιδιαίτερα συνοριακά περάσματα στη Νότια Αμερική. Έχει μήκος 378 μέτρα και ενώνει τη βραζιλιάνικη πόλη Οιαποκί, στην πολιτεία Αμάπα, με το Σεν-Ζορζ-ντε-λ’Ογιαπόκ στη Γαλλική Γουιάνα.

Η ιδιαιτερότητά της βρίσκεται στο γεγονός ότι η Γαλλική Γουιάνα αποτελεί γαλλικό έδαφος και μία από τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, όποιος διασχίζει τη γέφυρα εγκαταλείπει τη Βραζιλία και περνά σε περιοχή που ανήκει στη Γαλλία και εντάσσεται στην ΕΕ. Η γέφυρα ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2011, όμως χρειάστηκαν αρκετά χρόνια μέχρι να δοθεί στην κυκλοφορία, κάτι που έγινε στις 18 Μαρτίου 2017. Μαζί με τη γέφυρα κατασκευάστηκαν και δρόμοι πρόσβασης μήκους 1,8 χιλιομέτρων στη βραζιλιάνικη πλευρά και 5,4 χιλιομέτρων στη γαλλική.

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