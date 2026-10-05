Νέα Ιωνία: «Νόμιζα ότι συμμετέχω σε κανιβαλική ταινία» - Συγκλονίζει η 54χρονη οδηγός ταξί

Snapshot Μια 54χρονη οδηγός ταξί δέχτηκε βίαιη επίθεση από 35χρονο πελάτη εξαιτίας προβλήματος στην πληρωμή μέσω POS.

Ο δράστης την απείλησε και της έκοψε το αυτί με δαγκωνιά, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.

Πολίτες που παρευρισκόταν στο σημείο ακινητοποίησαν τον δράστη μέχρι να φτάσει η αστυνομία.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες και το κομμένο αυτί δεν μπόρεσε να συγκολληθεί.

Ο 35χρονος συνελήφθη άμεσα και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σωματική βλάβη και απειλή. Snapshot powered by AI

Στο νοσοκομείο κατέληξε μια 54χρονη οδηγός ταξί, ύστερα από μια πρωτοφανή και βίαιη επίθεση που δέχθηκε από 35χρονο πελάτη της, με αφορμή μια τυπική διαφωνία για πληρωμή μέσω POS. Το περιστατικό ξεκίνησε όταν η γυναίκα παρέλαβε τον άνδρα από την Κυψέλη με προορισμό τη Νέα Ιωνία. Όταν έφτασαν κοντά στο σπίτι του, προέκυψε πρόβλημα επειδή το μηχάνημα δεν έπιανε σήμα, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μετακινηθούν λίγο πιο κάτω για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Τότε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες οργής, ο επιβάτης επιτέθηκε στην οδηγό. Όπως περιέγραψε στον τηλεοπτικό σταθμό Star η ίδια συγκλονισμένη: «Μου λέει "σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω" και με πιάνει από το λαιμό, με κολλάει πάνω στο κάθισμα. Βάζει το στόμα του στο αυτί μου, με δαγκώνει ασταμάτητα, συνεχόμενα. Πίεση στην πίεση να με δαγκώνει αυτός, να τραβάω εγώ και ακούω ένα "κρατς" και κόβεται το αυτί μου από τα δόντια του. Όμως απελευθερώνομαι και καταφέρω και βγαίνω από το ταξί, πέφτω στον δρόμο, φωνάζω "βοήθεια, μου έκοψε το αυτί"».

Οι ηχητικές καταγραφές από τη στιγμή της επίθεσης αποτυπώνουν τον πανικό, με τη γυναίκα να καλεί απελπισμένα σε βοήθεια. Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση κινητοποίηση των πολιτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Ένας αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε πώς κινήθηκε αποφασιστικά: «Πήγα κατά πάνω του, τον τράβηξα σε μένα, τον πιάνω, τον ακινητοποιώ κάτω. Πέσανε όλοι πάνω του και μέσα σε ένα λεπτό ήρθε και η αστυνομία».

Η 54χρονη, αφού πολίτες τη βοήθησαν να σταθμεύσει το ταξί στην άκρη του δρόμου, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες προτού πάρει εξιτήριο. Η ίδια κατάφερε να εντοπίσει το κομμένο κομμάτι του αυτιού της στο πάτωμα του οχήματος και το παρέδωσε στην Αστυνομία ελπίζοντας σε συγκόλληση, ωστόσο αυτό κατέστη αδύνατο. Ο 35χρονος δράστης συνελήφθη άμεσα από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο με μηχανές και περιπολικά, και σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για βαριά σωματική βλάβη και απειλή.

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