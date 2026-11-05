Ιταλός σεφ απολύθηκε επειδή αρνήθηκε να βάλει ανανά στην πίτσα - «Προσβάλλει την κουλτούρα μου»

Η υπόθεση έφτασε στην αυστραλιανή Επιτροπή Δίκαιης Εργασίας, μετά την προσφυγή του σεφ που υποστήριξε ότι απολύθηκε άδικα

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Ιταλός σεφ απολύθηκε επειδή αρνήθηκε να βάλει ανανά στην πίτσα - «Προσβάλλει την κουλτούρα μου»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ιταλός σεφ Ντάβιντε Ταμπουρέλα απολύθηκε από εστιατόριο στο Μπρίσμπεϊν επειδή αρνήθηκε τρεις φορές να βάλει ανανά στην πίτσα, θεωρώντας το προσβολή για την κουλτούρα του.
  • Η απόλυσή του έγινε μετά από παράπονα της διοίκησης για τη συμπεριφορά του, που περιλάμβαναν υβριστικές εκφράσεις και ένταση στον χώρο εργασίας.
  • Η προσφυγή του για άδικη απόλυση απορρίφθηκε λόγω εκπρόθεσμης υποβολής και η Επιτροπή Δίκαιης Εργασίας δεν εξέτασε το δίκαιο της απόλυσης.
  • Η πολιτεία του Κουίνσλαντ, όπου έγινε η απόλυση, είναι η κύρια περιοχή παραγωγής ανανά στην Αυστραλία, δίνοντας τοπική διάσταση στην υπόθεση.
  • Μετά την απόλυσή του, το εστιατόριο διέκοψε τη διαδικασία για την έκδοση βίζας που θα του επέτρεπε να αποκτήσει μόνιμη διαμονή, και τώρα εργάζεται σε άλλο εστιατόριο χωρίς ανανά στο μενού.
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Την απόλυσή του από εστιατόριο στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας είδε ένας Ιταλός σεφ, επειδή αρνήθηκε επανειλημμένα να προσθέσει ανανά σε πίτσες, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο αποτελεί «προσβολή για την κουλτούρα του». Η υπόθεση έφτασε μέχρι την αυστραλιανή Επιτροπή Δίκαιης Εργασίας, στην οποία ο σεφ προσέφυγε υποστηρίζοντας ότι απολύθηκε άδικα.

Ο Ντάβιντε Ταμπουρέλα απολύθηκε τον Μάιο από το εστιατόριο La Costa, το οποίο έκτοτε έχει κλείσει, περίπου δύο εβδομάδες μετά από συνάντηση με τη διεύθυνση. Σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν στην υπόθεση, η διοίκηση είχε εκφράσει σειρά παραπόνων για τη συμπεριφορά του, μεταξύ των οποίων και η άρνησή του να ετοιμάσει πίτσες με ζαμπόν και ανανά για τους καλεσμένους μιας εκδήλωσης.

Τότε, ο σεφ είχε υποστηρίξει ότι δεν ήταν υποχρεωμένος να ακολουθεί εντολές της διοίκησης όταν αυτές προσέβαλλαν την κουλτούρα του.

Η τρίτη φορά που αρνήθηκε να βάλει ανανά στην πίτσα

Στην απόφαση που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη (3/11), η Επιτροπή σημείωσε ότι ο Ταμπουρέλα αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει ανανά στις πίτσες επειδή, όπως αναφέρθηκε, «θεωρεί, ως Ιταλός, ότι η τοποθέτηση ανανά στην πίτσα αποτελεί προσβολή για την κουλτούρα του».

Μάλιστα, αυτή ήταν η τρίτη φορά μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών που ο σεφ αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο φρούτο στις πίτσες του. Σε προηγούμενη περίπτωση, είχε ζητήσει από τον εργοδότη του να «ελέγξει πόσο σημαντικό είναι για τους Ιταλούς να μη βάζουν ανανά στην πίτσα».

Η υπόθεση έχει και μια ιδιαίτερη τοπική διάσταση, καθώς η πολιτεία του Κουίνσλαντ, όπου βρίσκεται το Μπρίσμπεϊν, θεωρείται η «καρδιά» της παραγωγής ανανά στην Αυστραλία και παράγει το σύνολο σχεδόν των ανανάδων που καλλιεργούνται εμπορικά στη χώρα.

Στην περιοχή της Sunshine Coast, μάλιστα, οι επισκέπτες σταματούν συχνά για να φωτογραφηθούν δίπλα στον «Μεγάλο Ανανά», ένα γιγαντιαίο ομοίωμα του φρούτου από υαλοβάμβακα, ύψους 16 μέτρων, το οποίο έχει χαρακτηριστεί μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς και αποτελεί τοπικό αξιοθέατο.

Τα παράπονα της διοίκησης

Ωστόσο, η άρνηση του σεφ να βάλει ανανά στην πίτσα δεν ήταν το μοναδικό ζήτημα που είχε προκαλέσει τριβές με τη διοίκηση. Στην υπόθεση καταγράφηκαν επίσης παράπονα για τη χρήση υβριστικών εκφράσεων, τον τρόπο επικοινωνίας του και την κλιμάκωση της έντασης στον χώρο εργασίας.

Η απόφαση αναφέρεται και σε ένα περιστατικό που σημειώθηκε τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς, όταν ο Ταμπουρέλα υπέστη κατάγματα στα οστά του δεξιού χεριού του, αφού χτύπησε μια μεταλλική κουπαστή.

Ο σεφ ήλπιζε επίσης ότι το εστιατόριο θα αναλάμβανε να τον υποστηρίξει στη διαδικασία έκδοσης βίζας για ειδικευμένους εργαζομένους, η οποία θα του επέτρεπε να αποκτήσει καθεστώς μόνιμου κατοίκου στην Αυστραλία. Ωστόσο, μετά την απόλυσή του, το εστιατόριο διέκοψε τη συγκεκριμένη διαδικασία, όπως αναφέρθηκε κατά την εξέταση της υπόθεσης.

ανανάς - αυστραλία

Ο «Μεγάλος Ανανάς» στην Αυστραλία

Η προσφυγή του για άδικη απόλυση απορρίφθηκε, καθώς, σύμφωνα με την απόφαση, είχε κατατεθεί εκπρόθεσμα. Επομένως, η Επιτροπή δεν εξέτασε επί της ουσίας αν η απόλυσή του ήταν δίκαιη.

Ο διευθύνων σύμβουλος του εστιατορίου, Έλιοτ Ίνγκραμ, δήλωσε στη Daily Mail ότι «υπάρχουν πολλά περισσότερα σε αυτή την ιστορία από ένα υλικό πίτσας».

Το BBC ανέφερε ότι επικοινώνησε με τον Ταμπουρέλα, ζητώντας του να σχολιάσει την υπόθεση.

Στο προφίλ του στο LinkedIn, ο σεφ περιγράφει τον εαυτό του ως επαγγελματία που έχει επικεντρωθεί σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του στην «παροχή εξαιρετικού φαγητού» και στη «βελτίωση της επιχειρηματικής απόδοσης». Τρεις μήνες πριν από τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, είχε αναρτήσει στην πλατφόρμα μια «επιστολή προς τους σεφ» με θέμα τον «σεβασμό στα υλικά».

Σύμφωνα με το προφίλ του, σήμερα εργάζεται σε άλλο εστιατόριο του Μπρίσμπεϊν στο οποίο, όπως αναφέρει το BBC, ο ανανάς δεν περιλαμβάνεται στο μενού του νέου χώρου εργασίας του.

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