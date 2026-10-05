Νέα Ιωνία: Ποινική δίωξη στον επιβάτη που δάγκωσε και έκοψε το αυτί οδηγού ταξί
Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή
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Στην άσκηση ποινικής δίωξης για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή σε βάρος του 35χρονου επιβάτη που επιτέθηκε σε 54χρονη οδηγό ταξί προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Ο 35χρονος φέρεται να δάγκωσε την οδηγό, προκαλώντας της σοβαρό τραυματισμό και ακρωτηριασμό στο αφτί. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή.
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