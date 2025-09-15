Σοφία Βεργκάρα: Έχασε την παρουσίαση των βραβείων «Emmy» λόγω αλλεργίας στα μάτια

Η Σοφία Βεργάρα αναγκάστηκε να ανταλλάξει τη λάμψη του κόκκινου χαλιού με μια νοσοκομειακή ρόμπα στην πιο σημαντική βραδιά της τηλεόρασης.

Η 53χρονη ηθοποιός της σειράς «Modern Family» αποκάλυψε στο Instagram ότι έχασε τα βραβεία «Emmy 2025» την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, αφού μία σοβαρή αλλεργία στα μάτια την έστειλε στο νοσοκομείο.

«Δεν κατάφερα να πάω στα Emmy, αλλά κατάφερα να πάω στα επείγοντα», έγραψε η Βεργάρα, συνοδεύοντας μια σειρά από φωτογραφίες που περιλάμβαναν μια κοντινή λήψη του πρησμένου αριστερού της ματιού. «Συγγνώμη που έπρεπε να ακυρώσω! Η πιο τρελή [αλλεργία] στα μάτια ακριβώς πριν μπω στο αυτοκίνητο!».

Στην ανάρτησή της υπήρχε επίσης ένα βίντεο με την ηθοποιό ξαπλωμένη σε ένα νοσοκομειακό κρεβάτι και ένα άλλο βίντεο που τραβήχτηκε ενώ ξέπλυνε το μάτι της με νερό σε ένα νιπτήρα του νοσοκομείου.

https://www.instagram.com/p/DOm3gEikTSa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Βεργάρα επρόκειτο να ήταν η παρουσιάστρια της φετινής τελετής μαζί με μια λαμπερή λίστα που περιελάμβανε τους Ελίζαμπεθ Μπανκς, Άντζελα Μπάσετ, Τζέισον Μπέιτμαν, Κρίστεν Μπελ, Στέρλινγκ Κ. Μπράουν, Τζένιφερ Κούλιτζ, Κόλμαν Ντομίνγκο, Τίνα Φέι, Μαρίσκα Χάργιταϊ, Τζούντ Λο, Σάρα Πόλσον, Σίντνεϊ Σουίνι, Τζέσι Γουίλιαμς και Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς.

Ωστόσο, δεν ήταν η μόνη που δεν κατάφερε να παρευρεθεί στην εκδήλωση. Ο Έρικ Ντέιν είχε επίσης ανακοινωθεί ως παρουσιαστής, αλλά δεν εμφανίστηκε. Ο 52χρονος ηθοποιός, στον οποίο έχει διαγνωστεί αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS), επρόκειτο να συμμετάσχει στους εορτασμούς για την 20η επέτειο της σειράς Grey’s Anatomy.

Τα βραβεία Emmy 2025 παρουσιάστηκαν από τον υποψήφιο για Grammy κωμικό Nate Bargatze.

