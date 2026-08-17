Τραγωδία στην Κρήτη: Ηλικιωμένη πήγε να ανέβει σε λεωφορείο, έπεσε και έχασε τη ζωή της

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 16 Αυγούστου στον Ανισαρά Χερσονήσου όταν μία ηλικιωμένη γυναίκα στην προσπάθεια της να ανέβει στο λεωφορείο έχασε την ισορροπία της και χτύπησε στο κεφάλι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την 81χρονη στο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών η γυναίκα δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή, όπως αναφέρει το patris.gr.

Ο οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη και αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.