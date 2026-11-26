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Με ψαλίδια τοποθετημένα στα δάχτυλά του και υπό την απειλή ότι θα του τα ακρωτηριάσουν ένα-ένα εμφανίζεται σε νέο βίντεο ο 38χρονος Ελληνορθόδοξος χρυσοχόος Μαχέρ Νουρς Σανκάρι, ο οποίος παραμένει στα χέρια απαγωγέων στη Συρία εδώ και περισσότερο από έναν μήνα.

Το οπτικοακουστικό υλικό κυκλοφόρησε χθες και σήμερα, αρχικά σε κανάλι του Telegram, και η αυθεντικότητά του επιβεβαιώθηκε από συγγενή του. Ο Σανκάρι φαίνεται να κλαίει και να ικετεύει την οικογένειά του να τον σώσει, καθώς οι δράστες έθεσαν αυστηρό τελεσίγραφο πέντε ημερών για την καταβολή λύτρων που ξεπερνούν τα 120 κιλά χρυσού.

Όπως προκύπτει από πολλαπλές πηγές, η απαγωγή του χρυσοχόου από την Αλ-Σουκαϊλαμπίγια της Χάμα έγινε στις 19 Οκτωβρίου 2026. Τότε, ενα αυτοκίνητο χτύπησε τη μοτοσικλέτα του έξω από το σπίτι του και μασκοφόροι τον άρπαξαν.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (SOHR) και πηγές κοντά στην οικογένεια, ο 38χρονος φέρει σοβαρούς τραυματισμούς, ανάμεσά τους σπασμένο πόδι και τραύμα στη λεκάνη. Οι συγγενείς του φοβούνται ραγδαία επιδείνωση λόγω των βασανιστηρίων και των συνθηκών κράτησης.

Διεθνείς εκκλήσεις και σιωπή από τις συριακές αρχές

Μπροστά στον άμεσο κίνδυνο ακρωτηριασμού, οι πιέσεις κλιμακώνονται. Την Πέμπτη, η European Syriac Union εξέδωσε επείγουσα έκκληση για την άμεση απελευθέρωσή του, τονίζοντας ότι «κάθε ώρα μετράει». Την ίδια ώρα, μουσουλμάνοι μελετητές από το Βέλγιο απηύθυναν έκκληση προς τις συριακές αρχές να προστατεύσουν τους Χριστιανούς και να βάλουν τέλος στις απαγωγές. Η υπόθεση είχε ήδη προκαλέσει στις 17 Νοεμβρίου την κοινή καταδίκη των Πατριαρχών της Συρίας (Ελληνορθόδοξου, Συρορθόδοξου και Μελκίτη), οι οποίοι έκαναν λόγο για «συστηματικές επιθέσεις και απαγωγές» που δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά.

Παρέμβαση για το ζήτημα των διωγμών των Χριστιανών - και στη Συρία - έκανε και ο Πάπας Λέων.

Η απαγωγή του χρυσοχόου δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία για την Αλ-Σουκαϊλαμπίγια, μια περιοχή με βαρύ παρελθόν επιθέσεων κατά του χριστιανικού πληθυσμού. Μόλις στις 3 Οκτωβρίου, δεκαέξι ημέρες πριν από την αρπαγή του Σανκάρι, ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον κατοικιών και κατά ενός ορθόδοξου ιερέα, ο οποίος γλίτωσε οριακά.

Νωρίτερα, στα τέλη Μαρτίου του ίδιου έτους, η πόλη είχε βρεθεί στο επίκεντρο οργανωμένης εισβολής. Οι επιτιθέμενοι λεηλάτησαν περιουσίες και βανδάλισαν άγαλμα της Παναγίας, ενώ οι τοπικές αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις Χριστιανών κατοίκων που προσπάθησαν να αμυνθούν. Τα διαδοχικά αυτά περιστατικά ενισχύουν τις καταγγελίες ότι η βία κατά των Χριστιανών στη Συρία ακολουθεί ένα οργανωμένο μοτίβο, συχνά υπό το βλέμμα της αδιαφορίας των τοπικών δυνάμεων ασφαλείας.

Πάντως μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ανακοίνωση από τις συριακές αρχές για την πορεία των ερευνών ή για ενδεχόμενη απελευθέρωση του ομήρου. Η οικογένεια του Μαχέρ Σανκάρι έχει απευθυνθεί τόσο στον προσωρινό πρόεδρο Αχμέντ αλ-Σαράα όσο και στον Ελληνορθόδοξο Πατριάρχη Αντιοχείας Ιωάννη Ι΄, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί κάποια ουσιαστική εξέλιξη, την ώρα που το πενθήμερο τελεσίγραφο καθιστά την κατάσταση εξαιρετικά επείγουσα και εντείνει το κλίμα ανασφάλειας στις χριστιανικές κοινότητες της χώρας.