Φυστίκια, ο νέος «πράσινος χρυσός» λόγω... Dubai Chocolate - Η Αργεντινή ποντάρει στη νέα «τρέλα»

Η Αργεντινή μεταξύ άλλων ποντάρει στα φιστίκια για να κάνει την οικονομία της να ορθοποδήσει, λόγω της έκρηξης της παγκόσμιας ζήτησης για Dubai Chocolate

Στην καρδιά της ταχέως αναπτυσσόμενης γεωργικής ζώνης της Αργεντινής, σειρές από φιστικιές είναι διάσπαρτες στο ξηρό τοπίο του Σαν Χουάν. Αυτή η εικόνα σηματοδοτεί τη φιλοδοξία της χώρας να αξιοποιήσει το ευνοϊκό της κλίμα για να επωφεληθεί από την παγκόσμια ζήτηση για τον ξηρό καρπό, η οποία έχει εκτοξευθεί, εν μέρει, λόγω της μανίας που έχει καταλάβει τον πλανήτη για τη…. Dubai Chocolate.

Η σοκολάτα Ντουμπάι, ένα έδεσμα με γέμιση από κανταΐφι και φιστίκι μπήκε στις ζωές μας το 2021 και τέσσερα χρόνια μετά, εξακολουθεί να ξεπουλά παγκοσμίως. Στην τάση αυτή ποντάρει η Αργεντινή, πενταπλασιάζοντας τα τελευταία πέντε χρόνια τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις που φτάνουν πλέον περίπου τα 25.000 στρέμματα. Η πλειονότητά τους βρίσκεται στην επαρχία Σαν Χουάν, μια περιοχή που συνορεύει με τις Άνδεις και προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες: άνυδρα, ζεστά καλοκαίρια και ψυχρούς χειμώνες. Οι καλλιεργητές εκτιμούν ότι υπάρχει περιθώριο για πολύ ευρύτερη επέκταση.

California Pistachio Boom

Παρόλο που χώρες όπως οι ΗΠΑ, το Ιράν και η Τουρκία παραμένουν οι κορυφαίοι παραγωγοί φυστικιών, η Αργεντινή είναι ο μόνος σημαντικός καλλιεργητής στη Νότια Αμερική. Οι παραγωγοί βλέπουν πλέον τη δυνατότητα να γίνει σημαντικός εξαγωγέας, ειδικά κατά την εκτός εποχής περίοδο του βόρειου ημισφαιρίου, αυξάνοντας τις εξαγωγές πέρα από τους σημερινούς κύριους προορισμούς που είναι η Ιταλία, η Ρωσία και η Αυστραλία.

Η τρέχουσα άνθηση συνδέεται άμεσα με την αυξημένη δημοτικότητα του φιστικιού. Η κρεμώδης Dubai Chocolate με γέμιση φιστικιού έγινε viral στο TikTok, πυροδοτώντας μια ευρύτερη «μανία για φυστίκια» που επηρεάζει και την εσωτερική αγορά της Αργεντινής. Ακόμη και η εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας, η YPF, κυκλοφόρησε το δικό της alfajor (παραδοσιακό μπισκότο) με γέμιση φιστικιού. Στο Σαν Χουάν, ο «πυρετός» είναι εμφανής: Παραγωγοί όπως η Pisté, που ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1980 από τον Ιρανό μετανάστη Μαρσέλο Ιγάνι έχουν υπερδιπλασιάσει την παραγωγή σε 400.000 φυτά ετησίως. Το εργοστάσιο Tres Cumbres alfajores και το κατάστημα παγωτού Habana artisanal προσφέρουν πλέον προϊόντα με πάστα φιστικιού και γεύση Dubai Chocolate.

Αντιμέτωποι με την πτώση της παγκόσμιας κατανάλωσης κρασιού, ορισμένοι παραγωγοί στη φημισμένη για την ποικιλία κρασιού Malbec Μεντόζα έχουν ήδη αντικαταστήσει τους αμπελώνες τους με φιστίκια, αμύγδαλα και καρύδια. Ο Ραμίρο Μαρτίνς, παραγωγός κρασιού τρίτης γενιάς, έχει φυτέψει περίπου 250 στρέμματα φιστικιών, αναμένοντας την πρώτη συγκομιδή το 2026. «Κατανοήσαμε ότι η αγορά αλλάζει και κινείται προς πιο υγιείς τάσεις. Πραγματικά έχουμε επενδύσει σε αυτό το έργο», δήλωσε.

Οι αναλυτές λένε οτι το εγχείρημα θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω εάν οι τράπεζες, υπό τις πολιτικές του Προέδρου Χαβιέ Μιλέι προσφέρουν χαμηλότερα επιτόκια και μεγαλύτερους χρόνους αποπληρωμής δανείων. Στο Σαν Χουάν, οι φιστικιές έχουν πλέον την τρίτη μεγαλύτερη έκταση από οποιοδήποτε άλλο γεωργικό προϊόν, μετά τους αμπελώνες και τους ελαιώνες. Ο Μιγκέλ Μορένο, υπουργός Γεωργίας της επαρχίας, είναι αισιόδοξος: «Η διαρκής ζήτηση έχει εκπλήξει τους πάντες και νομίζω ότι αποτελεί κίνητρο για μακροπρόθεσμες επενδύσεις».

