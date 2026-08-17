Τα πεπτικά προβλήματα δεν επηρεάζουν μόνο το στομάχι: Τι άλλο παρατηρείται

Οι γαστρεντερικές παθήσεις κυμαίνονται από βραχύβιες λοιμώξεις έως χρόνιες παθήσεις. Μπορεί να προκαλέσουν καούρα, κοιλιακό άλγος, φούσκωμα, διάρροια και δυσκοιλιότητα, αλλά μερικές επηρεάζουν επίσης τη διατροφή, τα επίπεδα ενέργειας και την ποιότητα ζωής.

Το πεπτικό σύστημα περιλαμβάνει τον οισοφάγο, το στομάχι και τα έντερα, μαζί με όργανα όπως το ήπαρ, το πάγκρεας και η χοληδόχος κύστη. Επειδή πολλές διαταραχές προκαλούν παρόμοια συμπτώματα, τα επίμονα προβλήματα δεν πρέπει να διαγιγνώσκονται μόνο από αυτά.

Τι είδους γαστρεντερικές παθήσεις υπάρχουν;

Ορισμένες γαστρεντερικές διαταραχές περιλαμβάνουν ορατή φλεγμονή, τραυματισμό ή δομική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης (ΓΟΠ), του έλκους, της εκκολπωματικής νόσου, της νόσου του Crohn, της ελκώδους κολίτιδας, των χολόλιθων και του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Άλλες είναι γνωστές ως διαταραχές αλληλεπίδρασης εντέρου-εγκεφάλου. Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ) και η λειτουργική δυσπεψία μπορούν να προκαλέσουν πραγματικό πόνο, φούσκωμα και αλλαγές στο έντερο ακόμη και όταν οι συνήθεις εξετάσεις δεν δείχνουν δομική βλάβη.

Η οξεία γαστρεντερίτιδα που προκαλείται από ιούς, βακτήρια ή παράσιτα μπορεί να υποχωρήσει μέσα σε λίγες μέρες, ενώ οι χρόνιες ασθένειες μπορεί να απαιτούν μακροχρόνια θεραπεία.

Τι συμπτώματα μπορούν να προκαλέσουν οι γαστρεντερικές παθήσεις;

Συνήθη προβλήματα είναι:

Κοιλιακοί πόνοι και κράμπες

Φούσκωμα και υπερβολικά αέρια

Καούρα και παλινδρόμηση

Ναυτία και έμετος

Διάρροια ή δυσκοιλιότητα

Δυσκολία στην κατάποση

Αίμα στα κόπρανα

Αίσθημα ασυνήθιστης πληρότητας μετά το γεύμα

Ορισμένες παθήσεις προκαλούν επίσης:

πυρετό

κόπωση

απώλεια όρεξης

ανεξήγητη απώλεια βάρους

ίκτερο

αλλαγές στο χρώμα των κοπράνων

Τα συμπτώματα συχνά επικαλύπτονται. Ο κοιλιακός πόνος και η διάρροια, για παράδειγμα, εμφανίζονται με το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου, λοιμώξεις και Φλεγμονώδη Νόσο του Εντέρου, αν και οι θεραπείες τους διαφέρουν.

Πώς μπορούν οι πεπτικές ασθένειες να επηρεάσουν την υπόλοιπη υγεία σας;

Οι επιπτώσεις μπορούν να επεκταθούν πέρα από το έντερο. Ο επίμονος έμετος ή η διάρροια μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση και ηλεκτρολυτικές διαταραχές.

Ασθένειες που επηρεάζουν την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών, συμπεριλαμβανομένης της κοιλιοκάκης και της νόσου του Crohn, μπορεί να συμβάλουν σε ανεπάρκειες, αναιμία, απώλεια βάρους και κόπωση.

Τα χρόνια συμπτώματα μπορούν επίσης να διαταράξουν τον ύπνο, την εργασία και την κοινωνική ζωή. Το έντερο και ο εγκέφαλος επικοινωνούν και προς τις δύο κατευθύνσεις, πράγμα που σημαίνει ότι το άγχος μπορεί να επιδεινώσει τα πεπτικά συμπτώματα και η συνεχιζόμενη γαστρεντερική ασθένεια μπορεί να αυξήσει την ψυχολογική δυσφορία.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι διαταραχές εντέρου-εγκεφάλου είναι «όλες στο κεφάλι σας». Περιλαμβάνουν πραγματικές αλλαγές στην εντερική κίνηση, την ευαισθησία και τη σηματοδότηση του νευρικού συστήματος.

Από τι προκαλούνται οι γαστρεντερικές παθήσεις;

Οι αιτίες περιλαμβάνουν:

λοίμωξη

φλεγμονή

δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος

γενετική

φάρμακα

αλκοόλ

τροφικές δυσανεξίες

ανωμαλίες στην πεπτική κίνηση

Ο τρόπος ζωής επηρεάζει ορισμένες παθήσεις. Η χαμηλή πρόσληψη φυτικών ινών, η σωματική αδράνεια και η ανεπαρκής ποσότητα υγρών μπορούν να συμβάλουν στη δυσκοιλιότητα, ενώ η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να βλάψει το ήπαρ και το πάγκρεας. Αλλά οι χρόνιες πεπτικές παθήσεις δεν πρέπει να αποδίδονται αυτόματα στη διατροφή ή το άγχος.

Πώς διαγιγνώσκονται και αντιμετωπίζονται οι γαστρεντερικές παθήσεις;

Η διάγνωση ξεκινά με συμπτώματα, ιατρικό και οικογενειακό ιστορικό, φάρμακα και κλινική εξέταση. Μπορεί να χρειαστούν εξετάσεις αίματος ή κοπράνων, ενδοσκόπηση, κολονοσκόπηση και απεικόνιση.

Η θεραπεία ποικίλλει σημαντικά. Μπορεί να περιλαμβάνει:

αλλαγές στη διατροφή

φάρμακα που μειώνουν το οξύ ή τη φλεγμονή

αντιβιοτικά για επιλεγμένες λοιμώξεις

θεραπείες για δυσκοιλιότητα ή διάρροια

ψυχολογικές θεραπείες για ορισμένες διαταραχές του άξονα εντέρου-εγκεφάλου

χειρουργική επέμβαση για ορισμένες δομικές ασθένειες

Πότε πρέπει να πάτε σε γαστρεντερολόγο

Ζητήστε ιατρική συμβουλή για συμπτώματα που επιμένουν, επανεμφανίζονται επανειλημμένα ή επιδεινώνονται, όπως:

αίμα στα κόπρανα

ανεξήγητη απώλεια βάρους

δυσκολία στην κατάποση

επίμονος έμετος

παρατεταμένη διάρροια

ίκτερος

σημαντική αλλαγή στις συνήθειες του εντέρου

Η επείγουσα φροντίδα είναι απαραίτητη για:

σοβαρό ξαφνικό κοιλιακό πόνο

έμετο με αίμα

μαύρα κόπρανα σαν πίσσα

λιποθυμία

άκαμπτη ή έντονα πρησμένη κοιλιά

σοβαρή αφυδάτωση

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί το στρες να προκαλέσει πραγματικά γαστρεντερικά συμπτώματα;

Ναι. Το στρες μπορεί να μεταβάλει την κινητικότητα και την ευαισθησία του εντέρου και να επιδεινώσει το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου, τη δυσπεψία και την παλινδρόμηση. Εντούτοις, τυχόν νέα ή ανησυχητικά συμπτώματα θα πρέπει να αξιολογούνται ιατρικά και όχι να αποδίδονται αυτόματα στο στρες.

Γίνεται να έχω γαστρεντερική διαταραχή εάν οι εξετάσεις μου είναι φυσιολογικές;

Ναι. Οι διαταραχές της αλληλεπίδρασης εντέρου-εγκεφάλου μπορούν να προκαλέσουν σημαντικά συμπτώματα χωρίς ορατές δομικές ανωμαλίες. Η διάγνωση βασίζεται στο πρότυπο συμπτωμάτων και στην κατάλληλη αξιολόγηση για άλλες αιτίες.

Συμπέρασμα

Οι γαστρεντερικές παθήσεις μπορούν να επηρεάσουν την πέψη, τις συνήθειες του εντέρου, την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών και τη συνολική ευεξία. Ορισμένες είναι προσωρινές. Άλλες απαιτούν μακροχρόνια διαχείριση.

Τα επίμονα ή ανησυχητικά συμπτώματα χρήζουν ιατρικής αξιολόγησης, επειδή ο εντοπισμός της υποκείμενης αιτίας και όχι απλώς η καταστολή των συμπτωμάτων είναι το κλειδί για την αποτελεσματική θεραπεία.

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