Νέα Ιωνία: Στον ανακριτή ο 35χρονος που έκοψε το αυτί της οδηγού ταξί - Προσκόμισε ιατρική βεβαίωση

Snapshot Ο 35χρονος που δάγκωσε και έκοψε το αυτί γυναίκας οδηγού ταξί στη Νέα Ιωνία οδηγείται στον ανακριτή και κατηγορείται για βαριά σωματική βλάβη και απειλή.

Ο δράστης έχει προσκομίσει ιατρική βεβαίωση που πιστοποιεί ότι πάσχει από κατάθλιψη.

Η 54χρονη οδηγός ταξί νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ελπίς» μετά την επίθεση.

Η επίθεση έγινε όταν ο δράστης απειλούσε τη γυναίκα και την χτυπούσε ενώ εκείνη ζητούσε βοήθεια, με πέντε περαστικούς να τον ακινητοποιούν.

Από τις εξετάσεις δεν προέκυψε χρήση ναρκωτικών από τον 35χρονο. Snapshot powered by AI

Στον ανακριτή οδηγείται από ώρα σε ώρα ο 35χρονος που δάγκωσε κι έκοψε το αυτί γυναίκας αυτοκινητίστριας, η οποία έζησε έναν εφιάλτη στο ταξί που δούλευε το Σάββατο (3/10) στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Σε βάρος του 35χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης και της απειλής. Ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί για τις πράξεις του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη προσκομίσει στις αρχές ιατρικό έγγραφο που πιστοποιεί ότι πάσχει από κατάθλιψη.

Την ίδια στιγμή, η 54χρονη οδηγός ταξί παραμένει νοσηλευόμενη στο νοσοκομείο «Ελπίς» για την παροχή ιατρικής βοήθειας.

Το χρονικό της επίθεσης

Στον 35χρονο, που λίγο έλειψε να σκοτώσει την άτυχη γυναίκα, έπεσαν πάνω πέντε άτομα για να απομακρύνουν την οδηγό από τα χέρια του. Αφού τη χτύπησε με μανία, στη συνέχεια της δάγκωσε και της έκοψε το αυτί με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί.

Ο δράστης επιβιβάστηκε στο ταξί της 54χρονης από την Κυψέλη για τη Νέα Ιωνία. Όταν έφτασαν στον προορισμό, ο πελάτης ζήτησε να πληρώσει με POS, αλλά δεν έπιανε σήμα, οπότε διένυσαν κάποια μέτρα για να βρουν σήμα. Τότε ο άνδρας ξεκίνησε να ουρλιάζει και να την απειλεί πως θα την σκοτώσει, κολλώντας την στο κάθισμα του αυτοκινήτου.

«Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα» είπε ο δράστης σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε η άτυχη γυναίκα και μετά άρχισε να τη χτυπά με μανία, μέχρι που την δάγκωσε και την ακρωτηρίασε.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνστανία Δημογλίδου, μίλησε στο MEGA αποκαλύπτοντας πως χρειάστηκαν 5 άνδρες για να τον ακινητοποιήσουν. Από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε δεν προέκυψε χρήση ναρκωτικών.

Αφού η 54χρονη παρακαλούσε για βοήθεια με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι περαστικοί και να πέσουν πάνω στον 35χρονο μέχρι να έρθει η Αστυνομία, η γυναίκα διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς» για να λάβει τις πρώτες βοήθειες και παραμένει νοσηλευόμενη μέχρι και σήμερα.

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