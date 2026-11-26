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Στην καρδιά της ιστορικής Αθήνας, στην Πλάκα, αποκτά τη δική της στέγη η σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη του Διονύση Σαββόπουλου.

Το Υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στη δημιουργία ενός μουσείου αφιερωμένου στη ζωή, το έργο και την προσωπικότητα του δημιουργού που σφράγισε με τη μουσική και τον λόγο του ολόκληρες γενιές Ελλήνων.

Το «Μουσείο Διονύσης Σαββόπουλος» θα δημιουργηθεί σε συνεργασία με την υπό ίδρυση Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ο Μικρός Μονομάχος», της οποίας πρόεδρος είναι η Άσπα Σαββοπούλου.

Οι λεπτομέρειες του εγχειρήματος βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη, με την Άσπα Σαββοπούλου.

Για τη στέγαση του μουσείου, το Υπουργείο Πολιτισμού παραχωρεί το ακίνητο επί της οδού Βύρωνος 18, στην Πλάκα. Εκεί θα φιλοξενηθούν το αρχείο του Διονύση Σαββόπουλου, προσωπικά του αντικείμενα και τεκμήρια που φωτίζουν την πολυετή δημιουργική του διαδρομή.

Η φιλοσοφία του εγχειρήματος δεν περιορίζεται στη διατήρηση και την έκθεση των προσωπικών αντικειμένων του τραγουδοποιού. Φιλοδοξία είναι να δημιουργηθεί ένας ζωντανός πυρήνας πολιτισμού, μνήμης και γνώσης, μέσα από τον οποίο οι νεότερες γενιές θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική και τη σύγχρονη πολιτιστική ιστορία της χώρας.

Λίνα Μενδώνη: «Είναι ένα χρέος που η Ελλάδα ξεπληρώνει στον Διονύση Σαββόπουλο»

Η υπουργός Πολιτισμού υπογράμμισε τη σημασία της πρωτοβουλίας της Άσπας Σαββοπούλου να εμπιστευτεί στο Υπουργείο το αρχείο και τα προσωπικά αντικείμενα του μεγάλου δημιουργού.

Όπως επισήμανε, η δημιουργία του μουσείου εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Υπουργείου Πολιτισμού για την ανάπτυξη χώρων αφιερωμένων σε εμβληματικές προσωπικότητες της ελληνικής τέχνης στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας.

«Η δημιουργία του “Μουσείου Διονύσης Σαββόπουλος” εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική αξία της προσφοράς του και εξασφαλίζοντας ότι το έργο του θα παραμείνει ζωντανό και προσβάσιμο στις επόμενες γενιές. Είναι ένα χρέος που η Ελλάδα ξεπληρώνει στον Διονύση Σαββόπουλο και προσωπικά στον καθένα από αυτούς», ανέφερε η Λίνα Μενδώνη.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με την Άσπα Σαββοπούλου

Άσπα Σαββοπούλου: «Ένα μεγάλο όνειρο γίνεται πραγματικότητα»

Για την Άσπα Σαββοπούλου, η δημιουργία του μουσείου αποτελεί την εκπλήρωση μιας βαθιάς προσωπικής επιθυμίας: να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη του Διονύση Σαββόπουλου και να παραδοθεί στις επόμενες γενιές ο πλούτος της καλλιτεχνικής του διαδρομής.

«Η δημιουργία του “Μουσείου Διονύσης Σαββόπουλος” είναι ένα μεγάλο όνειρο και μια βαθιά προσωπική επιθυμία, που σήμερα γίνεται πραγματικότητα. Είναι η ανάγκη να διαφυλάξουμε και να μοιραστούμε με το κοινό τον πλούτο της δημιουργικής του διαδρομής, το αρχείο του, τα προσωπικά του αντικείμενα και όλα εκείνα που φωτίζουν τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη Διονύση Σαββόπουλο», δήλωσε.

Παράλληλα, ευχαρίστησε την υπουργό Πολιτισμού για την έμπρακτη στήριξη του εγχειρήματος, εκφράζοντας την επιθυμία το μουσείο να αποτελέσει έναν ανοιχτό χώρο πολιτισμού, όπου το έργο του τραγουδοποιού θα συνεχίσει να συνομιλεί με το παρόν και να συναντά τις γενιές του μέλλοντος.

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