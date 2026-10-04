Νέα Ιωνία: Πώς ακινητοποιήθηκε ο 35χρονος που δάγκωσε την οδηγό ταξί και της έκοψε το αυτί

Snapshot Ένας 35χρονος επιτέθηκε και δάγκωσε στο πρόσωπο τη 54χρονη οδηγό ταξί στη Νέα Ιωνία, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό στο αυτί της.

Η επίθεση συνέβη μετά από λογομαχία κατά τη διάρκεια της διαδρομής, και ο δράστης καταδίωξε την οδηγό στον δρόμο.

Αυτόπτες μάρτυρες και γείτονες παρενέβησαν και ακινητοποίησαν τον 35χρονο, ενώ η οδηγός βρέθηκε αιμόφυρτη σε κατάσταση αμόκ.

Η 54χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς» για τις πρώτες βοήθειες, και ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία.

Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή, και οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται. Snapshot powered by AI

Νέες πληροφορίες για την επίθεση 35χρονου σε βάρος 54χρονης οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία έρχονται στο φως.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα δέχθηκε επίθεση από 35χρονο επιβάτη, ο οποίος φέρεται να τη δάγκωσε στο πρόσωπο και να της προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στο αυτί, ενώ στη συνέχεια την καταδίωξε στον δρόμο.

Αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος παρενέβη και κατάφερε μαζί με άλλους να ακινητοποιήσει τον 35χρονο, περιέγραψε στον Alpha όσα αντίκρισε.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «γύρω στις 00:00 ξυπνάω και ακούω "βοήθεια βοήθεια" και βλέπω έξω πάρα πολύ κόσμο. Βλέπω να βγαίνει από το αμάξι μία κοπέλα. Μέχρι να βγω βλέπω έναν άνθρωπο να βγαίνει από το ταξί και να κυνηγάει την κοπέλα. Πήγα κατά πάνω του, τον τράβηξα προς εμένα και τον ακινητοποιήσαμε».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι γείτονες άκουσαν φωνές και αντίκρισαν την οδηγό αιμόφυρτη και σε κατάσταση αμόκ.

Ο 35χρονος είχε επιβιβαστεί στο ταξί της 54χρονης και κατά τη διάρκεια της κούρσας οι δυο τους λογομάχησαν. Τότε, ο άνδρας επιτέθηκε στην οδηγό και τη δάγκωσε με μανία στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να την τραυματίσει στο αυτί.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ο 35χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο και οδηγήθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις Αρχές.

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