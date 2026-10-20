Άννα Πατάκη για τον Διονύση Σαββόπουλο: «Μας άφησε μια μεγάλη κιβωτό με το βιβλίο του»

Η εκδότρια μιλάει στο Newsbomb για τη συνεργασία της και τη σχέση της με τον Διονύση Σαββόπουλο με αφορμή την έκδοση της αυτοβιογραφίας του «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα»

Μίλτος Τσεκούρας

Άννα Πατάκη για τον Διονύση Σαββόπουλο: «Μας άφησε μια μεγάλη κιβωτό με το βιβλίο του»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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  • Η Άννα Πατάκη συνεργάστηκε στενά με τον Διονύση Σαββόπουλο για την έκδοση της αυτοβιογραφίας του «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα» τον τελευταίο ενάμιση χρόνο της ζωής του.
  • Ο Σαββόπουλος αντιμετώπιζε τη ζωή με ενέργεια και δημιουργική ορμή, συνεχίζοντας να εργάζεται και να κάνει τα επόμενα σχέδιά του.
  • Το βιβλίο αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο η λέξη και η μουσική συνδυάζονται μοναδικά στην τέχνη του Σαββόπουλου, ο οποίος χαρακτηρίζεται και ως σημαντικός ποιητής.
  • Η αυτοβιογραφία αποτελεί όχι μόνο μια προσωπική κατάθεση αλλά και μια παρακαταθήκη που υπερβαίνει τον δημιουργό και ενσωματώνεται στη συλλογική μνήμη της ελληνικής μουσικής παράδοσης.
  • Η τελευταία περίοδος της ζωής του Σαββόπουλου ήταν μια συνειδητή επιστροφή στις ρίζες και μια προσπάθεια συμφιλίωσης με τον εαυτό του, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.
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Έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου, η εκδότρια Άννα Πατάκη μιλάει στο μεγάλο αφιέρωμα του Newsbomb για τη γνωριμία και τη συνεργασία της με τον σπουδαίο τραγουδοποιό, με αφορμή το βιβλίο του «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα», την τελευταία μεγάλη προσωπική και καλλιτεχνική του κατάθεση.

Μέσα από τον ενάμιση χρόνο που συνεργάστηκαν στενά για την έκδοση, η Άννα Πατάκη γνώρισε περισσότερο τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη που είχε παρακολουθήσει επί δεκαετίες πάνω στη σκηνή: έναν άνθρωπο γεμάτο ενέργεια, χιούμορ και δημιουργική ορμή, που, ενώ προετοιμαζόταν για το ενδεχόμενο του θανάτου, συνέχιζε να εργάζεται, να σχεδιάζει και να χαίρεται τη ζωή.

Η συζήτησή τους για τον τίτλο του βιβλίου, περίπου έναν χρόνο πριν από τον θάνατό του, αποκαλύπτει πολλά για τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος αντιλαμβανόταν τη σχέση του με το δημόσιο πρόσωπό του. Ο Σαββόπουλος είχε προτείνει τον τίτλο «Ο Νιόνιος μιλά για τον Σαββόπουλο», θέλοντας να διαχωρίσει τον άνθρωπο από τον καλλιτέχνη. Η εκδότρια όμως, ωστόσο, μέσα από τη συνεργασία τους κατέληξε σε ένα διαφορετικό συμπέρασμα: «Νομίζω ότι δεν υπάρχει μια κατασκευή που να μην είναι κομμάτι αυτού που είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος».

Για την εκδότρια, το βιβλίο δεν είναι απλώς μια αυτοβιογραφία ενός μεγάλου δημιουργού, αλλά ένα έργο που φωτίζει την ίδια τη φύση της τέχνης του. «Θα μπορούσε αυτό το βιβλίο να είναι ένα προϊόν μυθοπλασίας. Δηλαδή ο Σαββόπουλος να είναι συγγραφέας και ο Σαββόπουλος να μην υπάρχει», λέει, εξηγώντας ότι μέσα στις σελίδες του αποκαλύπτεται ένας μοναδικός τρόπος με τον οποίο η λέξη και η μουσική γίνονται ένα. «Ο Σαββόπουλος ήταν ποιητής, δεν ήταν απλό το γράψιμό του», σημειώνει, μεταφέροντας και τη φράση της συγγραφέα Μάρως Δούκα, η οποία, διαβάζοντας το βιβλίο, τον χαρακτήρισε «τον μεγαλύτερό μας ποιητή αυτή τη στιγμή».

Πίσω από την έκδοση, όμως, βρίσκεται και μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία. Η Άννα Πατάκη περιγράφει έναν άνθρωπο που, ενώ γνώριζε ότι ο χρόνος του μπορεί να ήταν περιορισμένος, οργάνωνε με αξιοπρέπεια την καθημερινότητά του, φρόντιζε την οικογένειά του και συνέχιζε να ετοιμάζει συναυλίες και κείμενα. Μία από τις πιο συγκλονιστικές εικόνες που κρατά είναι από την τελευταία εβδομάδα της ζωής του, όταν τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο και τον βρήκε να γράφει, με το μαύρο παντελόνι και το μαύρο πουκάμισό του, ένα κείμενο για τον Μάνο Χατζιδάκι.

ΠΑΤΑΚΗ

Η Άννα Πατάκη

Χάρης Γκίκας / Newsbomb

«Αυτή είναι μια πολύ ευτυχισμένη ζωή και ένας πολύ ευτυχισμένος θάνατος», λέει, χωρίς να αγνοεί τις δυσκολίες και τα σκοτάδια που μπορεί να συνόδευσαν τη διαδρομή του. Για εκείνη, ο τελευταίος ενάμισης χρόνος του Σαββόπουλου υπήρξε ένα μάθημα ζωής, μια συνειδητή επιστροφή στις ρίζες, στις μνήμες και στους ανθρώπους που αγάπησε, αλλά και μια προσπάθεια να συμφιλιωθεί με τον εαυτό του, ζητώντας συγγνώμη όπου ένιωθε ότι έπρεπε.

Σήμερα, η Άννα Πατάκη βλέπει στο «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα» κάτι πολύ μεγαλύτερο από την αφήγηση μιας προσωπικής διαδρομής: μια παρακαταθήκη που υπερβαίνει τον ίδιο τον δημιουργό της και συναντά τη συλλογική μνήμη μιας χώρας. «Μας άφησε μία πολύ μεγάλη κιβωτό με αυτό το βιβλίο», λέει, περιγράφοντας μια υπαρξιακή κατάθεση ενός μεγάλου Έλληνα καλλιτέχνη, που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική παράδοση και εξακολουθεί να συνομιλεί με τις επόμενες γενιές.

Δείτε εδώ ολόκληρο το αφιέρωμα του Newsbomb.gr στον Διονύση Σαββόπουλο

info

  • Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα (έντυπο)
  • Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα (ebook)
  • Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα (audiobook)

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