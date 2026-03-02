Προκριματικά Μουντομπάσκετ 2027: Η βαθμολογία του ομίλου - Επιστροφή στην κορυφή για την Ελλάδα

Το αποτέλεσμα αυτό ανέβασε το αντιπροσωπευτικό «συγκρότημα» στο 3-1 και το έφερε μόνο πρώτο στην κορυφή του Group B, απαντώντας με τον καλύτερο τρόπο στην ήττα της Παρασκευής και επαναφέροντας την ομάδα σε θέση ισχύος ενόψει της συνέχειας.

Την ίδια ώρα, στην άλλη αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής, η Ρουμανία επικράτησε της Πορτογαλίας 101-96, αποτέλεσμα που κράτησε τη βαθμολογία σε απόλυτη ισορροπία και προμηνύει μάχη μέχρι τέλους για την πρόκριση.

Αποτελέσματα 4ης αγωνιστικής

Ρουμανία – Πορτογαλία 101-96

Μαυροβούνιο – Ελλάδα 65-79

Η βαθμολογία

Ελλάδα 7 (3-1)

Πορτογαλία 6 (2-2)

Μαυροβούνιο 6 (2-2)

Ρουμανία 5 (1-3)

Επόμενα παιχνίδια

5η αγωνιστική (02/07)

Ρουμανία – Ελλάδα

Πορτογαλία – Μαυροβούνιο

6η αγωνιστική (05/07)

Ελλάδα – Πορτογαλία

Μαυροβούνιο – Ρουμανία

Το format της συνέχειας

Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στη δεύτερη φάση, μεταφέροντας τα αποτελέσματά τους από την πρώτη. Εφόσον η Ελλάδα «σφραγίσει» το εισιτήριο, θα τοποθετηθεί στον Όμιλο Ι μαζί με τις τρεις πρώτες του Group A, όπου συμμετέχουν οι εθνικές Ισπανίας, Γεωργίας, Ουκρανίας και Δανίας.

Από τους τέσσερις ομίλους της δεύτερης φάσης, οι τρεις πρώτοι κάθε γκρουπ εξασφαλίζουν την πρόκριση στο MundoBasket 2027, με την Ευρώπη να εκπροσωπείται συνολικά από 12 ομάδες.

Τα επόμενα «παράθυρα» έως το 2027

24 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2025

27 Φεβρουαρίου – 3 Μαρτίου 2026

29 Ιουνίου – 7 Ιουλίου 2026

24 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2026

23 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2026

22 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2027

