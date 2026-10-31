«Σε ευχαριστούμε Χάιντι» - Η Σίλια Κριθαριώτη και η Σοφία Βεργκάρα στην πιτσαρία της Χάιντι Κλουμ

Snapshot Η Σίλια Κριθαριώτη και η Σοφία Βεργκάρα συμμετείχαν σε δείπνο για το Halloween που διοργάνωσε η Χάιντι Κλουμ στη Νέα Υόρκη.

Το δείπνο πραγματοποιήθηκε στην πιτσαρία Crazy Pizza στο Μανχάταν στις 30 Οκτωβρίου.

Η Σίλια Κριθαριώτη ευχαρίστησε δημόσια τη Χάιντι Κλουμ για την εκδήλωση μέσω ανάρτησης στο Instagram.

Η Χάιντι Κλουμ διοργανώνει το συγκεκριμένο Halloween dinner για τρίτη συνεχή χρονιά.

Στο δείπνο επικράτησε χαλαρή και εορταστική ατμόσφαιρα, με τους καλεσμένους να απολαμβάνουν το γεύμα και τη συνάντηση. Snapshot powered by AI

Μια ξεχωριστή βραδιά στη Νέα Υόρκη πέρασαν η Σίλια Κριθαριώτη και η Σοφία Βεργκάρα, οι οποίες έδωσαν το «παρών» σε δείπνο που διοργάνωσε η Χάιντι Κλουμ για το Halloween.

Η Ελληνίδα σχεδιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τη συνάντησή τους στο Crazy Pizza, την πιτσαρία της Χάιντι Κλουμ στο Μανχάταν, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Στα βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, οι γυναίκες απολαμβάνουν το δείπνο τους σε χαλαρή διάθεση.

Η Σίλια Κριθαριώτη συνόδευσε την ανάρτησή της με ένα θερμό μήνυμα προς την οικοδέσποινα, γράφοντας:«Σε ευχαριστούμε, Χάιντι Κλουμ, για αυτή την υπέροχη βραδιά».

https://www.instagram.com/reel/DfIOrLPRTO5/

Η σχεδιάστρια εμφανίζεται να απολαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι πίτσας δίπλα στη Σοφία Βεργκάρα, ενώ σε επόμενα πλάνα σηκώνεται όρθια και συμμετέχει στο εορταστικό κλίμα της βραδιάς.

Το δείπνο ήταν το τρίτο Halloween dinner που διοργάνωσε η Χάιντι Κλουμ, η οποία κάθε χρόνο δίνει ιδιαίτερη σημασία στους εορτασμούς της συγκεκριμένης περιόδου.

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