Νέα Ιωνία: Προφυλακίστηκε ο 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί οδηγού ταξί

Snapshot Ο 35χρονος που τραυμάτισε σοβαρά την 54χρονη οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία κρίθηκε προφυλακιστέος.

Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτηση λόγω υποψίας τέλεσης νέων αδικημάτων.

Η υπεράσπιση ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, υποστηρίζοντας προβλήματα ψυχικής υγείας του κατηγορουμένου.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι χτύπησε το κεφάλι του κατά τη διάρκεια της διαδρομής και έσπασε τα γυαλιά του.

Ασκείται ποινική δίωξη σε βάρος του για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή. Snapshot powered by AI

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 35χρονος που επιτέθηκε στην 54χρονη οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, δαγκώνοντάς την στο αυτί και προκαλώντας της σοβαρό τραυματισμό. Ανακριτής και εισαγγελέας, μετά την απολογία του, έκριναν ότι ο κατηγορούμενος είναι ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων και αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, από την υπεράσπιση ζητήθηκε η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, καθώς προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι ο 35χρονος αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.

«Ξεκίνησε να οδηγάει γύρω - γύρω, όπως είπε, για να βρει σήμα στο POS. Πέρασε τουλάχιστον ένα τέταρτο της ώρας. Τότε εκείνη φρέναρε απότομα, πετάχτηκα και χτύπησα το κεφάλι μου στο κάθισμα και έσπασα τα γυαλιά μου», φέρεται να υποστήριξε ενώπιον του ανακριτή.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Πώς έγινε το περιστατικό

Σημειώνεται ότι το συμβάν έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής 5/10, όταν η γυναίκα οδηγός ταξί παρέλαβε τον άνδρα από την Κυψέλη με προορισμό τη Νέα Ιωνία. Όταν έφτασαν κοντά στο σπίτι του, προέκυψε πρόβλημα επειδή το μηχάνημα POS δεν έπιανε σήμα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μετακινηθούν λίγο πιο κάτω για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Τότε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες οργής, ο επιβάτης επιτέθηκε στην οδηγό. Όπως περιέγραψε στον τηλεοπτικό σταθμό Star η ίδια συγκλονισμένη: «Μου λέει "σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω" και με πιάνει από το λαιμό, με κολλάει πάνω στο κάθισμα. Βάζει το στόμα του στο αυτί μου, με δαγκώνει ασταμάτητα, συνεχόμενα. Πίεση στην πίεση να με δαγκώνει αυτός, να τραβάω εγώ και ακούω ένα "κρατς" και κόβεται το αυτί μου από τα δόντια του. Όμως απελευθερώνομαι και καταφέρω και βγαίνω από το ταξί, πέφτω στον δρόμο, φωνάζω "βοήθεια, μου έκοψε το αυτί"».

Οι ηχητικές καταγραφές από τη στιγμή της επίθεσης αποτυπώνουν τον πανικό, με τη γυναίκα να καλεί απελπισμένα σε βοήθεια. Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση κινητοποίηση των πολιτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Ένας αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε πώς κινήθηκε αποφασιστικά: «Πήγα κατά πάνω του, τον τράβηξα σε μένα, τον πιάνω, τον ακινητοποιώ κάτω. Πέσανε όλοι πάνω του και μέσα σε ένα λεπτό ήρθε και η αστυνομία».

Η 54χρονη, αφού πολίτες τη βοήθησαν να σταθμεύσει το ταξί στην άκρη του δρόμου, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες προτού πάρει εξιτήριο. Η ίδια κατάφερε να εντοπίσει το κομμένο κομμάτι του αυτιού της στο πάτωμα του οχήματος και το παρέδωσε στην Αστυνομία ελπίζοντας σε συγκόλληση, ωστόσο αυτό κατέστη αδύνατο.

Ο 35χρονος δράστης συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο με μηχανές και περιπολικά, και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σωματική βλάβη και απειλή.

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