Νέα Ιωνία: Άνδρας δάγκωσε οδηγό ταξί και της έκοψε το αυτί

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα

Μίλτος Τσεκούρας

Νέα Ιωνία: Άνδρας δάγκωσε οδηγό ταξί και της έκοψε το αυτί
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στη Νέα Ιωνία, μια οδηγός ταξί δέχθηκε επίθεση από άνδρα που τη δάγκωσε στο δεξί αυτί, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.
  • Το δάγκωμα προκάλεσε αποκόλληση τμήματος του αυτιού της γυναίκας.
  • Ο 35χρονος δράστης συνελήφθη άμεσα από την ομάδα ΔΙΑΣ και αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριά σωματική βλάβη και απειλή.
  • Η τραυματισμένη οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ελπίς» για ιατρική φροντίδα.
Snapshot powered by AI

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία, με μία οδηγό ταξί να τραυματίζεται σοβαρά έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από άνδρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 01:10, στην οδό Δεμιρδεσίου, όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 35χρονος επιτέθηκε στη γυναίκα και τη δάγκωσε στο δεξί αυτί, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από το δάγκωμα προκλήθηκε αποκόλληση τμήματος του αυτιού της γυναίκας.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ιωνίας, όπου αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριά σωματική βλάβη και απειλή.

Η τραυματισμένη οδηγός ταξί, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:29ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Κλειστά σχολεία και νηπιαγωγεία σε Κουλούκωνα και Ζωνιανά τη Δευτέρα και την Τρίτη

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Ο απρόσμενος «Αρχιφύλακας» της ΔΙ.ΑΣ. - Κοράκι έγινε για λίγο μέλος της ομάδας

14:11ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Χαρδαλιάς: «Η Αττική γίνεται σημείο συνάντησης της ευρωπαϊκής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας»

14:01ΥΓΕΙΑ

Κλινική στη Θεσσαλονίκη: Σε ελέγχους ακόμη 11 θεραπευτηρίων του ομίλου προχωρά ο ΕΟΠΥΥ

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Διακοπή κυκλοφορίας στον Προαστιακό στο τμήμα Άνω Λιόσια - Νέα Πέραμος

13:55ΥΓΕΙΑ

Ποια σοβαρή νόσος ξεκινάει με μυρμήγκιασμα και κάψιμο πριν από οποιοδήποτε δερματικό σημάδι

13:45ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Formula 1: Ο Φερστάπεν νικητής στο... χάος της Σεπάνγκ

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Άνδρας έσωσε τη ζωή ενός παιδιού που έπεσε από το δεύτερο όροφο κτηρίου

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Η Βούλα έγινε 100 ετών: Μια πόλη κοίταξε την ιστορία της και γιόρτασε το αύριο

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Άνδρας δάγκωσε οδηγό ταξί και της έκοψε το αυτί

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Γαύδο για τον 16χρονο Νικόλα που σκοτώθηκε σε τροχαίο - «Καλό ταξίδι, αγόρι μας»

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αίγιο: Επιτέθηκαν σε ανήλικους με μαχαίρι και προσπάθησαν να τους παρασύρουν - Ανήλικος ο ένας δράστης

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Ο Τεντόγλου πήρε φόρα και πέταξε σε αυλή σπιτιού – Δείτε το άλμα που του χάρισε το ρεκόρ κήπου

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κω: Καίει σε χαμηλή βλάστηση στα Καρδάμαινα - Επιχειρεί ένα ελικόπτερο

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικός τομέας: 188 νεκροί από το 2022 - Οι καταπλακώσεις από τρακτέρ στο επίκεντρο

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν αν δεν ικανοποιηθούν τα επτά αιτήματα της συμφωνίας - Δεν περιλαμβάνεται το πυρηνικό ζήτημα

12:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρεις φάσεις μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου – Η σύγκλιση ECMWF και ICON και η θερμή ανατροπή

12:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Το επετειακό βίντεο για τα 52 χρόνια από την ίδρυσή της

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια του μετρό

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Γερμανού καγκελάριου Μερτς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τρεις φάσεις μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου – Η σύγκλιση ECMWF και ICON και η θερμή ανατροπή

12:21ΚΑΙΡΟΣ

Το ECMWF «κλειδώνει» την ανατροπή: Υποτροπικός αεροχείμαρρος πυροδοτεί βίαιη θερμική έξαρση με 32άρια

13:07ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Γαύδο για τον 16χρονο Νικόλα που σκοτώθηκε σε τροχαίο - «Καλό ταξίδι, αγόρι μας»

07:22LIFESTYLE

The Voice: «Λύγισαν» οι κριτές για τον Γιώργο Μαζωνάκη – «Δεν έκρυβε τα σκοτάδια του»

07:36LIFESTYLE

Φιλ Κόλινς: Η συγγνώμη στον Πολ Μακάρτνεϊ μετά από 24 χρόνια παρεξήγησης - Το τηλεφώνημα που άλλαξε τα πάντα

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Ο Τεντόγλου πήρε φόρα και πέταξε σε αυλή σπιτιού – Δείτε το άλμα που του χάρισε το ρεκόρ κήπου

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Νέες καταγγελίες για τη γιατρό – «Έκανε διαγνώσεις μέσω υπολογιστή και για μετενσάρκωση»

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Στο κυνήγι του λύκου της Πάρνηθας: «Τον κάναμε να φοβάται μια περιοχή, αλλά όχι τον άνθρωπο» – Επιχείρηση εντοπισμού μετά τις επιθέσεις

08:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Έκτακτη πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου – Ο λόγος

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Άνδρας δάγκωσε οδηγό ταξί και της έκοψε το αυτί

10:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκροί και οι δύο οδηγοί έπειτα από σύγκρουση μηχανής με ηλεκτρικό πατίνι

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Άντι Κάρολ: Αποκάλυψε τον «διάσημο φίλο» που του επιτέθηκε σεξουαλικά ενώ κοιμόταν - «Είναι τρομακτικό ακόμη και να το σκέφτομαι»

14:01ΥΓΕΙΑ

Κλινική στη Θεσσαλονίκη: Σε ελέγχους ακόμη 11 θεραπευτηρίων του ομίλου προχωρά ο ΕΟΠΥΥ

13:55ΥΓΕΙΑ

Ποια σοβαρή νόσος ξεκινάει με μυρμήγκιασμα και κάψιμο πριν από οποιοδήποτε δερματικό σημάδι

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Φαρμακείο αυτοκινήτου: Τι αλλάζει από το 2027 και τι πρέπει να περιλαμβάνει

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Στίχοι του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω σε κτίρια: Ακυκλοφόρητο βίντεο του «Να Περνάς»

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Κατάλαβα ότι πονούσε πολύ ψυχικά, ένιωθε ότι όλοι τον εκμεταλλεύονται», κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Η Βούλα έγινε 100 ετών: Μια πόλη κοίταξε την ιστορία της και γιόρτασε το αύριο

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Πώς οι Βούλγαροι έγιναν προαιώνιοι εχθροί των Βυζαντινών – Ο Κρούμος που έκανε κούπα για κρασί το κρανίο του Νικηφόρου και η εκδίκηση του Βασιλείου του Βουλγαροκτόνου

13:36ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Άνδρας έσωσε τη ζωή ενός παιδιού που έπεσε από το δεύτερο όροφο κτηρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ