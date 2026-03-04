Διακοπές νερού την Τετάρτη (4/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 4 Μαρτίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Α)
Γερουλάνου Μαρίνου και Δωδεκανήσου
- ΠΑΛΛΗΝΗ
Ύδρας και Παλλάδος Αθηνάς
- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΛΟΦΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ)
Μαργαριτίου και Σαγγαρίου
Ροή Ειδήσεων
