Emmy Awards 2025: Mια βραδιά γεμάτη εκπλήξεις, λάμψη και μεγάλους νικητές

Το Λος Άντζελες φόρεσε τα καλά του το βράδυ της Κυριακής για τα 77α Primetime Emmy Awards, μια τελετή που συνδύασε συγκίνηση, χιούμορ και λαμπερά πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης. Στο κόκκινο χαλί, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές έδωσαν ραντεβού με τα φλας, αλλά η πραγματική μάχη δόθηκε μέσα στην αίθουσα, εκεί όπου σειρές όπως το The Pitt και το The Studio έγραψαν ιστορία.

Η σειρά που όλοι συζητούσαν, το The Pitt, κέρδισε τον τίτλο της καλύτερης δραματικής σειράς, δικαιώνοντας το hype που είχε δημιουργηθεί γύρω της. Ο Noah Wyle ανέβηκε στη σκηνή φανερά συγκινημένος για να παραλάβει το βραβείο καλύτερου ηθοποιού, ενώ η Katherine LaNasa, με ένα εκρηκτικό χειροκρότημα από το κοινό, πήρε το Emmy β’ γυναικείου ρόλου.

Παράλληλα, το Severance απέδειξε ότι παραμένει δύναμη στον χώρο των δραματικών σειρών. Η Britt Lower ανακηρύχθηκε καλύτερη ηθοποιός, ενώ ο Tramell Tillman εντυπωσίασε με τη βράβευσή του στον β’ ανδρικό ρόλο.

Η κωμωδία γέλασε τελευταία

Στην κωμωδία, ο μεγάλος νικητής ήταν το The Studio, που σάρωσε ως η καλύτερη σειρά. Ο Seth Rogen, εμφανώς απολαυστικός και ευδιάθετος, κέρδισε το Emmy καλύτερου ηθοποιού και χάρισε μια από τις πιο αστείες ευχαριστήριες ομιλίες της βραδιάς.

Η Jean Smart, αληθινή «βασίλισσα» του Hacks, έδειξε πως οι κλασικές αξίες αντέχουν στον χρόνο, παίρνοντας ξανά το Emmy καλύτερης ηθοποιού. Το ίδιο σόου πανηγύρισε και με την Hannah Einbinder στον β’ γυναικείο ρόλο, ενώ ο Jeff Hiller από το Somebody Somewhere ήταν η ευχάριστη έκπληξη στον β’ ανδρικό.

Το Adolescence ξεχώρισε στη δύσκολη κατηγορία limited series. Ο Stephen Graham συγκίνησε με την ερμηνεία του και πήρε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού, ενώ η Cristin Milioti για το The Penguin απέσπασε τις καλύτερες κριτικές και φυσικά το Emmy καλύτερης ηθοποιού.

Οι νικητές με μια ματιά