Νέα Ιωνία: Ποινική δίωξη στον επιβάτη που δάγκωσε και έκοψε το αυτί οδηγού ταξί

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και απειλή σε βάρος του 35χρονου επιβάτη που επιτέθηκε σε 54χρονη οδηγό ταξί προχώρησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Ο 35χρονος φέρεται να δάγκωσε την οδηγό, προκαλώντας της σοβαρό τραυματισμό και ακρωτηριασμό στο αφτί. Εντός της ημέρας αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή.

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