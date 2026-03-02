Σούδα- Υπόθεση κατασκοπείας: Νέα στοιχεία για τον Γεωργιανό που συνελήφθη στο «Ελ. Βενιζέλος»

Snapshot Συνελήφθη 36χρονος Γεωργιανός αζέρικης καταγωγής στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για κατασκοπεία.

Στη σύλληψη ενός 36χρονου Γεωργιανού αζέρικης καταγωγής προχώρησαν άνδρες της ΕΛΑΣ με την κατηγορία της κατασκοπείας. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, ο 36χρονος ήταν στο μικροσκόπιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών από τις 3 Φεβρουαρίου.

Ο 36χρονος που κατηγορείται για κατασκοπεία είχε νοικιάσει ξενοδοχείο με θέα τον κόλπο της Σούδας, έκανε βόλτες στο λιμάνι και φωτογράφιζε με το κινητό του τηλέφωνο και την φωτογραφική του κάμερα πολεμικά πλοία.

Από τις μέχρι στιγμής έρευνες προκύπτει ότι ο 36χρονος στις 16 Φεβρουαρίου προσπάθησε να αλλάξει το ξενοδοχείο που διέμενε και να πάει σε άλλο πιο κοντά στην αμερικανική βάση της Σούδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γεωργιανός διέμενε στο ίδιο ξενοδοχείο όπου συνελήφθη πέρισυ με την κατηγορία της κατασκοπείας 26χρονος Αζέρος.

Επιπλέον, ο 36χρονος Γεωργιανός είχε εντοπιστεί στις 24 Φεβρουαρίου, την ημέρα που κατέπλευσε στη Σούδα το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Τζέραλντ Φορντ», να κινείται στο λιμάνι και να φωτογραφίζει το αεροπλανοφόρο.

Η ΕΥΠ θεωρεί ότι ο Γεωργιανός είχε επαφές με το Ιράν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 36χρονος έφτασε στην Αθήνα το περασμένο Σαββατοκύριακο υπό την διακριτική παρακολούθηση των Αρχών και συνελήφθη σήμερα καθώς εντοπίστηκε να κινείται προς το αεροδρομίο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Οι Αρχές τον αρχικά προσήγαγαν και στη συνέχεια συνέλαβαν τον Γεωργιανό υπό τον φόβο ότι θα έφευγε από την χώρα, ωστόσο στην κατοχή του δεν βρέθηκε κάποιο εισιτήριο.

