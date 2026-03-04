Μαραθώνιος Μητσοτάκη με ξένους ηγέτες για αποκλιμάκωση της έντασης στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή

Από το Σάββατο που ξέσπασε η σύγκρουση Ισραήλ/ΗΠΑ κατά του καθεστώτος του Ιράν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επιδοθεί σε ένα μαραθώνιο τηλεφωνικών επαφών με τους ηγέτες της Μέσης Ανατολής, αλλά και τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πιο συγκεκριμένα, χθες ο πρωθυπουργός είχε τις παρακάτω τηλεφωνικές επικοινωνίες με:

τον Πρόεδρο του Λιβάνου Joseph Aoun και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Benjamin Netanyahu,

τον Βασιλιά της Ιορδανίας Abdullah II.

Υπενθυμίζεται πως από το Σάββατο, ο κ. Μητσοτάκης είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με:

τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Antonio Costa,

τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη,

τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud,

τον Εμίρη του Κατάρ, Σεϊχη Tamim bin Hamad Al Thani,

και τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεϊχη Mohamed bin Zayed Al Nayhan.

Κατά τις χθε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Joseph Aoun και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Benjamin Netanyahu, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, υπογράμμισε, ωστόσο, την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση και να ανοίξει ένα νέο μέτωπο μέσω εκτεταμένων χερσαίων επιχειρήσεων στον Νότιο Λίβανο.

Στην επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ συζητήθηκε ακόμη η απρόκλητη επίθεση εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας και η αμυντική στήριξη που παρέχει η Ελλάδα.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού με τον Βασιλιά της Ιορδανίας Abdullah II, με τον οποίο αντάλλαξε απόψεις για την κατάσταση στον Λίβανο. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση και εξέφρασε την εκτίμησή του για τον σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει η Ιορδανία στην περιοχή.

Ελλάδα και Κύπρος μια γροθιά

Κυβερνητικές πηγές διαμηνύουν ότι η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο και τις συμμαχίες που έχει χτίσει η κυβέρνηση. «Η Ελλάδα του 2026 δεν είναι η Ελλάδα του 2019. Και αυτό δεν έγινε αυτόματα ούτε τυχαία. Έχουμε αναπτύξει μια σειρά από συμμαχίες με χώρες όπως οι ΗΠΑ, αλλά και με ευρωπαϊκές χώρες όπως η αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία και με αραβικές χώρες», σημειώνουν από το Μέγαρο Μαξίμου και συμπληρώνουν ότι δεν υπάρχει καμία συμμετοχή της Ελλάδας σε επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

«Στηρίζουμε τη διπλωματία. Σε ό,τι αφορά στην Κύπρο, η στήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο είναι διαρκής. Δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη, όταν τίθεται θέμα απειλής κατά της Κύπρου, παρά να συνδράμουμε με κάθε μέσο και με κάθε δυνατό τρόπο. Για την Κύπρο δε θεωρούμε ότι συντρέχει μείζον θέμα ασφαλείας. Εκφράζουμε, όμως, εμπράκτως την αλληλεγγύη μας σε κάθε στιγμή και όποτε αυτή χρειαστεί».

Από την Ηρώδου Αττικού 19 τονίζουν ότι η συνδρομή μας προς την Κύπρο έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνιστά καθ οιονδήποτε τρόπο εμπλοκή μας στον πόλεμο. Στην Αθηνα υπάρχει έντονη ανησυχία και γι´αυτό ο κ. Μητσοτάκης σε όλες τις συνομιλίες του καλεί όλα τα μέρη σε άμεση αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση, ώστε να αποφευχθεί μια περιφερειακή ανάφλεξη, με δυνητικά σοβαρές συνέπειες για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

«Καλούμε σε πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Στηρίζουμε τη διπλωματία. Βιώσιμες λύσεις στις προκλήσεις ασφαλείας της περιοχής μπορεί να επιτευχθούν μόνο μέσω διαπραγματεύσεων, μέσω της διπλωματικής οδού» είναι η ξεκάθαρη στάση της ελληνικής κυβέρνησης στα όσα τεκταίνονται.

Φωτιά στις τιμές

Την ίδια ώρα και υπό τον φόβο πληθωριστικών πιέσεων στελέχη της κυβέρνησης διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα σε σχέση με τα αποθέματα ασφαλείας στην ενέργεια και δεν θα υπάρξει κανένα ζήτημα τροφοδοσίας της αγοράς.

«Η κυβέρνηση έχει ήδη κινηθεί στο επίπεδο των μηνυμάτων που θα έπρεπε να σταλούν στα διυλιστήρια και τις εταιρείες εμπορίας. Η αρχή προστασίας του καταναλωτή εξέδωσε ανακοίνωση και θα προχωρήσει σε κινήσεις για να ελεγχθεί η όποια αισχροκέρδεια. Είμαστε σε επιφυλακή και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποδείξει στην πράξη ότι όταν χρειάζεται, έχει και τα οικονομικά και τα θεσμικά εργαλεία να στηρίξει τον Έλληνα πολίτη», λένε.

Επιδοτήσεις στην ενέργεια και fuel pass

Για το ενδεχόμενο να χρειαστεί επιδότηση στην ενέργεια από το Μέγαρο Μαξίμου απαντούν ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο.

«Εφόσον, όμως, χρειαστεί να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε υπέρμετρες αυξήσεις, σε οτιδήποτε καταστεί αυτό ανάγκη, προφανώς δεν θα αφήσουμε την κοινωνία απροστάτευτη, όπως κάναμε τις προηγούμενες φορές στηρίξαμε, έτσι θα στηρίξουμε και τώρα».

