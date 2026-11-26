Το περιστατικό έγινε γνωστό το απόγευμα της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, όταν περαστικός εντόπισε το άτομο στην αμμουδιά και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.

Μετά την ειδοποίηση, κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο κατευθύνεται στην περιοχή για να επιληφθεί του περιστατικού.

Προς το παρόν δεν έχουν διευκρινιστεί η ταυτότητα του ατόμου ούτε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στην παραλία.

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