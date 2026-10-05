Γιώργος Μαζωνάκης: Στο «μικροσκόπιο» οι 6 τηλεφωνικές συσκευές - Πόσα άτομα ήταν στο ιατρείο

Snapshot Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου σε έξι συσκευές αναμένεται να αποκαλύψει νέα στοιχεία και πιθανούς μάρτυρες στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στο ιατρείο την ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή βρισκόταν περισσότερα από εννέα άτομα, με εννέα μάρτυρες ήδη να έχουν καταθέσει.

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων θα δείξουν αν χορηγήθηκε προποφόλη και τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αρνούνται την εμπλοκή τους και προβάλλουν την επιστημονική και επαγγελματική τους υπόσταση για να αντικρούσουν το κατηγορητήριο ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Το κατηγορητήριο τους αποδίδει ιδιοτελές κίνητρο και κατηγορεί ότι άφησαν αβοήθητο τον τραγουδιστή για να προστατεύσουν τη φήμη τους, με τις έρευνες και καταθέσεις να συνεχίζονται. Snapshot powered by AI

Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη δρομολογούνται εντός της εβδομάδας, καθώς η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου σε έξι εμπλεκόμενες συσκευές αναμένεται να φέρει στο φως κρίσιμα νέα στοιχεία και πιθανώς καινούργια πρόσωπα που θα κληθούν να καταθέσουν ως μάρτυρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα άτομα που βρίσκονταν στο ιατρείο την ημέρα που έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής ήταν περισσότερα από εννέα. Μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει εννέα μάρτυρες, ενώ σε εκκρεμότητα βρίσκεται το αίτημα του γιατρού να καταθέσει η κόρη του, η οποία φέρεται να βρισκόταν στον χώρο λίγο προτού παραληφθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης από το ΕΚΑΒ.

Η ανάλυση του ψηφιακού υλικού από τις κατασχεμένες συσκευές, μαζί με τις συνομιλίες στο διαδίκτυο, εκτιμάται ότι θα φωτίσει τις κρίσιμες στιγμές της υπόθεσης, ενώ καθοριστικής σημασίας θεωρούνται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία θα δείξουν αν χορηγήθηκε στον καλλιτέχνη η ουσία προποφόλη και ποια ήταν ακριβώς τα αίτια της ανακοπής και του θανάτου του.

Εν τω μεταξύ, με το προφίλ επιστημόνων, γονέων και ανθρώπων της προσφοράς επιχείρησαν να αυτοπαρουσιαστούν στις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, προσπαθώντας να αντικρούσουν το βαρύ κατηγορητήριο που τους αποδίδει το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως.

Ο 58χρονος γιατρός, αρνούμενος οποιαδήποτε ανάμιξη, επικαλέστηκε τις σπουδές του στην Ιατρική Σχολή Αθηνών, τις αριστεύσεις, τα μεταπτυχιακά και τη διδακτορική του διατριβή, προβάλλοντας την πορεία ενός καταξιωμένου παθολόγου-αιματολόγου που έχει βοηθήσει χιλιάδες ασθενείς. Από την πλευρά της, η 56χρονη κατηγορούμενη υιοθέτησε μια πιο δραματική στάση, περιγράφοντας την αφοσίωσή της στη δουλειά χωρίς κοσμικές παρουσίες και υπογραμμίζοντας τη φήμη που έχει χτίσει αποκλειστικά από στόμα σε στόμα, φέρνοντας μάλιστα ως παράδειγμα περιστατικό ασθενούς που ταξίδεψε από τη Θεσσαλονίκη για να τη συμβουλευτεί.

Απέναντι σε αυτούς τους ισχυρισμούς, το βαρύτατο κατηγορητήριο παραμένει συντριπτικό, αποδίδοντάς τους ιδιοτελές κίνητρο και υποστηρίζοντας ότι, προκειμένου να προστατεύσουν την επαγγελματική τους φήμη, άφησαν αβοήθητο τον τραγουδιστή. Οι έρευνες και οι καταθέσεις κρίσιμων μαρτύρων συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γράφτηκε η τραγική επίλογος.

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