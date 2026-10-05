Μαζωνάκης: Τα στοιχεία που «καίνε» την 56χρονη γιατρό - Οι αναζητήσεις για προποφόλη και μιδαζολάμη

Snapshot Η 56χρονη γιατρός Ιωάννα Γάκα αναζήτησε στο διαδίκτυο πληροφορίες για προποφόλη και μιδαζολάμη πριν και μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, η γιατρός διέγραψε τις σχετικές αναζητήσεις και συνομιλίες από εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης και το ιστορικό της.

Η έρευνα δείχνει ότι η γιατρός είχε ψάξει τις παρενέργειες της προποφόλης και τον συνδυασμό της με τη μιδαζολάμη, ιδιαίτερα σε σχέση με την πτώση της πίεσης.

Σε εσωτερική ομαδική συνομιλία εργαζομένων αναφέρεται ότι στον Μαζωνάκη χορηγήθηκε μέθη, η οποία προκάλεσε πτώση πίεσης και ανάγκη κλήσης ΕΚΑΒ.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε περαιτέρω ποινική έρευνα για τους προφυλακισμένους γιατρούς και την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης για ψευδή δήλωση σχετικά με έγγραφα περί οζονοθεραπείας. Snapshot powered by AI

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο «φως» για τις αναζητήσεις της Ιωάννας Γάκα στο διαδίκτυο τη μοιραία Τετάρτη (9/9), πριν και μετά από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μέσα από δύο εκθέσεις των εγκληματολογικών ερευνών, διαπιστώθηκε ότι η 56χρονη γιατρός αναζητούσε για προποφόλη και μιδαζολάμη, ενώ μετά τον θάνατο του τραγουδιστή διέγραψε τις σχετικές αναζητήσεις σε εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης από το ιστορικό, όπως και τις συνομιλίες της με τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον 62χρονο υπνοθεραπευτή, στον οποίο είχε στείλει φωτογραφίες του νεκρού τραγουδιστή.

Η Ιωάννα Γάκα που υποστήριξε ότι δεν είχε προχωρήσει στη διαδικασία της μέθης και της πλασμαφαίρεσης, διαπιστώθηκε ότι είχε ψάξει στο διαδίκτυο εκείνο το μεσημέρι σχετικά με τις παρενέργειες της προποφόλης, καθώς και για τη συνδυαστική χρήση της με μιδαζολάμη.

Η άγνωστη αλήθεια στο ιατρείο της Καρνεάδου επιβεβαιώνεται και από την εσωτερική επικοινωνία των εργαζομένων. Σε ομαδική συνομιλία σχολίαζαν τα όσα έγιναν, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι στον αείμνηστο τραγουδιστή χορηγήθηκε Μέθη, γεγονός που προκάλεσε απότομη πτώση της πίεσής του και κατέστησε αναγκαία την κλήση του ΕΚΑΒ.

Νέο υπόμνημα του ΙΣΑ στον ανακριτή για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς

Την περαιτέρω ποινική διερεύνηση της υπόθεσης των δύο προφυλακισμένων γιατρών της Καρνεάδου ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο οποίος κατέθεσε στον ανακριτή πολυσέλιδο συμπληρωματικό υπόμνημα με νέα στοιχεία για τη λειτουργία των ιατρείων τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΙΣΑ διαβίβασε έγγραφα που αφορούν τα ιατρεία στην οδό Καρνεάδου και στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ, ενώ παράλληλα ζητά να ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση.

Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο έγγραφα που είχαν αποστείλει οι γιατροί το 2025 και το 2026 και τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τον έλεγχο του ΙΣΑ, αφορούσαν υποτιθέμενα προσαρτήματα οζονοθεραπείας.

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