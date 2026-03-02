Ο Τζιμ Κάρεϊ απαντά στις θεωρίες συνωμοσίας περί «κλωνοποίησής» του, μετά την αγνώριστη εμφάνισή του

Ο Τζιμ Κάρεϊ έσπασε τη σιωπή του σχετικά με τη θεωρία συνωμοσίας που κυκλοφορεί τα τελευταία 24ωρα ότι έχει «κλωνοποιηθεί».

Ο Καναδο-Αμερικανός ηθοποιός προβλημάτισε τους θαυμαστές του την Πέμπτη στα 51α Βραβεία Σεζάρ στο Παρίσι με μία νέα εντυπωσιακή εμφάνιση.

Τα σχόλια στα social media έκαναν λόγο για έναν «αγνώριστο Τζι Κάρει», με κάποιους να γράφουν ότι ο 64χρονος ηθοποιός έχει κάνει υποβληθεί σε πλαστική επέμβαση και άλλους να γράφουν τα πιο «τρελά σενάρια» περί κλωνοποίησής του.

Μετά τον καταιγισμό σχολίων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ο ηθοποιός απάντησε μέσω εκπροσώπου του, στην Daily Mail ότι παρευρέθηκε στην τελετή των βραβείων πιο αυθεντικός από ποτέ.

Ο Τζιμ Κάρεϊ στα 51α Βραβεία Σεζάρ στο Παρίσι / AP

Έχουν επίσης αποκαλυφθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τη συμμετοχή του στα Σεζάρ – τα οποία χαρακτηρίζονται ως τα γαλλικά Όσκαρ – με τον Gregory Caulier, γενικό αντιπρόσωπο των βραβείων, να δηλώνει ότι η εμφάνιση του Τζιμ ήταν αυθεντική και «ιστορική στιγμή».

«Η επίσκεψη του Τζιμ Κάρεϊ είχε προγραμματιστεί από το καλοκαίρι. Από την αρχή, ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος από την πρόσκληση της Ακαδημίας», πρόσθεσε ο Gregory.

Quelle classe ?

Le discours en français du César d'honneur, Jim Carrey.



De The Mask à The Truman Show, en passant par Eternal Sunshine of the Spotless Mind, il a conquis nos cœurs et reçoit un hommage plus que mérité. pic.twitter.com/wVdCpG6Ay8 — CANAL+ (@canalplus) February 26, 2026

Σημειώνοντας ότι ο Τζιμ είχε περάσει οκτώ μήνες συζητώντας και εξασκώντας την ομιλία του στα γαλλικά, πρόσθεσε στο «Variety» ότι ο ηθοποιός είχε την υποστήριξη 12 μελών της οικογένειάς του και φίλων καθώς παρέλαβε το τιμητικό βραβείο.

Από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε η νέα εμφάνιση του Τζιμ, το διαδίκτυο έχει πλημμυρίσει από παράξενες θεωρίες συνωμοσίας.

Μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις στα social media ήταν ότι ο Τζιμ έχει «κλωνοποιηθεί», με κάποιους να επισημαίνουν ότι το χρώμα των ματιών του φαίνεται πιο ανοιχτό και ότι υπέγραφε αυτόγραφα με το δεξί του χέρι, παρά το γεγονός ότι αναφέρεται ότι είναι αριστερόχειρας.

Ο Τζιμ Κάρεϊ στα 51α Βραβεία Σεζάρ στο Παρίσι / AP

Ένας χρήστης του X/Twitter έγραψε: «Μιλάω για ανθρώπινη κλωνοποίηση εδώ και πολύ καιρό και χαίρομαι που βλέπω να αποκτά επιτέλους προσοχή. Ο Τζιμ Κάρεϊ κλωνοποιήθηκε πριν από χρόνια.

«Χρειάζεται χρόνος για να τελειοποιηθούν οι φωνές και οι τρόποι. Απαιτείται επιπλέον χειρουργική επέμβαση για να δημιουργηθεί τέλειο αντίγραφο».

«Νομίζω ότι αυτή η προχειρότητα είναι απόδειξη της συνεχιζόμενης σιωπηλής μάχης κατά της κλωνοποίησης από στρατιωτικούς white hats.»

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Ναι… εεε ΟΧΙ! Αυτό ΔΕΝ είναι ο Τζιμ Κάρεϊ! Ο Τζιμ Κάρεϊ έχει σκούρα καφέ μάτια… αυτό το αντίγραφο/κλώνος έχει ανοιχτά μάτια».

Ένας θαυμαστής υπέθεσε ότι ο Τζιμ τρολάρει σκόπιμα το κοινό, γράφοντας στο Twitter: «Το λέω τώρα, αυτό δεν είναι ο Τζιμ Κάρεϊ και είναι όλο ένα κόλπο δημοσιότητας για ταινία που θα βγει σύντομα ή για ένα ντοκιμαντέρ».

Ο Τζιμ Κάρεϊ στα 51α Βραβεία Σεζάρ στο Παρίσι / AP

Μεταξύ όσων σχολίασαν ήταν η Megan Fox, που έγραψε: «Δεν αντέχω άλλο στρες τώρα, πρέπει να ξέρω αν είναι αλήθεια», ενώ η Lisa Rinna έγραψε: «Με καταπλήσσεις».

Κατά τη διάρκεια των Βραβείων Σεζάρ, ο Τζιμ δεν προκάλεσε συζητήσεις μόνο για την εμφάνισή του, αλλά και για την τρυφερή αναφορά στους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής του, όπως τον πατέρα του, την κόρη του, τον εγγονό και την σύντροφό του.

Ο σταρ του Χόλιγουντ εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί μαζί με την κόρη του, Τζέιν, τον έφηβο γιο της, Τζάκσον, και τη σύντροφό του, Μιν Άχ, για την οποία ο Τζιμ μίλησε με συγκινητικά λόγια αποκλειστικά στα γαλλικά.

«Ευχαριστώ την υπέροχη οικογένειά μου, την κόρη μου Τζέιν και τον εγγονό μου Τζάκσον. Σας αγαπώ τώρα και για πάντα. Ευχαριστώ τη σπουδαία σύντροφό μου, Μιν Άχ», είπε. «Σ’ αγαπώ, Μιν Άχ.»

