Συνελήφθη φρουρός των φυλακών Κορυδαλλού που ξυλοκόπησε τον ανήλικο γιο του

Στη σύλληψη ενός 52χρονου εξωτερικού φρουρού των φυλακών Κορυδαλλού προχώρησαν οι Αρχές στη Λάρισα, έπειτα από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του ανήλικου γιου του.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 52χρονος κατηγορείται ότι προκάλεσε σωματικές βλάβες στον γιο του, ο οποίος έχει γεννηθεί το 2008.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ανήλικος φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα με τα χέρια στο πρόσωπο από τον πατέρα του.

Μετά το περιστατικό, οι αρμόδιες Αρχές ενημέρωσαν τον ανήλικο για τα δικαιώματά του, ενώ αναμένεται να υποβληθεί σε ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθούν η φύση και η έκταση των τραυμάτων που φέρεται να υπέστη.

Ο 52χρονος είναι κάτοχος άδειας οπλοφορίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για περιστατικά ή αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.