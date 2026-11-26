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Η μαγιονέζα για πολλούς θεωρείται ένα απλό συνοδευτικό, αλλά οι Γάλλοι πηγαίνουν την αγαπημένη αυτή σος σε άλλο επίπεδο και απονέμουν, μάλιστα, βραβείο στον σεφ που θα την απογειώσει, τοποθετώντας την πάνω στε ένα κλασσικό γαλλικό πιάτο: μαγιονέζα με αυγά.

Και πράγματι, ο σεφ Ουγκό Ριμπουλέ κατάφερε να φέρει εις πέρας την «αποστολή», καθώς αναδείχθηκε νικητής στο «Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μαγιονέζας με Αυγό» που πραγματοποιήθηκε σε τελετή κοντά στη γαλλική πρωτεύουσα τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου.

Ο Ριμπουλέ επικράτησε ανάμεσα σε δεκάδες μάγειρες που διαγωνίστηκαν και κλήθηκαν να ετοιμάσουν τουλάχιστον 200 πιάτα παραλλαγές του αυγού με μαγιονέζα, ένα έδεσμα που θεωρείται σήμα κατατεθέν για τους Γάλλους.

Ο ίδιος προσέφερε μία διαφορετική και γκουρμέ προσέγγιση στο πιάτο, με κρόκο αυγού κονφί, διογκωμένους κόκκους σπέλτα (για υφή) και ζελέ από όξινο χυμό άγουρων σταφυλιών για το σερβίρισμα.

Τη διοργάνωση του διαγωνισμού έχει αναλάβει ο Σύλλογος για τη Διατήρηση της Μαγιονέζας με Αυγό (ASOM), μια ομάδα που προσπαθεί να επαναφέρει το πιάτο στα μενού των γαλλικών εστιατορίων.

Σύμφωνα με τον διοργανωτή της εκδήλωσης, Φουλκ ντε Πενγκιγί, για δεκαετίες το πιάτο συνδεόταν με «μισοψημένα αυγά με άνοστη βιομηχανική μαγιονέζα», ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να εμφανίζεται σε μοδάτα εστιατόρια της Νέας Υόρκης, της Καλιφόρνια και του Τόκιο.

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