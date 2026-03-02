Ο Τζιμ Κάρεϊ απαντά στις θεωρίες συνωμοσίας περί «κλωνοποίησής» του, μετά την αγνώριστη εμφάνισή του

Η εμφάνιση του Τζιμ Κάρεϊ στα Γαλλικά βραβεία «Σεζάρ» ήταν μία ιστορική στιγμή αλλά και μία καλή αφορμή για τη δημιουργία νέας θεωρίας συνωμοσίας σχετικά με την «αυθεντικότητά» του

Newsbomb

Ο Τζιμ Κάρεϊ απαντά στις θεωρίες συνωμοσίας περί «κλωνοποίησής» του, μετά την αγνώριστη εμφάνισή του

Ο Τζιμ Κάρεϊ στα 51α Βραβεία Σεζάρ στο Παρίσι

AP
LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Τζιμ Κάρεϊ έσπασε τη σιωπή του σχετικά με τη θεωρία συνωμοσίας που κυκλοφορεί τα τελευταία 24ωρα ότι έχει «κλωνοποιηθεί».

Ο Καναδο-Αμερικανός ηθοποιός προβλημάτισε τους θαυμαστές του την Πέμπτη στα 51α Βραβεία Σεζάρ στο Παρίσι με μία νέα εντυπωσιακή εμφάνιση.

Τα σχόλια στα social media έκαναν λόγο για έναν «αγνώριστο Τζι Κάρει», με κάποιους να γράφουν ότι ο 64χρονος ηθοποιός έχει κάνει υποβληθεί σε πλαστική επέμβαση και άλλους να γράφουν τα πιο «τρελά σενάρια» περί κλωνοποίησής του.

Μετά τον καταιγισμό σχολίων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ο ηθοποιός απάντησε μέσω εκπροσώπου του, στην Daily Mail ότι παρευρέθηκε στην τελετή των βραβείων πιο αυθεντικός από ποτέ.

France Cesar Awards

Ο Τζιμ Κάρεϊ στα 51α Βραβεία Σεζάρ στο Παρίσι / AP

Έχουν επίσης αποκαλυφθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τη συμμετοχή του στα Σεζάρ – τα οποία χαρακτηρίζονται ως τα γαλλικά Όσκαρ – με τον Gregory Caulier, γενικό αντιπρόσωπο των βραβείων, να δηλώνει ότι η εμφάνιση του Τζιμ ήταν αυθεντική και «ιστορική στιγμή».

«Η επίσκεψη του Τζιμ Κάρεϊ είχε προγραμματιστεί από το καλοκαίρι. Από την αρχή, ήταν ιδιαίτερα συγκινημένος από την πρόσκληση της Ακαδημίας», πρόσθεσε ο Gregory.

Σημειώνοντας ότι ο Τζιμ είχε περάσει οκτώ μήνες συζητώντας και εξασκώντας την ομιλία του στα γαλλικά, πρόσθεσε στο «Variety» ότι ο ηθοποιός είχε την υποστήριξη 12 μελών της οικογένειάς του και φίλων καθώς παρέλαβε το τιμητικό βραβείο.

Από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε η νέα εμφάνιση του Τζιμ, το διαδίκτυο έχει πλημμυρίσει από παράξενες θεωρίες συνωμοσίας.

Μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις στα social media ήταν ότι ο Τζιμ έχει «κλωνοποιηθεί», με κάποιους να επισημαίνουν ότι το χρώμα των ματιών του φαίνεται πιο ανοιχτό και ότι υπέγραφε αυτόγραφα με το δεξί του χέρι, παρά το γεγονός ότι αναφέρεται ότι είναι αριστερόχειρας.

France Cesar Awards

Ο Τζιμ Κάρεϊ στα 51α Βραβεία Σεζάρ στο Παρίσι / AP

Ένας χρήστης του X/Twitter έγραψε: «Μιλάω για ανθρώπινη κλωνοποίηση εδώ και πολύ καιρό και χαίρομαι που βλέπω να αποκτά επιτέλους προσοχή. Ο Τζιμ Κάρεϊ κλωνοποιήθηκε πριν από χρόνια.

«Χρειάζεται χρόνος για να τελειοποιηθούν οι φωνές και οι τρόποι. Απαιτείται επιπλέον χειρουργική επέμβαση για να δημιουργηθεί τέλειο αντίγραφο».

«Νομίζω ότι αυτή η προχειρότητα είναι απόδειξη της συνεχιζόμενης σιωπηλής μάχης κατά της κλωνοποίησης από στρατιωτικούς white hats.»

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Ναι… εεε ΟΧΙ! Αυτό ΔΕΝ είναι ο Τζιμ Κάρεϊ! Ο Τζιμ Κάρεϊ έχει σκούρα καφέ μάτια… αυτό το αντίγραφο/κλώνος έχει ανοιχτά μάτια».

Ένας θαυμαστής υπέθεσε ότι ο Τζιμ τρολάρει σκόπιμα το κοινό, γράφοντας στο Twitter: «Το λέω τώρα, αυτό δεν είναι ο Τζιμ Κάρεϊ και είναι όλο ένα κόλπο δημοσιότητας για ταινία που θα βγει σύντομα ή για ένα ντοκιμαντέρ».

France Cesar Awards

Ο Τζιμ Κάρεϊ στα 51α Βραβεία Σεζάρ στο Παρίσι / AP

Μεταξύ όσων σχολίασαν ήταν η Megan Fox, που έγραψε: «Δεν αντέχω άλλο στρες τώρα, πρέπει να ξέρω αν είναι αλήθεια», ενώ η Lisa Rinna έγραψε: «Με καταπλήσσεις».

Κατά τη διάρκεια των Βραβείων Σεζάρ, ο Τζιμ δεν προκάλεσε συζητήσεις μόνο για την εμφάνισή του, αλλά και για την τρυφερή αναφορά στους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής του, όπως τον πατέρα του, την κόρη του, τον εγγονό και την σύντροφό του.

Ο σταρ του Χόλιγουντ εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί μαζί με την κόρη του, Τζέιν, τον έφηβο γιο της, Τζάκσον, και τη σύντροφό του, Μιν Άχ, για την οποία ο Τζιμ μίλησε με συγκινητικά λόγια αποκλειστικά στα γαλλικά.

«Ευχαριστώ την υπέροχη οικογένειά μου, την κόρη μου Τζέιν και τον εγγονό μου Τζάκσον. Σας αγαπώ τώρα και για πάντα. Ευχαριστώ τη σπουδαία σύντροφό μου, Μιν Άχ», είπε. «Σ’ αγαπώ, Μιν Άχ.»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έλληνες αστρονόμοι μελετούν την εξέλιξη ενός υπεργίγαντα αστέρα σε πραγματικό χρόνο

22:27LIFESTYLE

Ο Τζιμ Κάρεϊ απαντά στις θεωρίες συνωμοσίας περί «κλωνοποίησής» του, μετά την αγνώριστη εμφάνισή του στα βραβεία Σεζάρ

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα- Υπόθεση κατασκοπείας: Νέα στοιχεία για τον Γεωργιανό που συνελήφθη στο «Ελ. Βενιζέλος» - Οι κινήσεις του όταν έφτασε το αεροπλανοφόρο «Τζέραλντ Φορντ» στο λιμάνι

22:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καταστρέψαμε τον στόλο του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν - Φρουροί της Επανάστασης: Κλείσαμε τα Στενά του Ορμούζ

22:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Προκριματικά Μουντομπάσκετ 2027: Η Ελλάδα πήρε εκδίκηση (79-65) κόντρα στο Μαυροβούνιο

22:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Κατατέθηκαν προς κύρωση οι συμβάσεις με τις Chevron και Helleniq για τους υδρογονάνθρακες

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Η στρατηγική αποκεφαλισμού και αποσταθεροποίησης και η επόμενη μέρα του Ιράν

21:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανθεκτικά τα ελληνικά κρατικά ομόλογα παρά τις μεγάλες απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Τρία παιδιά με ελληνικές ρίζες νεκρά στην Μπετ Σεμές μετά από ιρανική επίθεση

21:37ΕΛΛΑΔΑ

AEGEAN: Επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς Ισραήλ, Ιράκ, Λίβανο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία

21:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη ανήλικος για κλοπές στη Ναυπακτία

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανοί με «τον χορό του Τραμπ» τον ευχαριστούν για την εξάλειψη Χαμενεΐ - Viral τα βίντεο στα social

21:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Κόστα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

21:22ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Καλλιτεχνική κολύμβηση: Στην Ελλάδα και πάλι οι αδερφές Αλεξανδρή - Συνάντηση με Κούβελο

21:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Ανοιξιάτικο σκηνικό με άνοδο της θερμοκρασίας

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Νέα δεδομένα για την υπόθεση της 31χρονης Νεκταρίας - Έπασχε από προχωρημένη κίρρωση του ήπατος, αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Το εκρηκτικό παρασκήνιο της Γενεύης: Οι φωνές Αραγκτσί - Γουίτκοφ 48 ώρες πριν την επίθεση στο Ιράν

20:47ΕΛΛΑΔΑ

Παρουσιάστηκε το βιβλίο της Δρος Ράπτη: «Σμύρνη, το καύχημα της Ιωνίας -Η εκπαίδευση των Ελλήνων»

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Σούδα: Συνελήφθη Γεωργιανός για κατασκοπεία – Εξετάζεται η σχέση του με το Ιράν

20:36ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Επιτέλους επιστρέφει! «Παρών» ο Αντετοκούνμπο κόντρα στους Σέλτικς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:11ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον «στρατό» που διαθέτει από drones και πυραύλους

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Νέα δεδομένα για την υπόθεση της 31χρονης Νεκταρίας - Έπασχε από προχωρημένη κίρρωση του ήπατος, αναφέρει η ιατροδικαστική έκθεση

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι Βρετανών τουριστών εγκλωβίστηκε στη Μέση Ανατολή - Αναγκάστηκαν να πληρώσουν £2.600 για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους

18:31ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Εκτός ελέγχου η Μέση Ανατολή: Μπαράζ χτυπημάτων - Σε επιφυλακή η Κύπρος, προειδοποίηση Τραμπ για αποστολή χερσαίων δυνάμεων

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Τρία παιδιά με ελληνικές ρίζες νεκρά στην Μπετ Σεμές μετά από ιρανική επίθεση

08:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα απάτη μέσω Viber χρησιμοποιεί το όνομα της Temu - Υπόσχονται απολαβές από 200 ευρώ την ημέρα

18:59ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» Κολυδά για νέα κακοκαιρία - Πότε αναμένεται κύμα βροχοπτώσεων

21:07ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Βραβευμένος με Νόμπελ Χημείας εφευρίσκει συσκευή που αντλεί νερό από ξηρό αέρα

22:08ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καταστρέψαμε τον στόλο του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν - Φρουροί της Επανάστασης: Κλείσαμε τα Στενά του Ορμούζ

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα- Υπόθεση κατασκοπείας: Νέα στοιχεία για τον Γεωργιανό που συνελήφθη στο «Ελ. Βενιζέλος» - Οι κινήσεις του όταν έφτασε το αεροπλανοφόρο «Τζέραλντ Φορντ» στο λιμάνι

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Σούδα: Συνελήφθη Γεωργιανός για κατασκοπεία – Εξετάζεται η σχέση του με το Ιράν

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Μπαχρέιν: Χτύπημα από ιρανικό drone σε ξενοδοχείο θύμισε την 11η Σεπτεμβρίου

16:23ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η σύζυγος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δυο μέρες μετά τη δολοφονία του - Στη σκιά του 62 χρόνια

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Η viral φωτογραφία της σορού του Χαμενεΐ κάτω από τα ερείπια με σχεδόν 5 εκατ. προβολές - Τι έδειξε η ανάλυση

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Το εκρηκτικό παρασκήνιο της Γενεύης: Οι φωνές Αραγκτσί - Γουίτκοφ 48 ώρες πριν την επίθεση στο Ιράν

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Σπαράζει καρδιές φίλη της άτυχης Νεκταρίας - «Ήταν ένα φωτεινό πλάσμα με καλή ψυχή»

20:25ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Προσγειώθηκαν δύο ζεύγη F-16 - Αναμένεται ο ΚΙΜΩΝ και δεύτερη φρεγάτα με τον ΚΕΝΤΑΥΡΟ

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκτονία επιχειρηματία στο Ηράκλειο: Του είπαν ότι είχαν επαφές με τα funds και του απέσπασαν πάνω από 1 εκατ. ευρώ - Τα αποκάλυπτε όλα στο σημείωμα

17:57LIFESTYLE

Από την Κένυα στην Τανζανία η Ναταλία Λιονάκη - Άλλαξε το ιερατικό της όνομα

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Κουβέιτ: Κάτοικοι βοηθούν Αμερικανίδα πιλότο - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ