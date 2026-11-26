Ηλεία: Φωτιά σε καλαμιώνες στη λίμνη Καϊάφα
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Ηλείας, με πυροσβεστικές δυνάμεις να βρίσκονται στο σημείο για την αντιμετώπισή της.
Φωτιά εκδηλώθηκε σε καλαμιώνες στην περιοχή της λίμνης Καϊάφα, κινητοποιώντας τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Όπως αναφέρει το ilialive.gr, πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο, για τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
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