Πολιτική σύγκρουση στη Βουλή για την ψήφο των αποδήμων με το βλέμμα στο Ιράν

Η μεταρρύθμιση που αφορά την ψήφο των αποδήμων και προβλέπει την επέκταση της επιστολικής ψήφου, αλλά και τον ορισμό τριεδρικής περιφέρειας αποδήμων, είχε προβληθεί από την κυβέρνηση ως ένα θέμα στο οποίο θα επένδυε επικοινωνιακά, καθώς το Μέγαρο Μαξίμου εκτιμά ότι λύνει ένα πάγιο αίτημα των Ελλήνων του εξωτερικού και προσφέρεται ως θέμα για θετικές αναφορές για την κυβέρνηση.

Ωστόσο, οι ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις που προκαλεί η επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά και η στάση της Ελλάδας και της Κύπρου απέναντι στις απειλές που εγείρονται ως αποτέλεσμα της κρίσης, φαίνεται πως σε μεγάλο βαθμό επισκιάζουν και υπερκαλύπτουν το ενδιαφέρον της σημερινής συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής.

Η διεθνής κρίση ώθησε τον πρωθυπουργό να ανακοινώσει ότι θα χρησιμοποιήσει την ευκαιρία προκειμένου να ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία και συνεπώς τον ελληνικό λαό για τις τελευταίες εξελίξεις, για την απόφαση της Ελλάδας να ενισχύσει ουσιωδώς την κυπριακή άμυνα, καθώς και τη μετέπειτα στάση που θα τηρήσει η χώρα εφόσον η κρίση συνεχιστεί.

Συνεπώς, όλα δείχνουν ότι μια ιδιαίτερα σημαντική κοινοβουλευτική διαδικασία, εφόσον το νομοσχέδιο αφορά τον εκλογικό νόμο, θα μετατραπεί εκ των πραγμάτων (και όχι με την τυπική έννοια) σε συζήτηση αρχηγών κομμάτων για τις διεθνείς εξελίξεις.

Είναι ενδεικτικό ότι, ήδη, χθες το πρωί συναντήθηκαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Νίκο Ανδρουλάκη προκειμένου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να ενημερωθεί σχετικά με την κατάσταση, ενώ χθες το απόγευμα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος και ο προεδρος της ΝΕΑΡ Αλέξης Χαρίτσης προχώρησαν σε μια νέα κοινή κίνηση. Συγκεκριμένα απέστειλαν επιστολή στον πρωθυπουργό ζητώντας του να συγκαλέσει το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, προκειμένου στη σύσκεψη να συζητηθεί και να συναποφασιστεί μια εθνική στρατηγική για το πώς θα πρέπει να κινηθεί η Ελλάδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δύο πρόεδροι αναμένεται να θέσουν μετ' επιτάσεως το θέμα στη σημερινή συζήτηση στη Βουλή, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται και η στάση των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης που δεν έχουν ακόμη εκφραστεί ως προς το αν τους καλύπτει η διαθεσιμότητα του πρωθυπουργού για κατ' ιδίαν ενημερώσεις, ή αν επιθυμούν το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών.

Κρίσιμη η ψηφοφορία για την ψήφο των αποδήμων

Παρά το γεγονός ότι η συζήτηση για το νομοσχέδιο θα επισκιαστεί από το θέμα του Ιράν, η διαδικασία παρουσιάζει σημαντικό κοινοβουλευτικό ενδιαφέρον.

Συγκεκριμένα, για την έγκριση των δύο άρθρων (επιστολική ψήφος αποδήμων και ορισμός τριεδρικής περιφέρειας αποδήμων) και την εφαρμογή τους από τις επόμενες εκλογές, θα πρέπει να λάβει κάθε άρθρο τουλάχιστον 200 ψήφους.

Αυτός ο στόχος φαίνεται απολύτως εφικτός για το θέμα της επιστολικής ψήφου, ωστόσο δεν φαίνεται τόσο εύκολο να επιτευχθεί σε ό,τι αφορά την τριεδρική περιφέρεια.

Έτσι λοιπόν, εάν η επιστολική ψήφος λάβει πράγματι τις 200 ψήφους, θα ισχύσει από τις επόμενες εκλογές που κανονικά θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ωστόσο, αν η διάταξη για την τριεδρική δεν περάσει με τουλάχιστον 200 ψήφους, τότε αυτή θα εφαρμοστεί στις μεθεπόμενες εκλογές.

Εδώ το ζήτημα γίνεται πιο περίπλοκο, καθώς εάν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, οι επόμενες εκλογές δεν θα οδηγήσουν στον σχηματισμό κυβέρνησης. Σε αυτή την περίπτωση, οι μεθεπόμενες εκλογές θα γίνουν περίπου έναν μήνα μετά τις επόμενες. Ωστόσο, σύμφωνα με τον εκλογικό νόμο, οι εκλογές που γίνονται ως επαναληπτικές λόγω μη σχηματισμού κυβέρνησης, γίνονται με λίστα και όχι με σταυροδοσία, γεγονός που θα εμποδίσει τους απόδημους να επιλέξουν τους βουλευτές τους κατά την πρώτη εφαρμογή της νέας διάταξης.