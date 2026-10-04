Νέα Ιωνία: Άνδρας δάγκωσε οδηγό ταξί και της έκοψε το αυτί

Snapshot Στη Νέα Ιωνία, μια οδηγός ταξί δέχθηκε επίθεση από άνδρα που τη δάγκωσε στο δεξί αυτί, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.

Το δάγκωμα προκάλεσε αποκόλληση τμήματος του αυτιού της γυναίκας.

Ο 35χρονος δράστης συνελήφθη άμεσα από την ομάδα ΔΙΑΣ και αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριά σωματική βλάβη και απειλή.

Η τραυματισμένη οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ελπίς» για ιατρική φροντίδα. Snapshot powered by AI

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία, με μία οδηγό ταξί να τραυματίζεται σοβαρά έπειτα από επίθεση που δέχθηκε από άνδρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 01:10, στην οδό Δεμιρδεσίου, όταν, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 35χρονος επιτέθηκε στη γυναίκα και τη δάγκωσε στο δεξί αυτί, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από το δάγκωμα προκλήθηκε αποκόλληση τμήματος του αυτιού της γυναίκας.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ιωνίας, όπου αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριά σωματική βλάβη και απειλή.

Η τραυματισμένη οδηγός ταξί, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

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