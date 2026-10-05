Μαζωνάκης: Τα στοιχεία που «καίνε» την 56χρονη γιατρό - Οι αναζητήσεις για προποφόλη και μιδαζολάμη

Νέες αποκαλύψεις για τις ψηφιακές αναζητήσεις της Ιωάννας Γάκα πριν και μετά τον θάνατο του τραγουδιστή 

Ανθή Κουρεντζή

Μαζωνάκης: Τα στοιχεία που «καίνε» την 56χρονη γιατρό - Οι αναζητήσεις για προποφόλη και μιδαζολάμη
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η 56χρονη γιατρός Ιωάννα Γάκα αναζήτησε στο διαδίκτυο πληροφορίες για προποφόλη και μιδαζολάμη πριν και μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, η γιατρός διέγραψε τις σχετικές αναζητήσεις και συνομιλίες από εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης και το ιστορικό της.
  • Η έρευνα δείχνει ότι η γιατρός είχε ψάξει τις παρενέργειες της προποφόλης και τον συνδυασμό της με τη μιδαζολάμη, ιδιαίτερα σε σχέση με την πτώση της πίεσης.
  • Σε εσωτερική ομαδική συνομιλία εργαζομένων αναφέρεται ότι στον Μαζωνάκη χορηγήθηκε μέθη, η οποία προκάλεσε πτώση πίεσης και ανάγκη κλήσης ΕΚΑΒ.
  • Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε περαιτέρω ποινική έρευνα για τους προφυλακισμένους γιατρούς και την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης για ψευδή δήλωση σχετικά με έγγραφα περί οζονοθεραπείας.
Snapshot powered by AI

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο «φως» για τις αναζητήσεις της Ιωάννας Γάκα στο διαδίκτυο τη μοιραία Τετάρτη (9/9), πριν και μετά από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μέσα από δύο εκθέσεις των εγκληματολογικών ερευνών, διαπιστώθηκε ότι η 56χρονη γιατρός αναζητούσε για προποφόλη και μιδαζολάμη, ενώ μετά τον θάνατο του τραγουδιστή διέγραψε τις σχετικές αναζητήσεις σε εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης από το ιστορικό, όπως και τις συνομιλίες της με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον 62χρονο υπνοθεραπευτή, στον οποίο είχε στείλει φωτογραφίες του νεκρού τραγουδιστή.

Η Ιωάννα Γάκα που υποστήριξε ότι δεν είχε προχωρήσει στη διαδικασία της μέθης και της πλασμαφαίρεσης, διαπιστώθηκε ότι είχε ψάξει στο διαδίκτυο εκείνο το μεσημέρι σχετικά με τις παρενέργειες της προποφόλης, καθώς και για τη συνδυαστική χρήση της με μιδαζολάμη.

Η άγνωστη αλήθεια στο ιατρείο της Καρνεάδου επιβεβαιώνεται και από την εσωτερική επικοινωνία των εργαζομένων. Σε ομαδική συνομιλία σχολίαζαν τα όσα έγιναν, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι στον αείμνηστο τραγουδιστή χορηγήθηκε Μέθη, γεγονός που προκάλεσε απότομη πτώση της πίεσής του και κατέστησε αναγκαία την κλήση του ΕΚΑΒ.

Νέο υπόμνημα του ΙΣΑ στον ανακριτή για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς

Την περαιτέρω ποινική διερεύνηση της υπόθεσης των δύο προφυλακισμένων γιατρών της Καρνεάδου ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο οποίος κατέθεσε στον ανακριτή πολυσέλιδο συμπληρωματικό υπόμνημα με νέα στοιχεία για τη λειτουργία των ιατρείων τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΙΣΑ διαβίβασε έγγραφα που αφορούν τα ιατρεία στην οδό Καρνεάδου και στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ, ενώ παράλληλα ζητά να ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση.

Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο έγγραφα που είχαν αποστείλει οι γιατροί το 2025 και το 2026 και τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο του ΙΣΑ, αφορούσαν υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:40ΕΛΛΑΔΑ

Η Αθήνα σε «κλοιό» λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο: Από πότε αρχίζουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

17:34ΥΓΕΙΑ

Τι πρέπει να κάνει άμεσα όποιος βγάλει μια σκουρόχρωμη γραμμή σε κάποιο νύχι

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Κατασκοπευτικό θρίλερ στις ΗΠΑ: Η Κινέζα, ο γιος του προέδρου της Ταϊβάν και τα ανατριχιαστικά μηνύματα του Πεκίνου

17:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας από Κάρπαθο: «Ποτέ δεν είχαμε τόσο αξιόμαχο στρατό»

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Το τσαμπί με σταφύλια στην Ιταλία που έσπασε κάθε ρεκόρ: Ζυγίζει… 6,75 κιλά

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε στο Βερολίνο με τον Σταυρό Αξίας: «Είναι μια τεράστια τιμή και με συγκινεί πραγματικά πολύ»

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πραγματοποίησε δράση για τις Πρώτες Βοήθειες σε τετράποδους φίλους μας

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Κάθειρξη 17 ετών σε 42χρονο που λήστεψε και επιχείρησε να πνίξει άστεγο με κορδόνι

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε παραλία της Τουρκίας: Άγρια πάλη παιδιού με τεράστιο χταπόδι που «κόλλησε» πάνω του - Ορατά τα σημάδια στο κορμί του

17:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το κόλπο με τους λογαριασμούς ρεύματος: Πώς «ξεπλένεται» μαύρο χρήμα μέσω επιστροφών

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα ψηφιακά «ίχνη» που προσπάθησε να σβήσει η Γάκα - Το «κωδικοποιημένο» αρχείο, οι διαγραμμένες αναζητήσεις και η ομαδική συνομιλία

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Η αληθινή ιστορία του Grizzly Man: Τα 6 λεπτά τρόμου από την επίθεση αρκούδας που ελάχιστοι άκουσαν

16:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αρνούμαι τα κελεύσματα»: Αποκωδικοποιώντας τη δήλωση ένταξης του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Μαύρη Θάλασσα: Βυθίστηκε τουρκικό σκάφος – 2 νεκροί και 11 διασωθέντες

16:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έτρεξε στην κερκίδα με τον απινιδωτή: Η συγκλονιστική κίνηση ποδοσφαιριστή που έσωσε φίλαθλο

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα στοιχεία που «καίνε» την 56χρονη γιατρό - Οι αναζητήσεις για προποφόλη και μιδαζολάμη

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει η δολοφονία 39χρονης Γιαπωνέζας από Αμερικανό πεζοναύτη - Διπλωματικό θρίλερ σε εξέλιξη

16:16LIFESTYLE

«Αυτή η εκκλησία έχει μεγάλη σημασία για εμάς»: Γιατί η αδελφή του Δημήτρη Κόκοτα έκανε διαφορετικό μνημόσυνο

16:15LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι ανατροπές της Κυριακής – Ποιοι έχασαν την πρωτιά, ποιοι έκαναν τη διαφορά

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Aρραβωνιάστηκε την τραγουδίστρια Αλέξις Γουίλκινς ο επικεφαλής του FBI Κας Πατέλ - Τα ταξίδια και τα σκάνδαλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:16LIFESTYLE

«Αυτή η εκκλησία έχει μεγάλη σημασία για εμάς»: Γιατί η αδελφή του Δημήτρη Κόκοτα έκανε διαφορετικό μνημόσυνο

13:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Η πρόγνωση για το διάστημα 5–19 Οκτωβρίου - Τι δείχνει το ECMWF

15:00ΕΥ ΖΗΝ

Ταχίνι: Τι προσφέρει μια κουταλιά και γιατί έχει σημασία η ποσότητα

16:15LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι ανατροπές της Κυριακής – Ποιοι έχασαν την πρωτιά, ποιοι έκαναν τη διαφορά

15:45ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τρόμος με ψάρι που... περπατάει στη στεριά και εξαπλώνεται - Οι αρχές καλούν τους πολίτες να του κόβουν το κεφάλι

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει η δολοφονία 39χρονης Γιαπωνέζας από Αμερικανό πεζοναύτη - Διπλωματικό θρίλερ σε εξέλιξη

17:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το κόλπο με τους λογαριασμούς ρεύματος: Πώς «ξεπλένεται» μαύρο χρήμα μέσω επιστροφών

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Τα ψηφιακά «ίχνη» που προσπάθησε να σβήσει η Γάκα - Το «κωδικοποιημένο» αρχείο, οι διαγραμμένες αναζητήσεις και η ομαδική συνομιλία

16:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έτρεξε στην κερκίδα με τον απινιδωτή: Η συγκλονιστική κίνηση ποδοσφαιριστή που έσωσε φίλαθλο

22:40WHAT THE FACT

Ζευγάρι αγόρασε «κατά λάθος» σε δημοπρασία εγκαταλελειμμένο σπίτι του 1830 - Το τεράστιο ποσό που έδωσαν

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Λείψανα τσάρου Σαμουήλ: Πολιτικοεκκλησιαστική αντιπαράθεση και στη μέση Φανάρι και Γλυπτά Παρθενώνα

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Καλοκαιρινή εβδομάδα, αλλά από Παρασκευή αλλάζει ο καιρός - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

08:54LIFESTYLE

 Με το «Ώρες Μικρές» τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ο Νίκος Βέρτης - Συγκίνησε το κοινό με το μπουζούκι του

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε παραλία της Τουρκίας: Άγρια πάλη παιδιού με τεράστιο χταπόδι που «κόλλησε» πάνω του - Ορατά τα σημάδια στο κορμί του

15:16ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Έλεγχοι «πόθεν έσχες»: Περιουσίες εκατομμυρίων και αδήλωτα εισοδήματα στο μικροσκόπιο

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Η αληθινή ιστορία του Grizzly Man: Τα 6 λεπτά τρόμου από την επίθεση αρκούδας που ελάχιστοι άκουσαν

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Προφυλακίστηκε ο 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί οδηγού ταξί

12:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Θα κατοικεί για πάντα στα κινηματογραφικά μας όνειρα» - Πέθανε η Αριστέα Χιώτη στα 74 της χρόνια - Η εμβληματική ταμίας του Ιντεάλ

15:51LIFESTYLE

Μπεν Άφλεκ: «Δεν κυνηγάω τίποτα» - Τι λέει για την προσωπική του ζωή μετά το διαζύγιο

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Aρραβωνιάστηκε την τραγουδίστρια Αλέξις Γουίλκινς ο επικεφαλής του FBI Κας Πατέλ - Τα ταξίδια και τα σκάνδαλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ