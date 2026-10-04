Θάνατος Μαζωνάκη: Νέες καταγγελίες για τη γιατρό – «Έκανε διαγνώσεις και για μετενσάρκωση»

Η 56χρονη φέρεται να χρησιμοποιούσε, μεταξύ άλλων, ηλεκτρονικό πρόγραμμα προκειμένου να δίνει στους πελάτες της πληροφορίες σχετικά με υποτιθέμενες προηγούμενες ζωές τους.

Μίλτος Τσεκούρας

Θάνατος Μαζωνάκη: Νέες καταγγελίες για τη γιατρό – «Έκανε διαγνώσεις και για μετενσάρκωση»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 56χρονη γιατρός Ιωάννα Γάκα κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και νέες καταγγελίες αποκαλύπτουν παράξενες πρακτικές της στο ιατρείο της.
  • Η Γάκα φέρεται να χρησιμοποιούσε ηλεκτρονικό πρόγραμμα για να δίνει πληροφορίες σχετικά με υποτιθέμενες προηγούμενες ζωές πελατών της.
  • Φέρεται να αξιολογούσε την «αύρα» των ασθενών μέσω υπολογιστή, παρουσιάζοντας την προσωπική τους κατάσταση με όρους όπως «μαύρη αύρα».
  • Η ίδια ισχυριζόταν ότι είχε γυναικολογική ειδικότητα την οποία απέσυρε για να ασχοληθεί με ολιστική ιατρική.
  • Η Γάκα φέρεται να πρότεινε υπνοθεραπεία μέσω συνεργασίας με υπνωτιστή και να παραπέμπει πελάτες σε κατάστημα με κρύσταλλα και ενεργειακές πέτρες.
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Νέες καταγγελίες έρχονται στο φως για τη 56χρονη γιατρό, Ιωάννα Γάκα, που βρίσκεται προφυλακισμένη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς γυναίκα που είχε επισκεφθεί το ιατρείο της στην οδό Καρνεάδου περιγράφει στο MEGA τις πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, ακολουθούσε.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η 56χρονη φέρεται να χρησιμοποιούσε, μεταξύ άλλων, ηλεκτρονικό πρόγραμμα προκειμένου να δίνει στους πελάτες της πληροφορίες σχετικά με υποτιθέμενες προηγούμενες ζωές τους.

«Πήρε την πρωτοβουλία να μας πει μέσω του υπολογιστή της, μέσω ενός προγράμματος που είχε, τι ήμασταν στην προηγούμενη ζωή και απευθυνόμενη σε μένα μίλησε για έναν άνδρα στη Λατινική Αμερική, με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο ο οποίος έπαιρνε τα λεφτά από τους πλούσιους και τα έδινε στους φτωχούς», ανέφερε η γυναίκα.

Η ίδια περιέγραψε και μια διαφορετική διαδικασία, κατά την οποία η γιατρός φέρεται να αξιολογούσε την «αύρα» των ανθρώπων που την επισκέπτονταν.

«Έβλεπε στον υπολογιστή τον εσωτερικό σου κόσμο, σαν ακτινογραφία, η οποία είχε μία σκιά, που αυτή η σκιά ήταν η αύρα σου και υποτίθεται ότι στη δική μου περίπτωση ήταν μαύρη αυτή», είπε χαρακτηριστικά.

Οι αναφορές στην ειδικότητα της

Η καταγγέλλουσα υποστήριξε ακόμη ότι η 56χρονη της είχε παρουσιάσει διαφορετική εικόνα σχετικά με την ιατρική της πορεία.

«Μας είχε πει, πάλι σε συζήτηση, ότι ήταν γυναικολόγος, είχε κάνει κανονικά την ειδικότητά της, την είχε δώσει στον Ιατρικό Σύλλογο και την απέσυρε γιατί ήθελε να ασχοληθεί με ολιστική ιατρική και δεν μπορούσαν ας πούμε να συνυπάρχουν αυτές οι δύο ειδικότητες μαζί».

Όπως ανέφερε, για την επίσκεψη είχε καταβάλει 300 ευρώ, ενώ στη συνέχεια η γιατρός φέρεται να της πρότεινε συγκεκριμένο τρόπο αντιμετώπισης, παραπέμποντάς την σε κατάστημα με το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, συνεργαζόταν.

«Αυτή συνεργαζόταν με ένα μαγαζί δίπλα, πήγαινε εκεί τους πελάτες της, το οποίο είχε κρυστάλλους και ενεργειακές πέτρες και διάφορα τέτοια, τα οποία τα έπαιρνες και τα κρατούσες σε έναν χώρο σπίτι σου ή τα έπιανες και σου έφτιαχνε την ψυχολογία».

Η αναφορά στον υπνωτισμό

Στο μεταξύ, νέα στοιχεία για τη σχέση της 56χρονης με υπνοθεραπευτή προέκυψαν από την κατάθεση του τελευταίου στον ανακριτή στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μία ακόμη γυναίκα μίλησε στο MEGA και υποστήριξε ότι η γιατρός τής είχε προτείνει να απευθυνθεί στον συγκεκριμένο υπνωτιστή.

«Μου μίλησε για υπνωτισμό. Μου είπε έχω έναν φίλο, ο οποίος είναι υπνωτιστής, αν θέλεις να κάνεις υπνωτισμό. Της είπα όχι, δεν θέλω. Μου λέει, “θέλω και εγώ να κάνω, αλλά φοβάμαι, δεν έχω προσπαθήσει ποτέ”», ανέφερε.

Η ίδια περιέγραψε, τέλος, τη μεγάλη ζήτηση που, όπως υποστήριξε, υπήρχε για ραντεβού με τη 56χρονη, σημειώνοντας ότι κατάφερε να την επισκεφθεί αφού μία φίλη της τής παραχώρησε το δικό της ραντεβού.

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