Πόλεμος στο Ιράν: Πόσο μπορεί να διαρκέσει και το «αγκάθι» των πυρομαχικών

Ο πόλεμος είναι επομένως επί του παρόντος ένας αγώνας δρόμου στον οποίο και οι δύο πλευρές εξαντλούν στρατιωτικά η μία την άλλη

Πόλεμος στο Ιράν: Πόσο μπορεί να διαρκέσει και το «αγκάθι» των πυρομαχικών
Για να διαρκέσει «4-5 εβδομάδες ή και περισσότερο» η αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στο Ιράν, όπως δήλωσε πρόσφατα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις.

Διεθνείς αναλυτές εστιάζουν στο γεγονός ότι τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ είναι περιορισμένα. O Τραμπ το ξέρει και για αυτό δήλωσε στο Politico ότι έδωσε έκτακτη οδηγία σε αμερικανικές εταιρίες για κατασκευή όπλων.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι έριξαν πάνω από 2.000 βόμβες στο Ιράν τις πρώτες 30 ώρες του πολέμου - περίπου τις μισές από αυτές που χρησιμοποίησαν κατά τη διάρκεια ολόκληρου του πολέμου εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο του 2025. Τέτοιες εντατικές εκστρατείες βομβαρδισμού, με περισσότερες από 1.000 επιθετικές πτήσεις την ημέρα, πιθανότατα δεν θα ήταν βιώσιμες για τις ΗΠΑ για περισσότερο από μερικές εβδομάδες, αναφέρει ανάλυση του γερμανικού ZDF.

Αυτό το είδος πολέμου, είτε από αέρος είτε από μεγάλες αποστάσεις, απαιτεί συγκεκριμένους τύπους όπλων: πυραύλους κρουζ, κατευθυνόμενους πυραύλους και συστήματα αεράμυνας. Η υποστήριξη προς το Ισραήλ και την Ουκρανία, καθώς και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των πολιτοφυλακών Χούθι και άλλων φορέων τα τελευταία χρόνια, έχουν εξαντλήσει αυτά τα εξειδικευμένα αποθέματα πυρομαχικών.

Τα ακριβή στοιχεία είναι απόρρητα, αλλά παρατηρητές είχαν αναφέρει ότι οι ΗΠΑ είχαν αποσύρει αποθέματα πυρομαχικών από άλλες περιοχές του κόσμου, ιδίως από τον Ειρηνικό, εβδομάδες πριν από την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, Στρατηγός Νταν Κέιν, είχε ήδη προειδοποιήσει σε εσωτερικές συναντήσεις πριν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να σημαίνει «σημαντικό κόστος για τις αμερικανικές δυνάμεις και τα αποθέματα πυρομαχικών».

Μπορεί να αυξηθεί η παραγωγή όπλων;

Οι Αμερικανοί κατασκευαστές δεν μπορούν απλώς να αυξήσουν την παραγωγή όπλων.
Οι κατασκευαστές ανταποκρίνονται αυξάνοντας την παραγωγή, αλλά τέτοια βήματα απαιτούν χρόνο. Η Raytheon, κατασκευαστής του σημαντικού πυραύλου κρουζ Tomahawk, παράγει επί του παρόντος μόνο 60 μονάδες ετησίως - με στόχο να αυξήσει τον αριθμό αυτό σε 1.000 ετησίως, ανέφερε το Reuters στις αρχές Φεβρουαρίου .

Με κάθε μέρα πολέμου στο Ιράν , οι ΗΠΑ καταναλώνουν σημαντικά περισσότερη από την ετήσια παραγωγή αυτών των στρατηγικά σημαντικών οπλικών συστημάτων, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη την απειλή από την Κίνα.

Ενώ ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την πρώτη χρήση φθηνών, αναλώσιμων drones βασισμένων στα μοντέλα των Ιρανών Shaheds, παραμένει ασαφές πόσο ευρέως είναι διαθέσιμα αυτά.

Τα συστήματα αεράμυνας, από τις συστοιχίες Patriot μέχρι τον «Σιδερένιο Θόλο», έχουν αποδειχθεί μέχρι στιγμής αρκετά αποτελεσματικά στην προστασία των αμερικανικών βάσεων και του άμαχου πληθυσμού στο Ισραήλ και τα αραβικά κράτη της περιοχής.

Και με τις επιθέσεις κατά της ιρανικής ηγεσίας, οι δύο πρώτες ημέρες της εκστρατείας βομβαρδισμού ήταν εξαιρετικά επιτυχημένες για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δήλωσαν αεροπορική υπεροχή την πρώτη κιόλας ημέρα και μπορούν να επιχειρούν σε μεγάλο βαθμό ελεύθερα σε μεγάλα τμήματα της χώρας. Ωστόσο, οι επιθετικές δυνατότητες του Ιράν μέσω μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων παραμένουν και δεν είναι σαφές εάν μπορούν να καταστραφούν ολοσχερώς. Ο πόλεμος είναι επομένως επί του παρόντος ένας αγώνας δρόμου στον οποίο και οι δύο πλευρές εξαντλούν στρατιωτικά η μία την άλλη. Η ηγεσία στην Τεχεράνη το γνωρίζει αυτό επίσης.

Τι σημαίνει για τον Τραμπ

Σε περίπτωση που τα αποθέματα πυρομαχικών των συστημάτων αναχαίτισης μειωθούν, οι ιρανικοί πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα μπορούσαν να χτυπούν τους στόχους τους πιο συχνά και να προκαλούν ζημιές. Για έναν Πρόεδρο Τραμπ με τις ενδιάμεσες εκλογές να πλησιάζουν, αυτό θα μπορούσε να κάνει τον πόλεμο ακόμη λιγότερο δημοφιλή.

Θα εμπλακούν στη σύγκρουση τα αραβικά κράτη του Κόλπου;

Επομένως, η στρατηγική του Ιράν να εξαπολύει μεγάλης κλίμακας επιθέσεις σε πολιτικούς στόχους σε όλη την περιοχή είναι παιχνίδι με τη φωτιά - και αποτελεί κίνδυνο για τη δική του στρατηγική επιβίωσης. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται εναντίον αεροδρομίων, ξενοδοχείων ή της πετρελαϊκής βιομηχανίας αποτελούν κόκκινη γραμμή για τα κράτη του Κόλπου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι ένα βήμα πριν από την δική τους επιθετική απάντηση... αν δεν το έχουν κάνει ήδη.

