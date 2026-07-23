Η Σοφία Βεργκάρα δοκίμασε γαλακτομπούρεκο στη Μύκονο - Βίντεο

Η Σοφία Βεργκάρα συνεχίζει να απολαμβάνει τις διακοπές της στη Μύκονο, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την παραμονή της στο νησί των Ανέμων.

Με ανεπιτήδευτη διάθεση και χαλαρό ύφος, η Κολομβιανή ηθοποιός δείχνει να απολαμβάνει την ελληνική φιλοξενία, τις εξόδους της στη Μύκονο αλλά και τις τοπικές γεύσεις. Μάλιστα, δεν παρέλειψε να δοκιμάσει και ένα από τα αγαπημένα παραδοσιακά επιδόρπια: το γαλακτομπούρεκο.

Με την κρέμα, το τραγανό φύλλο και το σιρόπι του, το δημοφιλές επιδόρπιο φαίνεται πως κέρδισε μια θέση στις διακοπές της σταρ.

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Η 54χρονη ηθοποιός που είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media μοιράζεται στιγμές από την παραμονή της στο νησί. Πριν λίγες ώρες, ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram βίντεο όπου εμφανίζεται να διασκεδάζει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες χορεύοντας, τραγουδώντας και απολαμβάνοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα της Μυκόνου.

Η ηθοποιός δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τις ελληνικές βραδιές, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με τη λεζάντα «Noches en Grecia» («Νύχτες στην Ελλάδα»).

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