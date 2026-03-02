Κραυγή αγωνίας από Ρεθυμνιώτη στο Ντουμπάι: «Είμαστε εγκλωβισμένοι, δεν υπάρχει καμία ενημέρωση»

Μετά τις ιρανικές επιθέσεις τα αεροδρόμια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, βρίσκονται σε κατάσταση πολιορκίας, με τον εναέριο χώρο να παραμένει κλειστός και χιλιάδες πολίτες να βρίσκονται εγκλωβισμένοι.

