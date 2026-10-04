Νέα Ιωνία: Βίντεο-ντοκουμέντο από την επίθεση στην οδηγό ταξί - «Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα»

Εφιαλτικές στιγμές έζησε η γυναίκα όταν η συναλλαγή με κάρτα καθυστέρησε, προκαλώντας την οργή του δράστη

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Νέα Ιωνία: Βίντεο-ντοκουμέντο από την επίθεση στην οδηγό ταξί - «Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα»
ΕΛΛΑΔΑ
2'
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  • Στη Νέα Ιωνία, 35χρονος πελάτης επιτέθηκε και έκοψε το αυτί 54χρονης οδηγού ταξί λόγω προβλήματος στην πληρωμή με POS.
  • Ο δράστης την κράτησε από το λαιμό, την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει και την τραυμάτισε σοβαρά μέσα στο ταξί.
  • Η γυναίκα κατάφερε να βγει από το όχημα και ο δράστης ακινητοποιήθηκε από περαστικούς και γείτονες.
  • Το κομμένο αυτί βρέθηκε και παραδόθηκε στην Αστυνομία, αλλά η συγκόλληση δεν ήταν δυνατή, με αποτέλεσμα μόνιμο τραυματισμό.
  • Το θύμα είχε προειδοποιήσει τον πελάτη να έχει μετρητά λόγω προβλήματος σήματος, γεγονός που προκάλεσε την οργή του δράστη.
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Αποτροπιασμό και σοκ προκαλεί το αιματηρό επεισόδιο που εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Νέα Ιωνία, με θύμα μια 54χρονη οδηγό ταξί. Οδηγός της επίθεσης ήταν ένας 35χρονος πελάτης, ο οποίος, επειδή υπήρξε τεχνικό πρόβλημα με τη λειτουργία του POS κατά την πληρωμή της διαδρομής, την ξυλοκόπησε άγρια και της δάγκωσε το αυτί, κόβοντάς το.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας από την οδό Δεμιρδεσίου, καταγράφονται οι δραματικές εκκλήσεις της γυναίκας για βοήθεια, καθώς και οι απειλές του δράστη, ο οποίος την αποκαλούσε «παλιοψεύτρα» και της φώναζε ότι τελείωσε. Μετά τη συμπλοκή στο εσωτερικό του οχήματος, η οδηγός κατάφερε να βγει στον δρόμο, με τον 35χρονο να την καταδιώκει πεζός προτού ακινητοποιηθεί τελικά από γείτονες και περαστικούς που θορυβήθηκαν από τις φωνές.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, το θύμα περιέγραψε με συγκλονιστικά λόγια τις στιγμές τρόμου που βίωσε. Όπως εξήγησε, αφού έφτασαν στον προορισμό του, προσπαθούσαν επί ένα τέταρτο να βρουν σήμα για να ολοκληρωθεί η πληρωμή μέσω POS. Όταν τελικά η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε, η ίδια του έκανε μια παρατήρηση, να φροντίζει να έχει μετρητά, γνωρίζοντας το πρόβλημα σήματος στην περιοχή του. Η φράση αυτή φαίνεται πως πυροδότησε την οργή του.

«Με πιάνει από τον λαιμό, με καθηλώνει πάνω στο κάθισμα και στην προσπάθεια εγώ να ξεφύγω, βάζω το χέρι μου πίσω να τον διώξω. Με κρατάει με δαγκωμένο αυτί και το χέρι του στον λαιμό μου. Ένιωσα πραγματικά ότι φεύγω εκείνη την ώρα, ότι είναι η τελευταία μου μέρα, μου λέει αυτή την ατάκα: "Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω!"», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η 54χρονη προσπάθησε απεγνωσμένα να σωθεί κορνάροντας και τραβώντας το κεφάλι της, αλλά ο δράστης είχε κλειδώσει τα σαγόνια του, με αποτέλεσμα να της ακρωτηριάσει το πτερύγιο του αυτιού. Τελικά, πέντε άτομα χρειάστηκαν να πέσουν επάνω του για να τον εξουδετερώσουν. Το κομμένο τμήμα του αυτιού εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο και παραδόθηκε στην Αστυνομία για να διατηρηθεί σε πάγο, ωστόσο η συγκόλληση κατέστη αδύνατη, αφήνοντας τη γυναίκα μόνιμα τραυματισμένη.

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