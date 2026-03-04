Υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα: Τα μυστικά που έκρυβε στις συσκευές του ο 36χρονος

Snapshot Ο 36χρονος Γεωργιανός καταδικάστηκε για παράνομη είσοδο και διαμονή στην Ελλάδα και οδηγήθηκε στη φυλακή χωρίς αναστολή στην έφεση.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και η Ελληνική Αστυνομία ερευνούν τις ηλεκτρονικές συσκευές του για να διαπιστώσουν αν δρα ως πληροφοριοδότης.

Ο κατηγορούμενος παρακολουθούνταν από την ΕΥΠ από την είσοδό του στη χώρα τον Φεβρουάριο και είχε εγκατασταθεί σε βίλα στα Άπτερα κοντά στο λιμάνι της Σούδας.

Στις 24 Φεβρουαρίου, την ημέρα που έφτασε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford στη Σούδα, ο 36χρονος εντοπίστηκε να κινείται ύποπτα κοντά στο λιμάνι.

Οι αρχές προσήγαγαν τον 36χρονο ενώ επιχειρούσε να φύγει από τη χώρα χωρίς εισιτήριο, με σκοπό να διερευνήσουν αν είχε μεταδώσει ευαίσθητες πληροφορίες σε ξένες υπηρεσίες. Snapshot powered by AI

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο δικάστηκε χθες Τρίτη, ο 36χρονος Γεωργιανός που προσήχθη ως ύποπτος για κατασκοπεία και καταδικάστηκε για παράνομη είσοδο και διαμονή στη χώρα.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε ενώπιων του δικαστηρίου με τη συνδρομή διερμηνέα υποστηρίζοντας ότι εργάζεται ως οδηγός φορτηγού διεθνών μεταφορών, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να εξηγήσει τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στην Ελλάδα. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν στάθηκαν ικανοί να μεταβάλουν την κρίση του δικαστηρίου.

Το δικαστήριο αποφάσισε να μην χορηγήσει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, γεγονός που οδήγησε τον κατηγορούμενο στη φυλακή.

Πλέον η Ελληνική Αστυνομία και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών αναζητούν στοιχεία προκειμένου να διαπιστώσουν αν ο τουρίστας από τη Γερμανία είναι ένας επικίνδυνος πληροφοριοδότης.

Για το λόγο αυτό οι Αρχές εστιάζουν πλέον στο ψηφιακό σκανάρισμα των ηλεκτρονικών συσκευών που είχε στην κατοχή του.

Οι κινήσεις του 36χρονου πριν τη σύλληψή του

Η ΕΥΠ είχε βάλει στο μικροσκόπιό της τον 36χρονο από τις 3 Φεβρουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία εισήλθε στη χώρα μας από τη Γερμανία. Ο κατηγορούμενος την ίδια κιόλας ημέρα ταξίδεψε για τα Χανιά και συγκεκριμένα για την Σούδα όπου έστησε το στρατηγείο του σε μία βίλα στα Άπτερα.

«Το διαβατήριο του έγραφε ότι ήταν από την Πολωνία, η καταγωγή του από τη Γεωργία. Ήξερε 5-6 γλώσσες από εκείνη τη μεριά, δηλαδή Τουρκία, ήθελε να μείνει ένα μήνα στα Άπτερα», ανέφερε υπάλληλος του ξενοδοχείου που διέμεινε ο 36χρονος ύποπτος για κατασκοπεία.

Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε στις 24 Φεβρουαρίου να κάνει κύκλους στο λιμάνι της Σούδας με νοικιασμένο αυτοκίνητο φορώντας καπέλο και γυαλιά ενώ κρατούσε συνεχώς το κινητό στο χέρι. Ήταν η ημερομηνία που το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford έφτασε στο λιμάνι της Σούδας.

Ο 36χρονος κατάφερε εν τέλει να βρει και να νοικιάσει μία βίλα στην περιοχή των Άπτερων από όπου είχε πλήρη θέα τόσο του κόλπου της Σούδας αλλά και την αμερικανική βάση.

Το περασμένο Σάββατο ο 36χρονος επέστρεψε στην Αθήνα, ενώ τη Δευτέρα εντοπίστηκε να κινείται με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο του Ελευθέριος Βενιζέλος, χωρίς ωστόσο να έχει στην κατοχή του κάποιο εισιτήριο. Οι Αρχές εκτίμησαν ότι θα διέφευγε προς άγνωστη χώρα του εξωτερικού για το λόγο αυτό και τον προσήγαγαν.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί με κρατάτε. Ένας απλός τουρίστας είμαι. Γιατί το κάνετε αυτό;», ήταν τα πρώτα λόγια του 36χρονου προς τους αστυνομικούς.

Τα κλειδωμένα αρχεία στο κινητό του θα δείξουν αν οι εικόνες που εντοπίστηκαν από τη Σούδα είχαν ήδη ταξιδέψει προς το Ιράν ή άλλες μυστικές υπηρεσίες.

Δείτε το βίντεο του Star

