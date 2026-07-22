Στη Μύκονο η Σοφία Βεργκάρα: Ο ξέφρενος χορός σε γνωστό στέκι του νησιού - Βίντεο

Η Σοφία Βεργκάρα επέλεξε τη Μύκονο για να απολαύσει μερικές ημέρες χαλάρωσης με φόντο το κυκλαδίτικο τοπίο.

Η Κολομβιανή ηθοποιός, που είναι ιδιαίτερα ενεργή στα social media μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες και βίντεο από γνωστά στέκια του νησιού, δείχνοντας να απολαμβάνει τη νυχτερινή ζωή, την παρέα της και την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα της Μυκόνου.

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Στα στιγμιότυπα που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Σοφία Βεργκάρα εμφανίζεται να διασκεδάζει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες χορεύοντας, τραγουδώντας και απολαμβάνοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα της Μυκόνου. Η ηθοποιός δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τις ελληνικές βραδιές, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με τη λεζάντα «Noches en Grecia» («Νύχτες στην Ελλάδα»).

Ανάμεσα σε εξόδους, μουσική, χαμόγελα και καλοκαιρινές στιγμές, η Σοφία Βεργκάρα έδειξε να απολαμβάνει στο έπακρο τις διακοπές της στο Νησί των Ανέμων, επιβεβαιώνοντας πως το ελληνικό καλοκαίρι εξακολουθεί να γοητεύει τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ.

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Ανάμεσα στην παρέα της βρισκόταν και η καταξιωμένη Ελληνίδα φωτογράφος Μαρίνα Βερνίκου, με την οποία η σταρ του Χόλιγουντ διατηρεί φιλικές σχέσεις.

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