Έκαναν «σούζες» σε Κηφισίας και Βουλιαγμένης και ανέβαζαν βίντεο – Ταυτοποιήθηκαν δύο οδηγοί

Η Τροχαία ταυτοποίησε έναν 25χρονο και έναν 35χρονο μέσα από βίντεο που είχαν αναρτηθεί στα social media, ενώ κατασχέθηκε μία μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού

Ανθή Κουρεντζή

Έκαναν «σούζες» σε Κηφισίας και Βουλιαγμένης και ανέβαζαν βίντεο – Ταυτοποιήθηκαν δύο οδηγοί
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Τροχαία ταυτοποίησε έναν 25χρονο και έναν 35χρονο οδηγό μοτοσυκλετών που πραγματοποιούσαν «σούζες» και κινούνταν με πολύ υψηλές ταχύτητες σε κεντρικές λεωφόρους της Αττικής.
  • Τα βίντεο με τους επικίνδυνους ελιγμούς εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν από την Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. μέσω κοινωνικών δικτύων.
  • Οι οδηγοί παραβίαζαν ακόμη και διπλή διαχωριστική γραμμή, θέτοντας σε κίνδυνο άλλους χρήστες του οδικού δικτύου.
  • Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση.
  • Κατασχέθηκε η μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού του 35χρονου και η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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Στα χέρια της Τροχαίας έπεσαν δύο οδηγοί μοτοσικλετών, οι οποίοι φέρονται να εμφανίζονται σε βίντεο στα social media να κινούνται με πολύ υψηλές ταχύτητες σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής και να πραγματοποιούν επικίνδυνους ελιγμούς και «σούζες».

Την υπόθεση ανέλαβαν αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., οι οποίοι εντόπισαν το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα βίντεο εμφανίζονταν δύο αναβάτες μοτοσικλετών μεγάλου κυβισμού να κινούνται σε δρόμους όπως η Λεωφόρος Κηφισίας, η Λεωφόρος Βουλιαγμένης και η Λεωφόρος Αθηνών, αναπτύσσοντας πολύ υψηλές ταχύτητες και πραγματοποιώντας επίδειξη οδηγικών ικανοτήτων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε ορισμένα σημεία παραβίαζαν ακόμη και διπλή διαχωριστική γραμμή, προκαλώντας κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

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Ταυτοποιήθηκαν 25χρονος και 35χρονος

Μετά την ανάλυση του υλικού, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν έναν 25χρονο ημεδαπό και έναν 35χρονο αλλοδαπό ως τους οδηγούς των δύο μοτοσυκλετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση κατ’ εξακολούθηση. Παράλληλα, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού του 35χρονου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών αναμένεται να υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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