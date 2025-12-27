Ιταλία: Συνελήφθησαν εννέα άτομα για χρηματοδότηση της Χαμάς με 7 εκατομμύρια ευρώ

Εννέα άτομα συνελήφθησαν στην Ιταλία με την κατηγορία της χρηματοδότησης της Χαμάς με συνολικά 7 εκατομμύρια ευρώ, σε επιχείρηση της ιταλικής αστυνομίας και του ειδικού σώματος της οικονομικής αστυνομίας της χώρας.

Τα χρήματα, σύμφωνα με την ιταλική δικαιοσύνη, αποστέλλονταν μέσω οργανώσεων οι οποίες, επισήμως δραστηριοποιούνταν στον τομέα του εθελοντισμού και της αποστολής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό. Κατά την σημερινή επιχείρηση συνελήφθη και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Παλαιστινίων της Ιταλίας, Μοχάμαντ Χανούν.

Σύμφωνα με τους Ιταλούς εισαγγελείς, το συγκεκριμένο σύστημα κεκαλυμμένης χρηματοδότησης της Χαμάς, λειτουργούσε συνολικά για είκοσι χρόνια. H επιχείρηση συντονίσθηκε από την Εθνική Εισαγγελία κατά της Μαφίας και της Τρομοκρατίας, σε συνεργασία με την εισαγγελία της Γένοβας.

Όπως αποκάλυψε η έρευνα των Αρχών, ο Χανούν ήταν ένα από τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς και φέρεται να χρησιμοποίησε πάνω από το 70% των χρημάτων που εξασφάλισε κατά την διάρκεια εκστρατειών υπέρ του άμαχου παλαιστινιακού πληθυσμού, για την άμεση, οικονομική στήριξη της Χαμάς ή οργανώσεων που συνδέονται έμμεσα με αυτήν.