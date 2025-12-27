Αργεντινή: Νίκη για τον Χαβιέ Μιλέι, πέρασε ο προϋπολογισμός μετά από οκτάωρη συνεδρίαση

Ο Αργεντίνος πρόεδρος χαιρετά τους υποστηρικτές του έπειτα από τη νίκη του στις εκλογές, στις 26 Οκτωβρίου 2025.

Η Γερουσία της Αργεντινής ενέκρινε χθες Παρασκευή τον προϋπολογισμό που κατέθεσε η κυβέρνηση, για πρώτη φορά αφότου ο υπερφιλελεύθερος Χαβιέρ Μιλέι ανέλαβε την προεδρία της χώρας στα τέλη του 2023. Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού από την Κάτω Βουλή, η Γερουσία τον ενέκρινε με 46 ψήφους υπέρ, έναντι 25 κατά και μίας αποχής, ύστερα από οκτάωρη συνεδρίαση.

Μετά την ανάληψη της προεδρίας στην Αργεντινή, ο Μιλέι έχει εφαρμόσει ένα σκληρό πρόγραμμα λιτότητας, το οποίο έχει συμβάλει σε δραστική υποχώρηση του πληθωρισμού (από 211% στα τέλη του 2023 σε 31% σήμερα) παρά την ύφεση του 2024 και την απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Χωρίς την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η κυβέρνηση αρκέστηκε σε μια αναθεωρημένη εκδοχή του προϋπολογισμού του 2023, περιορίζοντας τη χρηματοδότηση ορισμένων δημόσιων υπηρεσιών.

Στα τέλη Οκτωβρίου, ο Μιλέι ενισχύθηκε από τη νίκη του κόμματός του στις ενδιάμεσες εκλογές και μείωσε τις θερινές διακοπές της Βουλής με στόχο να ολοκληρωθούν οι εργασίες που αφορούσαν τη μεταρρυθμιστική του ατζέντα πριν από το τέλος του έτους.

Ο προϋπολογισμός που εγκρίθηκε από το Κογκρέσο προβλέπει πληθωρισμό 10,1%, αύξηση του ΑΕΠ κατά 5% για το επόμενο έτος και επιβεβαίωση του στόχου δημοσιονομικής εξυγίανσης για την υπερχρεωμένη χώρα, η οποία υποστηρίζεται οικονομικά από το ΔΝΤ και τις ΗΠΑ.

«Δεν πρόκειται να δαπανήσουμε περισσότερα από όσα κερδίζουμε. Θα βάλουμε σε τάξη τα δημοσιονομικά μας», δήλωσε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο γερουσιαστής Εζεκιέλ Ατάουτσε του κυβερνώντος κόμματος.

Η Γερουσία ενέκρινε επίσης μια αμφιλεγόμενη διάταξη που καταργεί τα όρια χρηματοδότησης για την Παιδεία. «Όταν πάτε για ύπνο σήμερα, να πείτε στα παιδιά σας: Είμαι χαρούμενος γιατί κατέστρεψα το εκπαιδευτικό σύστημα», δήλωσε ο γερουσιαστής της αντιπολίτευσης Χοσέ Ματζάνς.

Πολιτικοί και οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν πως η εργασιακή μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση Μιλέι θα συναντήσει την ισχυρότερη αντίσταση και θα πυροδοτήσει προσεχώς ογκώδεις διαδηλώσεις.

